Honda "chào hàng" loạt xe hai bánh mới tại triển lãm EICMA 2022

Trong đó, tâm điểm tại gian hàng của Honda lần này phải kể đến chiếc Naked bike phiên bản thành thị hoàn toàn mới và sự ra mắt của chiếc xe hai bánh điện Honda đầu tiên tại thị trường Châu Âu . XL750 Transalp

Tiêu điểm ra mắt là sự trở lại của dòng Honda với cái tên XL750 Transalp. Kế thừa tinh thần của người tiền nhiệm nổi tiếng, Honda XL750 Transalp 2023 mới được thiết kế một cách linh hoạt giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển trên mọi cung đường từ đi vào những giờ cao điểm đến những chuyến đi phượt dài, hay từ những điều đó con đường mòn bụi mù mịt đến những con đường đeo An-pơ. Khả năng toàn diện này bắt nguồn từ động cơ song song với dung tích 755cc hoàn toàn mới của Honda kết hợp mô-men xoắn trong phạm vi vòng tua thấp đến trung bình cộng với đặc tính và âm thanh hấp dẫn từ tay quay 270° và ống mới. Công suất cực đại 67,5kW, mã lực tại tua máy đạt 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 75 Nm tại 7.250 vòng/phút. Các thiết bị hỗ trợ kết nối điện tử kết hợp với hệ thống điều khiển bướm ga điện tử Throttle By Wire (TBW) cho phép người lái lựa chọn giữa 5 chế độ lái với sự kết hợp giữa công suất máy, phanh động cơ và hệ thống kiểm tra lực kéo của Honda với sự hợp nhất của công nghệ kiểm soát bánh xe. Động cơ mới được thiết kế bởi khung kim cương bằng thép nhẹ giúp xe tăng khả năng xử lý nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, đầy đủ tự tin trong mọi tình huống. Để vận chuyển mượt mà trên nhiều địa hình khác nhau, phiên bản Transalp mới sẽ được trang bị phuộc trước USD mang thương hiệu Showa SFF-CATM (Separate Function Fork-Cartridge) 43mm và giảm xóc kết nối với tay đòn thông qua hệ thống Liên kết chuyên nghiệp. Bánh trước 21 inch kết hợp với bánh sau 18 inch mang lại sự linh hoạt ở các cung đường khác nhau. Danh sách thông số kỹ thuật phong phú của Transalp được nhấn mạnh nhờ màn hình màu TFT 5 inch cung cấp một cách sinh động tất cả các thông tin quan trọng và cho phép người dùng dễ dàng quản lý tất cả các hệ thống. Ngoài ra, màn hình này còn có khả năng kết nối các thiết bị Android và iOS thông qua hệ thống Điều khiển bằng giọng nói của điện thoại thông minh Honda. Tất cả ánh sáng đều là đèn LED; các số chỉ tự động hủy và kết hợp với công nghệ Tín hiệu dừng khẩn cấp để cảnh báo những người tham gia giao thông trong trường hợp khẩn cấp. Kiểu dáng cho Transalp được phát triển bởi trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Honda tại Rome, theo tôn chỉ là 'Độ dẻo dai thân thiện'. Đội thiết kế lập kế hoạch khẳng định rõ ràng ý định táo bạo khi mang màn chắn gió và màn hình kết hợp với nhau để mang lại trải nghiệm màn chắn gió cho người lái mà không cần phải thiết lập những màn chắn lớn. Nhờ đó mà tổng thể kiểu dáng trở nên đẹp và đơn giản hơn. Transalp sẽ có ba màu nổi bật là Matt Iridium Grey Metallic, Matt Ballistic Black Metallic và Ross White Tricolour. Honda EM1 e:

EM1 e: là chiếc xe điện Honda hai bánh đầu tiên dành cho khách hàng ở châu Âu và đồng thời cũng là mẫu xe đầu tiên được ra mắt sau khi Honda công bố về kế hoạch giới thiệu giới thiệu hơn 10 mẫu xe máy trên toàn cầu vào năm 2025. Đây là bước đầu tiên quan trọng nhất để đáp ứng mục tiêu trung hòa carbon đã nêu của Honda cho tất cả các dòng xe máy của hãng trong những năm 2040. 'EM' - Xe điện hai bánh, hướng tới các bạn trẻ đang tìm kiếm phương tiện giao thông tiện ích cho khu đô thị để dễ dàng di chuyển hằng ngày. Nó nhỏ gọn, phẳng phiu, với phong cách bóng mượt đánh dấu cho một phiên bản thiết kế khác biệt và nhấn mạnh vào bản sắc độc đáo của dòng sản phẩm này. Hoàn hảo cho những chuyến đi ngắn quanh thị trấn và để thực hiện hiệu quả những chuyến đi đến nơi làm việc hoặc học tập được hiệu quả, yên tĩnh và không thải khí, Honda EM1 e: chạy điện đồng bộ hóa thuận tiện với những kỳ vọng hiện tại đại về di chuyển trong đô thị. EM1 e: được trang bị pin thay thế Honda Mobile Power Pack e:, được chế tạo với sự tập trung không liên tục vào độ bền, độ tin cậy và chất lượng. Một lần hạ cánh sẽ cung cấp phạm vi di chuyển hơn 40km và pin có thể thay thế (MPP) được thiết kế để chịu được những nhiệt độ khác nhau bao gồm độ ẩm, tác động bên ngoài môi trường và độ rung. Như tên gọi của nó, MPP là một loại pin có thể thay thế, dễ dàng loại bỏ khỏi EM1 e: để sạc trong rất nhiều môi trường và thuận tiện sạc ngay tại nhà. Honda CL500

Lấy cảm hứng từ những chiếc xe Honda CL của những năm 1960 và 1970, CL500 funky là sự kết hợp giữa nét quyến rũ cổ điển với những thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến đã tạo ra một mẫu xe naked bike thành thị hoàn chỉnh hoàn toàn mới của Honda. Xe được thiết kế để phù hợp với công việc di chuyển hàng ngày, một chuyến đi cuối tuần dài hoặc thậm chí là một số đường địa hình. CL500 sở hữu động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 471cc đặc trưng của Honda BigBike, phù hợp cho những tay lái mới chơi xe PKL, sản sinh công suất tối đa 35kW và mô-men xoắn cực đại 43,3Nm. Bộ xử lý điều khiển ECU 6 cấp độ độc đáo với tỷ số truyền ngắn lùi cảm giác uy lực, mạnh mẽ trong từng cú giật ga. Đường nét thiết kế nằm ngang chạy từ đèn pha tròn đặc biệt với bóng đèn LED, quay trở lại qua bình xăng đến bộ giảm thanh ống xả được nâng lên với tấm chắn nhiệt bằng thép không gỉ theo cách khoan cổ điển. Các chi tiết như tấm lót thùng xe, đệm lót dày với logo Honda đột kích, đèn báo LED hình tròn nhỏ, tay lái cao và phuộc cao su kết hợp với nhau để tạo ra một cái nhìn tổng quan thú vị và rất mới mẻ khác biệt so với các dòng xe khác của Honda. Các chi tiết như tấm lót thùng xe, đệm lót dày với logo Honda đột kích, đèn báo LED hình tròn nhỏ, tay lái cao và phuộc cao su kết hợp với nhau để tạo ra một cái nhìn tổng quan thú vị và rất mới mẻ khác biệt so với các dòng xe khác của Honda. Khung kiểu lưới mắt cáo bằng thép hình ống vừa là tuyên bố về phong cách vừa là nền tảng để công việc xử lý dễ dàng.Hệ thống treo hành trình dài bao gồm phuộc ống lồng 41mm và giảm xóc sau có thể điều chỉnh khi xe bánh - trước 19 inch và sau 17 inch – khoác lên đó là lớp bọc hình khối lên xe. CL500 mang đến bản thiết kế màu sắc bắt mắt, cụ thể: màu da cam Candy Energy Orange, màu xanh lá cây Matt Laurel Green Metallic, màu xanh nước biển Candy Caribbean Blue Sea và màu đen Matt Gunpowder Black Metallic, và một loạt các màu phụ kiện chính hãng của Honda đã có sẵn để cá nhân hóa theo sở thích của chủ sở hữu. Honda CMX1100T Rebel

Mang phong cách bobber thế kỷ 21, CMX1100 Rebel sở hữu một phong cách thiết kế theo chủ nghĩa tối giản. Mẫu xe này được thiết kế cho một hành trình thoải mái thoải mái, nhưng cũng hướng đến một trải nghiệm lái xe thú vị khi di chuyển trên những tuyến đường ngoằn ngoèo, nhờ vào hiệu suất và đặc tính của động cơ xi-lanh đôi song song 1.084cc được điều chỉnh cho mô-men xoắn đáy và tầm trung siêu mạnh. Năm 2023, một phiên bản touring chuyên dụng mới, CMX1100T Rebel, ra mắt. Chữ T là viết tắt của Touring và CMX1100T Rebel được thiết kế để mang lại sự thoải mái và thoải mái cũng như thiết thực hơn trong những chuyến du lịch dài ngày trên những cung đường trải rộng. Sự thoải mái nhờ tấm chắn trước và màn hình đặt riêng mới giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước sự thay đổi về thời gian; tính thực tế được các nhà thiết kế bổ sung khi cho thêm túi cứng có bản lể mới, hoàn toàn phù hợp với diện mạo tổng thể và có khả năng chứa tầm khoảng 35 lít. Honda Forza 125 và Forza 350

Cái tên Forza từ lâu đã trở thành một cái tên nổi bật trong các dòng sản phẩm hai bánh của Honda, dẫn đến sự kết hợp nâng cao giữa các yếu tố thể thao và thiết bị kết nối GT (phong cách thiết kế thể thao và nội thất sang trọng). Cả Forza 350 và Forza 125 đều tự hào có danh sách trang tiêu chuẩn phong phú bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo của Honda (HSTC), điều chỉnh màn hình điện thoại, ổ cắm USB Type-C, không gian lưu trữ bên dưới Ghế cho hai bảo hiểm cả đầu, trang bị đèn LED toàn bộ và hệ thống khóa thông minh (Smart Key). Hai chiếc Forza nhỏ hơn đã được gia nhập vào dòng sản phẩm của Honda bởi Forza 750 sang trọng cao cấp cho năm 2020 và phiên bản Forza hấp dẫn đã thu hút hơn 160.000 khách hàng kể từ khi Forza 125 xuất hiện vào năm 2012. Ngoài ra, một tấm chắn trước hoàn toàn mới mang đến cho cả Forza 350 và 125 phong cách thanh lịch và tinh tế hơn - với kiểu dáng, phong cách được lấy trực tiếp từ Forza 750. Được dẫn dắt bởi đèn pha LED kép trang là những chi tiết mới, phần đầu xe tạo ấn tượng về khả năng thao tác tràn đầy đủ năng lượng và mức độ cao. Bảng điều khiển được thiết kế lại kết hợp tuyệt vời giữa màn hình analog và kỹ thuật số. Chiếc Forza 125 phiên bản đặc biệt mới cũng đã được thêm vào dòng sản phẩm. Nó có các chi tiết màu đỏ trên đường khâu ở yên xe, bảng điều khiển bao quanh và logo, trên màu xám (Matt Cynos Grey Metallic). Sàn để chân được sơn đen, tấm lót bằng thép không gỉ và bánh xe màu đỏ đã tạo nên tổng thể hoàn thiện mang tính thể thao và tính cổ điển cao. Honda MSX125 Grom

Honda đã công bố một loạt các màu sắc mới cho mẫu xe năm 2023 trải dài từ phiên bản SH125 đến GL1800 Gold Wing, bao gồm cả hai dòng CB Neo Sports Café, X-ADV, CRF1100L Africa Twin và NT1100. Cỗ máy mới nhất được hưởng lợi từ đối tượng mới là MSX125 Grom, với hai lựa chọn mới về màu sắc ở phiên bản 2023: màu xanh nước biển (Splendid Blue) và màu xám nhám (Matt Dim Grey Metallic), có bánh xe vàng độc đáo và tạo hình 'Big Logo'. Với phong cách cổ điển-ngầu, ốp thân xe tách rời, bảng điều khiển LCD, động cơ làm mát bằng không khí và hộp số năm cấp, MSX125 Grom sẽ tiếp tục hành trình mới mẻ và thú vị trên khắp châu Âu vào năm tới. Video: Giới thiệu xe ga Honda EM1 e: 2023 chạy điện.

