Honda CB400 cafe racer cực chất từ lò độ Tự Thanh Đa

Nhắc đến độ xe theo phong cách Cafe Racer thì không thể không nhắc đến lò độ trứ danh Sài Gòn - Garage Tự Thanh Đa, một trong những xưởng độ đầu tiên độ xe theo phong cách cafe racer tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọcn một chiếc xe Honda CB400SF độ lại theo phong cách cafe racer mạnh mẽ, cá tính. Được biết, chủ nhân của bản độ này là anh Trần Hữu Quang Quý, một dân chơi xe máy tại TP HCM. Anh cho biết: “Mình rất thích dòng xe classic cổ điển, cá tính đặc biệt là phong cách cafe racer. Sau khi tìm hiểu kỹ các dòng xe để độ thì mình quyết định chọn chiếc Honda CB400 đời 2012 này vì nhiều yếu tố, bền bỉ ít lỗi vặt phân khối vừa phải phù hợp để sử dụng hằng ngày." Đây là phiên bản nhỏ hơn của chiếc CB1000 Super Four, Honda CB400 Super Four hay CB400SF vốn chỉ được bán ở Nhật Bản và một số rất ít thị trường trên Thế giới. Tuy nhiên tại mỗi nơi mà dòng xe này có mặt, nó luôn được dân chơi ưa chuộng bởi động cơ mạnh nhưng bền bỉ, êm ái và dễ lái và đã được coi là "huyền thoại" của dân chơi xe. Trao đổi với phóng viên anh Tự Thanh Đa chia sẻ, “ Trong suốt nhiều năm làm nghề, mình đã thực hiện rất nhiều bản độ trên nhiều dòng xe khác nhau, nhưng chiếc Honda CB400 SF vẫn mang đến cảm xúc mỗi khi thực hiện. Cái khó bản độ này làm sao thổi hồn café racer vào xe những không can thiệp qua nhiều vào xe, mục đích giữ lại những nét đẹp vốn có về thiết kế của chiếc Honda CB400 SF huyền thoại này". Về diện mạo tổng thể, chiếc Honda CB400 được tinh chỉnh nhẹ từ ngoại hình, vị trí góc lái, yên phụ cho tới ống xả, tạo ra một tổng thể mới ấn tượng hơn, đúng với chất cafe racer mà người chủ nhân theo đuổi. Phía trước, cụm đèn pha nguyên bản và đèn xi nhan đã dược thay thế mới. Phía trước, cụm đèn pha nguyên bản và đèn xi nhan đã dược thay thế mới. Tuy vẫn là đèn pha dạng tròn nhưng đèn pha mới dạng LED rất hiện đại. Bên cạnh là đèn xi nhan LED kích thước nhỏ, phía dưới là dè trước được gò lại mang đến cái nhìn mới mẻ vừa hiện đại, vừa cổ điển cho xe. Nhìn từ phía sau, phần đuôi xe đã được cắt ngắn. Những chi tiết dè sau, đèn hậu, đèn xin nhan nguyên bản được người thợ khéo léo thay thế bằng cụm đèn “đồ chơi” gắn vào trong khuôn sườn, tích hợp đầy đủ đèn hậu, đèn xi nhan. Bên cạnh đó, các chi tiết như phuộc trước của xe thay thế bằng phuộc Up Side Down thương hiệu showa của chiếc Suzuki GSX, phuộc sau Ohlins phụ tùng chuyên biệt cho CB400SF. Ngoài ra, hệ thống phanh xe cũng được tinh chỉnh với phanh trước thương hiệu brembo loại 4 pít-tông, tất cả giúp cho dàn chân xe trở nên cứng cáp, góp phần tạo sự ổn hơn định khi vận hành. Cũng như những bản độ trước, bản độ café racer Honda CB400SF này không can thiệp đến công suất động cơ. Honda CB400 được trang bị khối động cơ 4 thì, 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC, làm mát bằng nước, dung tích 399 phân khối, công suất tối đa 54 hp tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 9.500 vòng/phút, tích hợp phun xăng điện tử, đi cùng hộp số 6 cấp. Ngoài ra, cụm ống xả nguyên bản của chiếc Honda CB400 này cũng đã được thay thế bằng ống xả hình quả chùy gia công thủ công, mang đến tiếng máy cảm xúc hơn mỗi khi lăn bánh. Theo chia sẻ của chủ nhân chiếc xe, sau khi chiếc xe được độ hoàn thành, nó mang đến cảm giác khác lạ hơn nhiều so với nguyên bản - đặc biệt nét cá tính riêng hiện rõ mỗi khi xuất hiện trên đường phố. Mức giá xe Honda CB400SF này sau khi độ không được công bố cụ thể. Video: Chi tiết Honda CB400 đời 2018 tại Việt Nam.

Nhắc đến độ xe theo phong cách Cafe Racer thì không thể không nhắc đến lò độ trứ danh Sài Gòn - Garage Tự Thanh Đa, một trong những xưởng độ đầu tiên độ xe theo phong cách cafe racer tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọcn một chiếc xe Honda CB400SF độ lại theo phong cách cafe racer mạnh mẽ, cá tính. Được biết, chủ nhân của bản độ này là anh Trần Hữu Quang Quý, một dân chơi xe máy tại TP HCM. Anh cho biết: “Mình rất thích dòng xe classic cổ điển, cá tính đặc biệt là phong cách cafe racer. Sau khi tìm hiểu kỹ các dòng xe để độ thì mình quyết định chọn chiếc Honda CB400 đời 2012 này vì nhiều yếu tố, bền bỉ ít lỗi vặt phân khối vừa phải phù hợp để sử dụng hằng ngày." Đây là phiên bản nhỏ hơn của chiếc CB1000 Super Four, Honda CB400 Super Four hay CB400SF vốn chỉ được bán ở Nhật Bản và một số rất ít thị trường trên Thế giới. Tuy nhiên tại mỗi nơi mà dòng xe này có mặt, nó luôn được dân chơi ưa chuộng bởi động cơ mạnh nhưng bền bỉ, êm ái và dễ lái và đã được coi là "huyền thoại" của dân chơi xe. Trao đổi với phóng viên anh Tự Thanh Đa chia sẻ, “ Trong suốt nhiều năm làm nghề, mình đã thực hiện rất nhiều bản độ trên nhiều dòng xe khác nhau, nhưng chiếc Honda CB400 SF vẫn mang đến cảm xúc mỗi khi thực hiện. Cái khó bản độ này làm sao thổi hồn café racer vào xe những không can thiệp qua nhiều vào xe, mục đích giữ lại những nét đẹp vốn có về thiết kế của chiếc Honda CB400 SF huyền thoại này". Về diện mạo tổng thể, chiếc Honda CB400 được tinh chỉnh nhẹ từ ngoại hình, vị trí góc lái, yên phụ cho tới ống xả, tạo ra một tổng thể mới ấn tượng hơn, đúng với chất cafe racer mà người chủ nhân theo đuổi. Phía trước, cụm đèn pha nguyên bản và đèn xi nhan đã dược thay thế mới. Phía trước, cụm đèn pha nguyên bản và đèn xi nhan đã dược thay thế mới. Tuy vẫn là đèn pha dạng tròn nhưng đèn pha mới dạng LED rất hiện đại. Bên cạnh là đèn xi nhan LED kích thước nhỏ, phía dưới là dè trước được gò lại mang đến cái nhìn mới mẻ vừa hiện đại, vừa cổ điển cho xe. Nhìn từ phía sau, phần đuôi xe đã được cắt ngắn. Những chi tiết dè sau, đèn hậu, đèn xin nhan nguyên bản được người thợ khéo léo thay thế bằng cụm đèn “đồ chơi” gắn vào trong khuôn sườn, tích hợp đầy đủ đèn hậu, đèn xi nhan. Bên cạnh đó, các chi tiết như phuộc trước của xe thay thế bằng phuộc Up Side Down thương hiệu showa của chiếc Suzuki GSX, phuộc sau Ohlins phụ tùng chuyên biệt cho CB400SF. Ngoài ra, hệ thống phanh xe cũng được tinh chỉnh với phanh trước thương hiệu brembo loại 4 pít-tông, tất cả giúp cho dàn chân xe trở nên cứng cáp, góp phần tạo sự ổn hơn định khi vận hành. Cũng như những bản độ trước, bản độ café racer Honda CB400SF này không can thiệp đến công suất động cơ. Honda CB400 được trang bị khối động cơ 4 thì, 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC, làm mát bằng nước, dung tích 399 phân khối, công suất tối đa 54 hp tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 9.500 vòng/phút, tích hợp phun xăng điện tử, đi cùng hộp số 6 cấp. Ngoài ra, cụm ống xả nguyên bản của chiếc Honda CB400 này cũng đã được thay thế bằng ống xả hình quả chùy gia công thủ công, mang đến tiếng máy cảm xúc hơn mỗi khi lăn bánh. Theo chia sẻ của chủ nhân chiếc xe, sau khi chiếc xe được độ hoàn thành, nó mang đến cảm giác khác lạ hơn nhiều so với nguyên bản - đặc biệt nét cá tính riêng hiện rõ mỗi khi xuất hiện trên đường phố. Mức giá xe Honda CB400SF này sau khi độ không được công bố cụ thể. Video: Chi tiết Honda CB400 đời 2018 tại Việt Nam.