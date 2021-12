Honda CB150X chốt giá 52,8 triệu đồng khiến giới trẻ xôn xao

Chỉ 1 tháng sau khi ra mắt tại triển lãm GIIAS 2021 tại Indonesia, mẫu Honda CB150X 2022 mới đã được công bố giá bán tại thị trường này khiến nhiều khách hàng tại đây vô cùng phấn khích. Cụ thể, giá xe Honda CB150X 2022 mới tại Indonesia được công bố ở mức 32,95 triệu Rupiah, tương đương khoảng 52,7 triệu đồng, trong khi đó phiên bản đặc biệt CB150X SE có giá bán cao hơn ở mức 33,45 triệu Rupiah, tương đương 53,6 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế dài, rộng, cao tương ứng 2.024 x 796 x 1.083 (mm). So với mẫu cũ, Honda CB150X dài hơn 5 mm, rộng hơn 77 mm và cao hơn 44 mm. Tuy nhiên, chiều cao yên lại thấp hơn so với mẫu cũ, khung xe bằng thép dạng giàn kim cương, với nẹp nhôm động cơ. Về công nghệ, Honda CB150X 2022 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn LCD, với các tính năng cao cấp như đèn báo vị trí cần số, đồng hồ kỹ thuật số, thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. Ngoài ra, xe còn có hệ thống chiếu sáng Full-LED, gồm đèn pha, đèn xi-nhan và xi-nhan. Hệ thống treo của xe cũng có hành trình dài gồm cặp phuộc hành trình ngược ở trước và giảm xóc đơn phía sau, tuy nhiên bộ vành của xe vẫn là vành đúc 17 inch, chưa được trang bị vành nan. Phụ trách hãm lại tốc độ của xe là hệ thống phanh đĩa ở cả trước và sau, do là xe giá rẻ nên CB150X không có ABS. Sức mạnh của mẫu xe môtô Honda CB150X đến từ khối động cơ xylanh đơn, DOHC, dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch, trang bị này mang đến cho xe công suất 15,4 mã lực tại tua máy 9.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 13,8 Nm tại tua máy 7.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số côn tay 6 cấp. Ngoài ra, Honda cũng mang đến cho CB150X khá nhiều phụ kiện lắp thêm chính hãng như miếng dán ốp bình xăng, ốp chắn tay, miếng dán nắp bình xăng hay ốp bảo vệ gầm động cơ. Với mức giá vô cùng hấp dẫn - Honda CB150X là một mẫu xe Adventure hạng nhẹ đáng để cho những người mới chơi sở hữu, đặc biệt là những trang bị đi kèm. Về tuỳ chọn màu sắc, Honda CB150X tại Indonesia có 3 tùy chọn màu gồm Đỏ, Xanh nhám, và Đen nhám (CB150X SE). Dự tính nếu về Việt nam với mức giá nhỉnh hơn 50 triệu đồng, đây sẽ là hàng hót được giới trẻ săn đón. Video: Giới thiệu Honda CB150X 2022 hoàn toàn mới.

