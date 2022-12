Honda Breeze 2023 "chốt giá" từ 627 triệu đồng tại Trung Quốc

Vào hôm 23/12/2022 vừa qua, liên doanh GAC Honda đã chính thức tung phiên bản mới của mẫu xe Breeze ra thị trường Trung Quốc. Tương tự trước đây, Honda Breeze 2023 mới cũng là "anh em song sinh" của CR-V. Tuy nhiên, khác với Breeze, CR-V ở thị trường Trung Quốc do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất và phân phối. Tại thị trường tỷ dân này, giá xe Honda Breeze 2023 tương ứng cho tổng cộng 7 phiên bản bán ra dao động từ 185.900 - 249.900 Nhân dân tệ (khoảng 627 - 843 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá bán giống hệt với người anh em Honda CR-V 2023 đã ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 9 năm nay. Tuy dùng chung cơ sở gầm bệ nhưng Honda Breeze 2023 có thiết kế ngoại thất không hoàn toàn giống với CR-V thế hệ mới. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế đầu xe và phía sau của Honda Breeze mới. Trên đầu xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị cụm đèn sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, lưới tản nhiệt của xe được thiết kế hẹp và nẹp mạ crôm trên đỉnh, tạo cảm giác nối liền với dải đèn LED ở hai bên. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình bát giác khá rộng, được chia đôi bằng nẹp nằm ngang lắp biển số trước. Ngoài ra, xe còn có khe gió hình chữ "C", trang trí bằng viền màu đen, ở hai góc cản trước. Trái với đầu xe, thiết kế bên sườn của Honda Breeze 2023 khá giống CR-V thế hệ mới, thể hiện qua đường dập gân, đường chân kính, gương chiếu hậu và hốc bánh. Tất nhiên, mẫu xe này sẽ dùng vành la-zăng khác biệt so với Honda CR-V 2023. Đằng sau, Honda Breeze 2023 được trang bị đèn hậu LED nằm ngang thay vì hình chữ "L" ôm lấy kính chắn gió như CR-V mới. Nằm giữa 2 đèn hậu là nẹp màu đen bóng, tích hợp logo của hãng Honda. Thêm vào đó là cản sau mới, tích hợp đèn phản quang nằm dọc và 2 đầu ống xả giả mạ crôm. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế ngoại thất của Honda Breeze 2023 là màu sơn xanh Silver Mist Green mới. Đây là lần đầu tiên xe có màu sơn xanh này, nhắm đến những đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Không chỉ thiết kế mà ngay cả kích thước của Honda Breeze 2023 cũng khác với CR-V thế hệ mới. Theo hãng Honda, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.716 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.681 - 1.691 mm cùng chiều dài cơ sở 2.701 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 82 mm, rộng hơn 11 mm, cao hơn 2 - 12 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ngoài ra, xe còn dài hơn 22 mm so với Honda CR-V 2023. Kích thước trên mang đến không gian nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ cho mẫu SUV cỡ C này. Tiến vào bên trong Honda Breeze 2023, người dùng sẽ có cảm giác quen thuộc vì mẫu xe này dùng chung nội thất với CR-V thế hệ mới. Có thể thấy, Honda Breeze 2023 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, đi kèm tấm lưới tổ ong giống với CR-V. Bên cạnh đó là màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng, sưởi/thông hơi ghế trước, sưởi ghế sau, sưởi vô lăng, sạc không dây, khóa dạng thẻ từ, cảm biến đá cốp, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Tuy nhiên, xe chưa hỗ trợ Apple CarPlay. Một thay đổi đáng chú ý nữa của mẫu SUV cỡ C này là 10 túi khí tiêu chuẩn cùng gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới với nhiều tính năng như bảo vệ thông minh tránh va chạm, cảnh báo va chạm ở giao lộ, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường thông minh và hỗ trợ ôm cua. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Breeze 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm, không khác gì CR-V. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, trong thời gian tới, Honda Breeze 2023 sẽ được bổ sung cả phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Đáng tiếc là Honda Breeze 2023 chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Video: Xem chi tiết Honda Breeze 2023 cho thị trường Trung Quốc.

Vào hôm 23/12/2022 vừa qua, liên doanh GAC Honda đã chính thức tung phiên bản mới của mẫu xe Breeze ra thị trường Trung Quốc. Tương tự trước đây, Honda Breeze 2023 mới cũng là "anh em song sinh" của CR-V. Tuy nhiên, khác với Breeze, CR-V ở thị trường Trung Quốc do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất và phân phối. Tại thị trường tỷ dân này, giá xe Honda Breeze 2023 tương ứng cho tổng cộng 7 phiên bản bán ra dao động từ 185.900 - 249.900 Nhân dân tệ (khoảng 627 - 843 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá bán giống hệt với người anh em Honda CR-V 2023 đã ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 9 năm nay. Tuy dùng chung cơ sở gầm bệ nhưng Honda Breeze 2023 có thiết kế ngoại thất không hoàn toàn giống với CR-V thế hệ mới. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế đầu xe và phía sau của Honda Breeze mới. Trên đầu xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị cụm đèn sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, lưới tản nhiệt của xe được thiết kế hẹp và nẹp mạ crôm trên đỉnh, tạo cảm giác nối liền với dải đèn LED ở hai bên. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình bát giác khá rộng, được chia đôi bằng nẹp nằm ngang lắp biển số trước. Ngoài ra, xe còn có khe gió hình chữ "C", trang trí bằng viền màu đen, ở hai góc cản trước. Trái với đầu xe, thiết kế bên sườn của Honda Breeze 2023 khá giống CR-V thế hệ mới, thể hiện qua đường dập gân, đường chân kính, gương chiếu hậu và hốc bánh. Tất nhiên, mẫu xe này sẽ dùng vành la-zăng khác biệt so với Honda CR-V 2023. Đằng sau, Honda Breeze 2023 được trang bị đèn hậu LED nằm ngang thay vì hình chữ "L" ôm lấy kính chắn gió như CR-V mới. Nằm giữa 2 đèn hậu là nẹp màu đen bóng, tích hợp logo của hãng Honda. Thêm vào đó là cản sau mới, tích hợp đèn phản quang nằm dọc và 2 đầu ống xả giả mạ crôm. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế ngoại thất của Honda Breeze 2023 là màu sơn xanh Silver Mist Green mới. Đây là lần đầu tiên xe có màu sơn xanh này, nhắm đến những đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Không chỉ thiết kế mà ngay cả kích thước của Honda Breeze 2023 cũng khác với CR-V thế hệ mới. Theo hãng Honda, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.716 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.681 - 1.691 mm cùng chiều dài cơ sở 2.701 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 82 mm, rộng hơn 11 mm, cao hơn 2 - 12 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ngoài ra, xe còn dài hơn 22 mm so với Honda CR-V 2023. Kích thước trên mang đến không gian nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ cho mẫu SUV cỡ C này. Tiến vào bên trong Honda Breeze 2023, người dùng sẽ có cảm giác quen thuộc vì mẫu xe này dùng chung nội thất với CR-V thế hệ mới. Có thể thấy, Honda Breeze 2023 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, đi kèm tấm lưới tổ ong giống với CR-V. Bên cạnh đó là màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng, sưởi/thông hơi ghế trước, sưởi ghế sau, sưởi vô lăng, sạc không dây, khóa dạng thẻ từ, cảm biến đá cốp, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Tuy nhiên, xe chưa hỗ trợ Apple CarPlay. Một thay đổi đáng chú ý nữa của mẫu SUV cỡ C này là 10 túi khí tiêu chuẩn cùng gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới với nhiều tính năng như bảo vệ thông minh tránh va chạm, cảnh báo va chạm ở giao lộ, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường thông minh và hỗ trợ ôm cua. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Breeze 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm, không khác gì CR-V. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, trong thời gian tới, Honda Breeze 2023 sẽ được bổ sung cả phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Đáng tiếc là Honda Breeze 2023 chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Video: Xem chi tiết Honda Breeze 2023 cho thị trường Trung Quốc.