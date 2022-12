Honda Breeze 2023 - “em song sinh” CR-V chào hàng thị trường tỷ dân

Hiện nay, hãng Honda có 2 liên doanh với các đối tác GAC và Dongfeng của Trung Quốc. Do đó, hãng Honda thường bán 2 mẫu xe có thiết kế và tên gọi khác nhau nhưng về cơ bản là 1. Cặp đôi Honda CR-V và Breeze 2023 là một trong số đó. Vào hồi tháng 9 năm nay, liên doanh Dongfeng Honda đã tung thế hệ mới của mẫu xe CR-V ra thị trường Trung Quốc. Sau hơn 2 tháng, đến lượt liên doanh GAC Honda giới thiệu Breeze thế hệ mới ở thị trường tỷ dân này. Qua những hình ảnh do liên doanh GAC Honda tung ra, có thể thấy Honda Breeze thế hệ mới sở hữu ngoại hình khác biệt so với CR-V. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe và đuôi xe của Breeze 2023. Cụ thể, Honda Breeze 2023 mới được trang bị cụm đèn pha hẹp, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Nằm giữa đèn pha LED là lưới tản nhiệt khá hẹp, đi kèm nẹp mạ crôm trên đỉnh. Trong khi đó, trên cản trước của xe có hốc gió trung tâm hình bát giác khá rộng, tích hợp giá lắp biển số. Ở hai góc cản trước là khe gió hình chữ "C" màu đen. Ở bên sườn, Honda Breeze 2023 đi kèm đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu và nẹp trang trí màu đen trên cửa. Tương tự người anh em Honda CR-V 2023, mẫu SUV cỡ C này cũng được chuyển gương ngoại thất từ vị trí chân cột A xuống cửa giúp tăng tầm nhìn cho người lái. Thêm vào đó là thiết kế cửa sổ và vành la-zăng mới với đường kính 19 inch, đi kèm lốp 235/55R19. Đằng sau, Honda Breeze 2023 được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang khá mỏng, tương tự đèn pha. Nằm giữa 2 đèn hậu là nẹp màu đen bóng, tích hợp logo của hãng Honda. Bên dưới là cản sau mới với 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật và đèn phản quang nằm dọc. Không chỉ thiết kế mà ngay cả kích thước của Honda Breeze 2023 cũng khác với CR-V thế hệ mới. Theo hãng Honda, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.716 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.681 - 1.691 mm cùng chiều dài cơ sở 2.701 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 82 mm, rộng hơn 11 mm, cao hơn 2 - 12 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ngoài ra, xe còn dài hơn 22 mm so với Honda CR-V 2023. Với kích thước lớn hơn, Honda Breeze 2023 cũng được bổ sung nội thất rộng rãi hơn với 5 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe này có thiết kế nội thất tương tự Honda CR-V 2023. Có thể thấy rõ điều này qua bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, đi kèm tấm lưới tổ ong quen thuộc. Bên cạnh đó là tính năng ập nhật phần mềm qua WiFi và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Chưa hết, Honda Breeze 2023 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới với nhiều tính năng nổi bật như bảo vệ thông minh tránh va chạm, cảnh báo va chạm ở giao lộ, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường thông minh và hỗ trợ ôm cua. "Trái tim" của Honda Breeze 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm, không khác gì CR-V. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, trong thời gian tới, Honda Breeze 2023 sẽ được bổ sung cả phiên bản hybrid và plug-in hybrid giống CR-V mới. Dự kiến, Honda Breeze 2023 sẽ được bán tại thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay. Hiện giá bán của mẫu xe này chưa được công bố. Trong khi đó, Honda CR-V 2023 có giá từ 185.900 - 249.900 Nhân dân tệ (khoảng 628 - 845 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Video: Giới thiệu Honda Breeze 2023 thế hệ mới.

