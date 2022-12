Honda Breeze 2023 “đàn em” CR-V từ 629 triệu đồng tại Trung Quốc

Honda Breeze 2023 thế hệ mới có vẻ ngoài hầm hố hơn so với Honda CR-V thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới. Ngoài ra, mẫu xe sinh đôi với CR-V vẫn duy trì song song 2 cấu hình 5 và 7 chỗ ngồi như thế hệ tiền nhiệm. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe SUV Honda Breeze 2023 có thân xe khá giống với Honda CR-V thế hệ mới, trong khi phía trước và đuôi xe được điều chỉnh mang đến sự khác biệt.So với CR-V, đầu xe Honda Breeze 2023 hầm hố hơn với hốc hút gió cỡ lớn hình bát giác, mặt ca-lăng chỉ còn một khe nhỏ, trong khi cụm đèn pha LED thiết kế rất mỏng. Các chi tiết ốp bảo vệ xung quanh thân xe và hốc bánh được sơn cùng màu với thân xe, tạo cho Breeze 2023 diện mạo cao cấp hơn. Trong khi đó cụm đèn hậu phía sau Breeze 2023 đặt nằm ngang và bỏ đi đèn LED nằm dọc như Honda CR-V. Kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở của Honda Breeze 2023 cũng khá tương đồng với Honda CR-V. Chiều dài tổng thể có đôi chút khác biệt khi tăng thêm 22 mm với một số điều chỉnh ở cản trước và sau. Nếu so với thế hệ trước, Honda Breeze 2023 có chiều dài tăng thêm 80 mm, chiều dài cơ sở thêm 40 mm giúp nội thất rộng rãi hơn. Khác với bên ngoài, không gian bên trong Honda Breeze 2023 sử dụng lại toàn bộ thiết kế của Honda CR-V, từ màn hình thông tin giải trí ở trung tâm, cửa gió điều hòa, vô lăng, cụm đồng hồ lái... Tuy nhiên, các chất liệu ốp và da bọc nội thất sẽ được nâng cấp hơn một bậc so với CR-V. Về trang bị truyền động, Honda Breeze 2023 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT và 2 tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian AWD. Honda Breeze 2023 cũng trang bị gói Honda 360 Sensing phiên bản mới nhất với một loạt nâng cấp mới hỗ trợ người lái. Ngoài ra, hàng ghế thứ 3 của Honda Breeze 2023 cũng bố trí như Honda CR-V tại Trung Quốc. Hiện tại, giá xe Honda Breeze 2023 vẫn chưa công bố chính thức tại Trung Quốc nhưng dự kiến sẽ bán ra ngay cuối năm 2022. Với những nâng cấp nhỉnh hơn so với người anh em CR-V, giá bán khởi điểm Honda Breeze 2023 dự kiến từ 185,9 ngàn CNY (khoảng 629 triệu đồng). Video: Xem chi tiết xe SUV Honda Breeze 2023 tại Trung Quốc.

