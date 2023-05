Honda BR-V bản G và L ra mắt Việt Nam tháng 7/2023, từ hơn 600 triệu

Thông tin từ đại lý cho biết, Honda BR-V 2023 mới sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2023. Theo chia sẻ từ các nhân viên tư vấn bán hàng, xe sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia và phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản G và L, đi kèm giá bán từ 600 triệu đồng. Với mức giá xe Honda BR-V bản G và L từ khoảng hơn 600 triệu đồng tại Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ, Về ngoại hình, BR-V sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, trục cơ sở 2.700 mm, tức tương đương với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Nếu giống tại Indonesia, mẫu xe MPV Honda BR-V 2023 sẽ được trang bị cụm đèn trước dạng LED, mâm xe hợp kim có kích cỡ 16 inch hoặc 17 inch, tùy phiên bản. Nội thất có đồng hồ lái dạng analog kết hợp TFT 4,2 inch, màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, đề nổ bằng nút bấm. Hai phiên bản G và L có sự khác biệt về trang bị nội thất, ví dụ như ghế nỉ và trần màu be trên bản G, còn bản L có ghế da và trần xe màu đen. Bên cạnh đó BR-V phiên bản L còn được trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng. Mẫu MPV Nhật Bản được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của BR-V ở mức 6,4 lít/100 km đường hỗn hợp. Đáng chú ý, cả hai phiên bản của Honda BR-V tại Việt Nam đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Hệ thống này gồm các tính năng như: đèn pha tự động thích ứng, kiểm soát hành trình, hệ thống giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn và giảm thiểu lệch làn,... Ngoài ra, thông báo xe phía trước khởi hàng, ga tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp và ngoài ra còn có cả tính năng giám sát điểm mù bằng camera LaneWatch... cũng được trang bị trên BR-V. So với gói Toyota Safety Sense trên Veloz Cross và Hyundai SmartSense trên Stargazer, gói công nghệ an toàn trên Honda BR-V có phần nổi trội hơn. MPV cỡ nhỏ hiện là một trong phân khúc sôi động bậc nhất thị trường Việt với sự góp mặt của nhiều mẫu xe tân binh như Hyundai Stargazer hay Kia Carens, bên cạnh những mẫu xe đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng như Toyota Veloz và Mitsubishi Xpander. Tính đến hết quý I năm nay, Mitsubishi Xpander bán được tới 4.444 xe và đứng đầu phân khúc. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross chỉ tiêu thụ được 2.393 chiếc, còn Hyundai Stargazer đạt doanh số 1.076 xe. Video: Honda BR-V có gì cạnh tranh Xpander, Veloz Cross tại Việt Nam.

