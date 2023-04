Đại lý Việt nhận cọc Honda BR-V 2023 "giá mềm", ngày ra mắt cận kề

Ngay trong đầu tháng 4/2023 này, các đại lý bắt đầu ồ ạt nhận cọc mẫu xe MPV Honda BR-V 2023 mới. Tuy nhiên, giá xe vẫn chưa được tiết lộ. Theo các tư vấn bán hàng, người dùng tại Việt Nam khó có thể mong chờ mức giá xe Honda BR-V 2023 tốt nhất trong thời gian tới, bởi Honda thường có truyền thống định giá sản phẩm cao hơn mặt bằng chung của phân khúc. Mẫu xe MPV Honda BR-V 2023 xếp dưới phân khúc của CR-V, HR-V. Honda BR-V có thiết kế lai SUV, xe sở hữu kích thước D x R x C lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, trục cơ sở 2.700 mm, tức tương đương với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Thiết kế của Honda BR-V thế hệ mới được đánh giá là thời trang và cuốn hút hơn hẳn so với thế hệ đầu tiên. Về ngoại thất, Honda BR-V sở hữu phong cách thiết kế cứng cáp, nam tính. Đồng thời, Honda BR-V 2023 mới còn có đèn pha LED hoàn toàn tự động thích ứng, lưới tản nhiệt cỡ lớn. Mẫu MPV này sở hữu la-zăng 17 inch hoặc 16 inch tuỳ phiên bản, đèn hậu dạng LED dạng nổi. Bên trong khoang cabin, Honda BR-V 2023 về Việt Nam sẽ có thiết kế khá giống CR-V với màn hình 7 inch ở trung tâm. Xe được bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi nhưng hàng ghế cuối chỉ dành cho trẻ em. Về trang bị an toàn, BR-V 2023 tại Việt Nam sẽ được trang bị gói an toàn Honda Sensing như các mẫu xe phân khúc cao cấp của hãng, bao gồm các tính năng như: Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)... Các trang bị khác như Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), hạn chế chệch làn với cảnh báo chệch làn đường (RDM với LDW), chỉnh chùm sáng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)… Ngoài ra Honda BR-V 2023 cũng có thêm các trang bị khác như: LaneWatch, camera lùi, 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng thân xe điện tử VSA.. Cung cấp sức mạnh cho BR-V 2023 là khối động cơ 4 xy-lanh i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên giống hệt Honda City, công suất 119 mã lực và 145 Nm mô-men xoắn, kết hợp hộp số CVT. Để có thể bán tại Việt Nam, tất nhiên BR-V sẽ có động cơ đạt chuẩn Euro 5. Tại thị trường Thái Lan xe đang có giá 26.710 USD (626 triệu đồng) và tại Indonesia là 19.280 USD (452 triệu đồng). Theo đó, mẫu MPV này sẽ được phân phối tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện tại, danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam đang có City, Civic, HR-V, CR-V và Accord. Với sự gia nhập của Honda BR-V, phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam sẽ ngày càng trở nên chật chội hơn với nhiều lựa chọn, hứa hẹn một cuộc chiến thị phần đầy sôi động. Video: Honda BR-V nhận cọc tại Việt Nam: dự kiến hơn 600 triệu.

