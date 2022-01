Honda Accord chạy 1 năm ở Sài Gòn, chủ xe “bay” hơn 300 triệu

Honda Accord tại Việt Nam là dòng sedan hạng D được đánh giá cao trong phân khúc ở khả năng vận hành và thiết kế sang trọng. Nếu không muốn bỏ ra hơn 1,3 tỷ đồng để mua xe mới, thì lựa chọn xe đã qua sử dụng là một gợi ý. Theo thông tin rao bán trên sàn xe cũ, một chiếc Honda Accord đời 2019, đăng ký 2022 lăn bánh khoảng 32.000km đang được chào bán với mức giá “thách cưới” 1,060 tỷ đồng. Tầm giá này ngang tầm giá của một chiếc Toyota Camry 2.0G 2022 mới có giá khoảng 1,050 tỷ đồng. Ở thời điểm năm ngoái, để lăn bánh Honda Accord người mua phải chi khoảng 1,48 tỷ đồng (giá niêm yết 1,3 tỷ đồng). Như vậy sau một năm sử dụng và lăn bánh khoảng 30.000km, chủ xe Accord đã chịu “lỗ” hơn 300 triệu đồng. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe “chia tay” Honda Accord, ngoài những lý do cá nhân, có lẽ chủ xe đã không mặn mà với Honda Accord hoặc họ có lựa chọn khác tốt hơn như nâng cấp lên các dòng xe sang. Dù là lý do gì đi nữa, thì chiếc Accord này vẫn là một chiếc xe có mức giá tốt dành cho những người có ý định mua Honda Accord mới tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Ở thời điểm mua mới hồi năm ngoái, giá xe Honda Accord có mức bán ra từ 1,319 – 1,329 tỷ đồng, cao hơn từ 94 – 290 triệu đồng so với Toyota Camry (bản trước facelift). Xét về tiêu chí giá bán, mức chênh lệch giá bán giữa Camry và Accord khá cao, nên số đông ít lựa chọn Accord. Trên thực tế, mặc dù Honda Accord và Camry cùng đứng chung một phân khúc, tuy nhiên đối tượng khách hàng của Accord và Camry hoàn toàn khác nhau. Trong đó, Honda Accord luôn là lựa chọn hàng đầu của những khách Việt có cảm tình với thương hiệu Honda, thích trải nghiệm cầm lái, thường xuyên ngồi sau vô lăng thay vì hàng ghế ông chủ. Ở chiều ngược lại, Toyota Camry luôn là lựa chọn của số đông, đặc biệt là khách hàng trung niên. Camry mang nhiều ưu điểm ở tên tuổi và thương hiệu, “dễ mua dễ bán” đồng thời rất giữ giá. Trải qua nhiều năm có mặt tại thị trường Việt, Camry đã trở thành một “tượng đài” vững chắc trong khúc D mà khó có đối thủ nào xô đổ. Honda Accord sử dụng động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 187hp + 243Nm, đi cùng với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Video: Đánh giá Honda Accord 2020 tại Việt Nam.

