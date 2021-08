Honda Accord 2021 hơn 1 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Theo Honda Thái Lan, tất cả các bản Honda Accord 2021 mới đều sử dụng lưới tản nhiệt mạ chrome ở phía trước, kết nối với đèn pha và đèn chiếu sáng ban ngày DRL LED, đèn sương mù kép phía trước, đèn hậu LED, ống xả kép với bộ giảm thanh bằng thép không gỉ (trên mẫu EL). Phiên bản Hybrid sẽ có tên gọi khác là e: HEV. Phiên của mẫu xe sedan Honda Accord 2021 bản EL đi kèm với bánh xe hợp kim 17 inch, trong khi bản e: HEV được mở rộng lên mâm 18 inch, cánh gió nhỏ sau cố định. Cuối cùng là bản e: HEV TECH thêm phần sang trọng với cửa sổ trời chỉnh điện tích hợp hệ thống One-Touch Tất cả các bản Accord 2021 sẽ đi kèm với hệ thống an toàn Honda SENSING, bao gồm đèn pha tự động chiếu xa, tự động điều chỉnh chùm sáng cao; Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm; Cảnh báo va chạm với hỗ trợ phanh; Kiểm soát hành trình thích ứng; cảnh báo lệch làn và giữ làn đường. Accord e: HEV TECH bổ sung chức năng hệ thống camera đa góc nhìn, camera quan sát xung quanh, hệ thống giám sát giao thông chéo để cảnh báo khi có xe đang di chuyển khi lùi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh của Honda để giúp bạn đỗ xe chính xác và an toàn hơn với hệ thống phanh khẩn cấp. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm phanh tay điện tử, hệ thống giữ phanh tự động, hệ thống Honda LaneWatch hiển thị điểm mù khi chuyển làn đường, hệ thống Giám sát sự tập trung của người lái và cảnh báo trong trường hợp người lái xe có thể bị mệt và hệ thống Walk Away Auto Lock tự động khóa xe khi chìa khóa điều khiển ở xa xe. Cabin đi kèm đồng hồ hiển thị thông tin lái xe TFT 7 inch, màn hình cảm ứng 8 inch Advanced Touch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh iOS với Apple CarPlay, ra lệnh bằng giọng nói qua SIRI, ghế da màu nâu và đen, chỉnh điện 8 hướng, tính năng nhớ vị trí, trang trí vân gỗ, hệ thống điều hòa tự động hai vùng. Ngoài ra còn có hệ thống lọc không khí công nghệ Plasmacluster trên bản e: HEV EL + và e: HEV TECH, công nghệ Head-up Display chỉ dành cho bản e: HEV TECH. Accord EL đi kèm với các trang bị tiêu chuẩn như đế sạc không dây cho điện thoại thông minh, gương chiếu hậu tự động điều chỉnh độ sáng, Tấm chắn nắng cửa sổ phía sau, 2 cổng USB phía sau và công nghệ Honda CONNECT hoạt động thông qua ứng dụng điện thoại thông minh. Bản EL sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít tăng áp, hộp số tự động vô cấp CVT, biến thiên liên tục, công suất cực đại 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 242 Nm, mức tiêu hao nhiên liệu 16,4 km/Lít. Bản e: HEV dùng động cơ xăng Atkinson DOHC i-VTEC 16 van, 2.0 lít, được ghép nối với 2 mô-tơ điện, hộp số E-CVT, công suất cực đại 215 mã lực, mô-men xoắn cực đại 314 Nm.Tiêu thụ nhiên liệu 24,4 km/lít. Tại Thái Lan, giá xe Honda Accord 2021 cho 3 phiên bản đi kèm mức bán ra lần lượt là: Accord e: HEV TECH giá 1.799.000 baht (1,23 tỷ đồng); Accord e: HEV EL + giá 1.639.000 baht (1,12 tỷ đồng); Accord EL giá 1,499,000 baht (1,03 tỷ đồng). Dự tính xe sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Chi tiết Honda Accord 2021 thế hệ mới.

Theo Honda Thái Lan, tất cả các bản Honda Accord 2021 mới đều sử dụng lưới tản nhiệt mạ chrome ở phía trước, kết nối với đèn pha và đèn chiếu sáng ban ngày DRL LED, đèn sương mù kép phía trước, đèn hậu LED, ống xả kép với bộ giảm thanh bằng thép không gỉ (trên mẫu EL). Phiên bản Hybrid sẽ có tên gọi khác là e: HEV. Phiên của mẫu xe sedan Honda Accord 2021 bản EL đi kèm với bánh xe hợp kim 17 inch, trong khi bản e: HEV được mở rộng lên mâm 18 inch, cánh gió nhỏ sau cố định. Cuối cùng là bản e: HEV TECH thêm phần sang trọng với cửa sổ trời chỉnh điện tích hợp hệ thống One-Touch Tất cả các bản Accord 2021 sẽ đi kèm với hệ thống an toàn Honda SENSING, bao gồm đèn pha tự động chiếu xa, tự động điều chỉnh chùm sáng cao; Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm; Cảnh báo va chạm với hỗ trợ phanh; Kiểm soát hành trình thích ứng; cảnh báo lệch làn và giữ làn đường. Accord e: HEV TECH bổ sung chức năng hệ thống camera đa góc nhìn, camera quan sát xung quanh, hệ thống giám sát giao thông chéo để cảnh báo khi có xe đang di chuyển khi lùi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh của Honda để giúp bạn đỗ xe chính xác và an toàn hơn với hệ thống phanh khẩn cấp. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm phanh tay điện tử, hệ thống giữ phanh tự động, hệ thống Honda LaneWatch hiển thị điểm mù khi chuyển làn đường, hệ thống Giám sát sự tập trung của người lái và cảnh báo trong trường hợp người lái xe có thể bị mệt và hệ thống Walk Away Auto Lock tự động khóa xe khi chìa khóa điều khiển ở xa xe. Cabin đi kèm đồng hồ hiển thị thông tin lái xe TFT 7 inch, màn hình cảm ứng 8 inch Advanced Touch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh iOS với Apple CarPlay, ra lệnh bằng giọng nói qua SIRI, ghế da màu nâu và đen, chỉnh điện 8 hướng, tính năng nhớ vị trí, trang trí vân gỗ, hệ thống điều hòa tự động hai vùng. Ngoài ra còn có hệ thống lọc không khí công nghệ Plasmacluster trên bản e: HEV EL + và e: HEV TECH, công nghệ Head-up Display chỉ dành cho bản e: HEV TECH. Accord EL đi kèm với các trang bị tiêu chuẩn như đế sạc không dây cho điện thoại thông minh, gương chiếu hậu tự động điều chỉnh độ sáng, Tấm chắn nắng cửa sổ phía sau, 2 cổng USB phía sau và công nghệ Honda CONNECT hoạt động thông qua ứng dụng điện thoại thông minh. Bản EL sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít tăng áp, hộp số tự động vô cấp CVT, biến thiên liên tục, công suất cực đại 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 242 Nm, mức tiêu hao nhiên liệu 16,4 km/Lít. Bản e: HEV dùng động cơ xăng Atkinson DOHC i-VTEC 16 van, 2.0 lít, được ghép nối với 2 mô-tơ điện, hộp số E-CVT, công suất cực đại 215 mã lực, mô-men xoắn cực đại 314 Nm.Tiêu thụ nhiên liệu 24,4 km/lít. Tại Thái Lan, giá xe Honda Accord 2021 cho 3 phiên bản đi kèm mức bán ra lần lượt là: Accord e: HEV TECH giá 1.799.000 baht (1,23 tỷ đồng); Accord e: HEV EL + giá 1.639.000 baht (1,12 tỷ đồng); Accord EL giá 1,499,000 baht (1,03 tỷ đồng). Dự tính xe sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Chi tiết Honda Accord 2021 thế hệ mới.