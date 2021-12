Honda Accord 2022 từ hơn 1,3 tỷ tại Việt Nam, "đấu" Toyota Camry

Với thông điệp “Giác quan khai phá, khí chất dẫn đầu”, Honda Accord 2022 mới sở hữu các giá trị nổi bật “Vận hành mạnh mẽ – Thiết kế hiện đại – An toàn tiên tiến”. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên được Honda Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo Honda Việt Nam, hiện nay công nghệ an toàn là mối quan tâm ngày càng lớn của người tham gia giao thông, phương tiện di chuyển cũng được cải tiến an toàn và tiện nghi hơn cho người sử dụng. Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING là thay đổi nâng tầm giá trị cho phiên bản Honda Accord 2022 tại Việt Nam. Honda SENSING được trang bị trên Accord mới gồm 5 công nghệ ưu việt: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS): Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại. Ngoài ra còn có hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB): Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF): Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn, đồng thời mở rộng khả năng duy trì khoảng cách kể cả trong tình huống phương tiện phía trước dừng lại. Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM): Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS): Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe có thể đi chệch khỏi làn đường. Bên cạnh đó, Honda Accord mới được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như các hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ, hệ thống quan sát làn đường, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera chiếu hậu đa góc, 6 túi khí… Sức mạnh của Honda Accord là khối động cơ tăng áp VTEC TURBO 1.5L cho công suất tối đa 188 Hp tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260 Nm ở dải vòng tua 1.600-5.000 vòng/phút. Người lái có thể chọn chế độ lái thể thao SPORT để trải nghiệm lái mạnh mẽ, hay chế độ ECON khi cần giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu. Ngoài công nghệ hiện đại và khả năng vận hành, Honda Accord mới còn có thiết kế ngoại thất thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn đậm chất thể thao với hệ thống đèn LED tinh xảo, ăng-ten vây cá mập và la-zăng 18 inch phá cách. Xe sở hữu khoang nội thất rộng rãi, cao cấp với nhiều trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng tích hợp tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto, tính năng khởi động từ xa trên chìa khóa, cửa sổ trời...Giá xe Honda Accord 2022 chính hãng tại Việt Nam từ 1,319 đến 1,329 tỷ đồng - tương đồng 2 phiên bản Toyota Camry 2.5Q (1,349 tỷ đồng) và 2.5HV (1,449 tỷ đồng), trong khi đắt hơn bộ đôi Camry 2.0G và 2.0Q (1,05-1,167 tỷ đồng). Video: Đánh giá Honda Accord nhập khẩu hơn 1,3 tỷ tại Việt Nam.

