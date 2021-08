Hơn 200 đại lý ôtô tranh giành mua Toyota Tacoma cũ 23 năm tuổi

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu, thị trường ôtô Mỹ đang rơi vào tình trạng chưa từng có. Giá tô cũ tăng vọt và số lượng xe mới trong kho đại lý khan hiếm là những gì hiện đang diễn ra tại Mỹ hiện nay. Các đại lý xe hơi Mỹ thậm chí còn phải ra đường để tìm mua những chiếc ôtô đã qua sử dụng và mang về bán kiếm lời. Thậm chí, mới đây, có hơn 200 đại lý ôtô Mỹ đã cùng nhau giành giật để mua một chiếc xe bán tải Toyota cũ 23 năm tuổi. Chiếc Toyota Tacoma XtraCab đời 1998 này mới đây đã được bán đấu giá trên mạng và thu hút hơn 200 đại lý ôtô tham gia. Giá khởi điểm của chiếc xe bán tải 23 năm tuổi có số công-tơ-mét 64.000 dặm (khoảng 102.000 km) này là 6.000 USD (138 triệu đồng). Cuối cùng, nó đã tìm thấy chủ nhân mới với giá lên đến 17.000 USD (khoảng 391 triệu đồng). Con số này bằng 90% so với giá của một chiếc Toyota Tacoma phiên bản mới nhất trên thị trường Mỹ. Được biết, phiên đấu giá xe Toyota Tacoma XtraCab cũ diễn ra trên trang Carmax và xe nhanh chóng tìm thấy chủ nhân mới trong thời gian vỏn vẹn đúng 15 giây. Điều này đã phần nào cho thấy tình trạng khan hiếm ôtô tại các đại lý xe hơi ở Mỹ vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngạc nhiên cả là đại lý bỏ ra số tiền trên để mua chiếc Toyota Tacoma XtraCab chắc chắn sẽ kiếm lời khi bán lại cho khách hàng. Được biết, một tuần, trên trang Carmax có hơn 12.000 giao dịch mua bán ôtô trực tuyến. Trang này bán đủ mọi loại xe, từ ôtô "cổ lỗ sĩ" như Mercury Grand Marquis cho đến "siêu bò" Lamborghini Huracan đời 2021. Tuy nhiên, có lẽ hiếm chiếc xe nào được tranh giành như chiếc Toyota Tacoma XtraCab đời 1998 trong bài viết này. Việc những chiếc ôtô cũ thương hiệu Toyota được nhiều người săn đón không có gì bất ngờ. Xe Toyota vốn nổi tiếng là bền bỉ, độ tin cậy cao, ít tiêu tốn nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Do đó, những chiếc xe Toyota cũng thường xuyên lọt vào top ôtô giữ giá nhất tại thị trường Mỹ trong nhiều năm qua. Bắt đầu từ khoảng tháng 1 đầu năm nay, cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này là do nhu cầu mua xe của người tiêu dùng tăng trở lại sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến các công ty sản xuất chip không kịp "trở tay". Cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu đã khiến nhiều hãng ôtô lớn phải tạm thời đóng cửa nhà máy vào hồi đầu năm nay như Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Subaru, Nissan, Fiat-Chrysler và Mercedes-Benz. Mới đây, hãng Toyota cũng đã phải dừng sản xuất tại các nhà máy ở Mỹ, Canada, Mexico và một số quốc gia khác. Theo hãng Toyota Nhật Bản, sản lượng ôtô xuất xưởng trong tháng 9/2021 của hãng có thể giảm đến 360.000 xe trên toàn cầu, trong đó khu vực Bắc Mỹ chiếm 60.000 - 90.000 xe. Không riêng gì Toyota mà một số hãng xe khác cũng đang gặp khó khăn vào thời điểm hiện tại. Ví dụ như Volkswagen Brazil đang bán ra mẫu xe Fox mà không có màn hình giải trí. Ford cũng đang cân nhắc việc bàn giao xe cho đại lý dù thiếu trang bị.Trong khi đó, thương hiệu Jeep cũng đã tạm dừng dây chuyền lắp ráp dòng xe bán tải Gladiator vào hồi đầu tháng. Chính vì vậy vậy, việc chiếc xe bán tải Toyota Tacoma XtraCab đời 1998 được rao bán đấu giá trên mạng được nhiều người tìm mua cũng là điều dễ hiểu ở thời điểm này. Video: Toyota Tacoma XtraCab đời 1998 được rao bán.

