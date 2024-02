Video: Xem test va chạm mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC 2024.

Đợt triệu hồi Mercedes-Benz GLC với số lượng hơn 15.000 chiếc này được đề xuất bởi Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (Insurance Institute for Highway Safety – IIHS). Đây là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn đối với các mẫu xe mới tại Mỹ. Vào năm 2021, IIHS phát hiện cụm đèn pha trên một số chiếc GLC có thể không được căn chỉnh đúng theo công bố của nhà sản xuất.

Hơn 15.000 xe Mercedes-Benz GLC "dính án" triệu hồi lệch đèn pha./

Do đó, IIHS đã mở một cuộc điều tra toàn diện và phát hiện ra rằng mặc dù đèn pha trên một số chiếc Mercedes-Benz GLC bị căn chỉnh sai theo tiêu chuẩn riêng của hãng nhưng vẫn tuân thủ quy chế FMVSS 108 về căn chỉnh đèn pha. Đến tháng Một năm nay, IIHS tiếp tục phát hiện ra rằng trong một số trường hợp, góc đèn pha trên những chiếc SUV này có thể vượt quá phạm vi sai số cho phép của FMVSS 108 một chút.

Bên cạnh đó, IIHS cũng đã xem xét tất cả các đơn phản ánh của khách hàng và tìm thấy một khiếu nại có liên quan được gửi tới vào tháng 10/2021. Căn cứ vào các yếu tố trên, IIHS đã thông báo tới Mercedes-Benz và yêu cầu hãng mở một đợt triệu hồi để sửa chữa, thay thế đèn pha trên các xe bị lỗi.

Danh sách các xe Mercedes-Benz GLC bị triệu hồi bao gồm 15.502 chiếc, thuộc các phiên bản Mercedes-Benz AMG GLC43 sản xuất từ 2020-2022.