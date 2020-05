“Hô biến” Toyota Prius thành siêu xe Ferrari FF chỉ 41 triệu đồng

Cách đây vài ngày, những hình ảnh của chiếc siêu xe Lamborghini hàng nhái mang tên Urus được ra đời từ mẫu SUV cỡ C Toyota RAV4 đã gây xôn xao khi xuất hiện trên mạng xã hội. Đây là sản phẩm của một công ty độ xe có tên Albermo đến từ thị trấn Kiyose, thành phố Kudamatsu, tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản. Hóa ra, đây không phải là mẫu siêu xe "giả cầy" duy nhất mà hãng độ này tạo ra. Tài khoản chính thức trên mạng xã hội của hãng độ này cho thấy Albermo còn biến mẫu xe hybrid bán chạy nhất thế giới Toyota Prius thành Ferrari FF. Gói độ của Albermo để biến Toyota Prius thành siêu xe Ferrari FF có tên là SP42. Trái ngược với trường hợp của Lamborghini Urus "giả cầy", gói độ SP42 này rõ ràng khiến Toyota Prius đẹp mã hơn nhiều. Gói độ Albermo SP42 bao gồm cản trước, cánh gió nhỏ ở phía sau và đèn phản quang mới. Trên cản trước của xe, cảm biến của hệ thống an toàn Toyota Sense vẫn được giữ lại. Khi nhìn đối diện, chiếc Toyota Prius trông khá giống với Ferrari FF "hàng xịn" nhờ cản trước mới. Ngoài ra, xe còn đi kèm lưới tản nhiệt và viền đèn sương mù sắc sảo được sơn màu đen cũng như cánh gió trước. Đằng sau xe có thêm bộ khuếch tán gió khiến chiếc Toyota Prius trông hầm hố hơn. Chưa hết, chiếc xe hybrid còn được sơn màu trắng với sọc màu đỏ-trắng-xanh theo phong cách quốc kỳ Ý. 3 sọc màu này kéo dài từ nắp ca-pô lên nóc và đến cánh gió đuôi phía sau. Đặc biệt, chiếc Toyota Prius độ Ferrari FF này còn đi kèm logo màu vàng "nhái" logo của Ferrari ở đầu xe và sườn xe. Trong khi đó, đằng sau xe lại vẫn giữ logo Toyota, chẳng khác nào "lạy ông, tôi ở bụi này". Hiện gói độ Albermo SP24 được báo giá 186.000 Yên (khoảng 41 triệu đồng), không bao gồm sơn ngoại thất. Con số này đương nhiên thấp hơn nhiều so với việc mua siêu xe Ferrari FF. Đó là chưa kể đến việc Toyota Prius được trang bị hệ dẫn động hybrid rất tiết kiệm nhiên liệu, từ đó giảm đáng kể chi phí vận hành. Video: “Hô biến” Toyota Prius thành siêu xe Ferrari FF.

