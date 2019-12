Chevrolet Camaro 2019 mui trần gần 3 tỷ đồng ở Hà Nội

Sau chiếc Coupe về Việt Nam hồi tháng 10/2019 vừa qua, mới đây một doanh nghiệp tư nhân khác tại Hà Nội vừa tiếp tục đưa về thêm một chiếc Chevrolet Camaro 2019 mới nhưng là phiên bản RS Convertible. Phiên bản Chevrolet Camaro Convertible 2019 mui trần mới này được hãng xe Mỹ nâng cấp một diện mạo mới. Điểm khác biệt lớn so với phiên bản hiện tại nằm ở đầu xe với đèn pha LED nối liền lưới tản nhiệt cỡ lớn hình chữ ''X'' với đường viền LED nhẹ nhàng tinh tế. Bên cạnh đó, hãng xe Mỹ đã trang bị cho Chevrolet Camaro 2019 mui trần đèn LED đặt ngay bên trên hốc gió giúp cho phiên bản nâng cấp facelift này đẹp, sắc sảo và nam tính hơn với những đường nét dứt khoát. Tổng thể xe vẫn được duy trì so với phiên bản trước đó. Xe sở hữu cụm đèn hậu sử dụng nhựa dạng thấu kính tạo hình đẹp mắt, đi kèm bộ mâm 20 inch 5 chấu kép. Nóc xe là loại mui mềm, có thể đóng/mở điện trong vòng 16 giây. Cánh gió phía đuôi cũng là một chi tiết khiến chiếc mui trần này khác biệt so với những chiếc coupe cùng đời. Một số chi tiết khác của xe như; hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên, vòm bánh sau được thiết kế hơi gồng lên tạo sự cơ bắp mạnh mẽ quen thuộc cho mẫu xe này, gương chiếu hậu sơn cùng màu ngoại thất... Bên trong nội thất của Camaro 2019 sở hữu ghế ngồi bọc vải nỉ cao cấp, hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng. Phía sau là 2 ghế nhỏ dành cho trẻ em hoặc để đồ thiết kế giống những chiếc xe thể thao Mỹ có cấu hình 2 + 2 khác. Vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy vát tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh hỗ trợ người lái trong đó có lẫy chuyển số thể thao. Chevrolet Camaro 2019 sở hữu nút khởi động thông minh, cần số hiển thị điện tử, phanh tay điện tử, màn hình trung tâm cỡ vừa hiển thị màu sắc nét có khả năng tương thích Apple Carplay, Android Auto, kết nối Wifi, Camera lùi và nút đống mở mui điện trên trần xe... Màn hình thông tin phía sau gồm 1 màn điện tử màu và2 đồng hồ analog. Tương tự như trên bản coupe, Chevrolet giới thiệu phiên bản động cơ tăng áp trên Camaro 2019 mui trần với tên gọi ''Turbo 1LE''. Đây là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L tăng áp (turbocharged) cho công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm. Chiếc xe thể thao có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,6 giây. Chevrolet Camaro Convertible 2019 có tỉ lệ phân bổ trọng lượng trước sau hoàn hảo - 50/50; 3 chế độ lái bao gồm: Thể thao (Sport Mode), chạy đua trach (Track Mode), và chế độ Competition Mode kết hợp giữa Sport và Track với tính năng kiểm soát xuất phát ''Launch Control''... Nhờ những yếu tố nâng cấp hoàn chỉnh và mạnh mẽ mà Top 10 xe mui trần tốt nhất năm 2019 có mặt mẫu Chevrolet Camaro này. Tại thời điểm ra mắt, xe có giá khởi điểm từ 31.995 USD tại Mỹ. Khi về thị trường Việt Nam, giá xe Chevrolet Camaro RS Convertible 2019 được dự đoán khoảng gần 3 tỷ đồng. Video: Chi tiết Chevrolet Camaro 2019 mui trần.

Sau chiếc Coupe về Việt Nam hồi tháng 10/2019 vừa qua, mới đây một doanh nghiệp tư nhân khác tại Hà Nội vừa tiếp tục đưa về thêm một chiếc Chevrolet Camaro 2019 mới nhưng là phiên bản RS Convertible. Phiên bản Chevrolet Camaro Convertible 2019 mui trần mới này được hãng xe Mỹ nâng cấp một diện mạo mới. Điểm khác biệt lớn so với phiên bản hiện tại nằm ở đầu xe với đèn pha LED nối liền lưới tản nhiệt cỡ lớn hình chữ ''X'' với đường viền LED nhẹ nhàng tinh tế. Bên cạnh đó, hãng xe Mỹ đã trang bị cho Chevrolet Camaro 2019 mui trần đèn LED đặt ngay bên trên hốc gió giúp cho phiên bản nâng cấp facelift này đẹp, sắc sảo và nam tính hơn với những đường nét dứt khoát. Tổng thể xe vẫn được duy trì so với phiên bản trước đó. Xe sở hữu cụm đèn hậu sử dụng nhựa dạng thấu kính tạo hình đẹp mắt, đi kèm bộ mâm 20 inch 5 chấu kép. Nóc xe là loại mui mềm, có thể đóng/mở điện trong vòng 16 giây. Cánh gió phía đuôi cũng là một chi tiết khiến chiếc mui trần này khác biệt so với những chiếc coupe cùng đời. Một số chi tiết khác của xe như; hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên, vòm bánh sau được thiết kế hơi gồng lên tạo sự cơ bắp mạnh mẽ quen thuộc cho mẫu xe này, gương chiếu hậu sơn cùng màu ngoại thất... Bên trong nội thất của Camaro 2019 sở hữu ghế ngồi bọc vải nỉ cao cấp, hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng. Phía sau là 2 ghế nhỏ dành cho trẻ em hoặc để đồ thiết kế giống những chiếc xe thể thao Mỹ có cấu hình 2 + 2 khác. Vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy vát tích hợp nhiều phím chức năng xử lý nhanh hỗ trợ người lái trong đó có lẫy chuyển số thể thao. Chevrolet Camaro 2019 sở hữu nút khởi động thông minh, cần số hiển thị điện tử, phanh tay điện tử, màn hình trung tâm cỡ vừa hiển thị màu sắc nét có khả năng tương thích Apple Carplay, Android Auto, kết nối Wifi, Camera lùi và nút đống mở mui điện trên trần xe... Màn hình thông tin phía sau gồm 1 màn điện tử màu và2 đồng hồ analog. Tương tự như trên bản coupe, Chevrolet giới thiệu phiên bản động cơ tăng áp trên Camaro 2019 mui trần với tên gọi ''Turbo 1LE''. Đây là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L tăng áp (turbocharged) cho công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm. Chiếc xe thể thao có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,6 giây. Chevrolet Camaro Convertible 2019 có tỉ lệ phân bổ trọng lượng trước sau hoàn hảo - 50/50; 3 chế độ lái bao gồm: Thể thao (Sport Mode), chạy đua trach (Track Mode), và chế độ Competition Mode kết hợp giữa Sport và Track với tính năng kiểm soát xuất phát ''Launch Control''... Nhờ những yếu tố nâng cấp hoàn chỉnh và mạnh mẽ mà Top 10 xe mui trần tốt nhất năm 2019 có mặt mẫu Chevrolet Camaro này. Tại thời điểm ra mắt, xe có giá khởi điểm từ 31.995 USD tại Mỹ. Khi về thị trường Việt Nam, giá xe Chevrolet Camaro RS Convertible 2019 được dự đoán khoảng gần 3 tỷ đồng. Video: Chi tiết Chevrolet Camaro 2019 mui trần.