Haval Jolion 2022 từ 592 triệu đồng tại Thái Lan, "đấu" Toyota Cross

Mới đây, hãng xe Great Wall (Trường Thành) đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ Haval Jolion 2022 tại Thái Lan. Đến triển lãm Thailand International Motor Expo 2021, mẫu SUV cỡ B này tiếp tục được trưng bày và giới thiệu với khách hàng. Tại thị trường này, Haval Jolion 2022 được chia thành 3 phiên bản là Tech, Pro và Ultra. Giá bán của xe dao động từ 879.000 - 999.000 Baht (khoảng 592 - 673 triệu đồng). Haval Jolion của Trung Quốc thực chất chính là mẫu xe có tên First Love hay Sơ Luyến tại thị trường tỷ dân. Đồng thời, Jolion là mẫu xe thứ hai của thương hiệu Haval ở thị trường Thái Lan, sau H6. Khác với Haval First Love ở Trung Quốc, mẫu SUV này tại Thái Lan lại sử dụng hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng hơn. Cụ thể, Haval Jolion 2022 tại Thái Lan được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,8 km/lít (khoảng 4,2 lít/100 km). Không chỉ khác về động cơ, Haval Jolion 2022 ở Thái Lan còn thay đổi ở một số chi tiết thiết kế ngoại thất so với First Love dành cho Trung Quốc. Có thể thấy điều này qua thiết kế đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh cụm đèn pha full LED và kéo dài xuống cản trước. Nằm sát bên cạnh dải đèn LED định vị ban ngày không phải là khe gió như Haval First Love mà thay bằng đèn báo rẽ dạng vạch kẻ ngang. Ngoài ra, Haval Jolion Hybrid 2022 còn được trang bị lưới tản nhiệt “Star Matrix” rộng hơn và nối liền với cụm đèn pha chứ không tách riêng như First Love. Đằng sau xe có thêm cản va thiết kế mới với viền dày dặn bao quanh hốc gió giả và bộ khuếch tán gió hầm hố. Trong khi đó, thiết kế thân xe và cụm đèn hậu hình chữ "L" nằm ngược của Haval Jolion 2022 không có gì khác so với First Love. Ở thị trường Thái Lan, mẫu SUV cỡ B này dùng vành hợp kim 18 inch, sơn phối 2 màu thể thao, đi với lốp Goodyear Assurance 225/55 R18. Chưa hết, Haval Jolion 2022 tại Thái Lan còn có một số trang bị đáng chú ý khác như đèn pha tự động bật/tắt, hệ thống đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, cần gạt nước tự động, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, baga nóc màu bạc và ăng-ten hình vây cá. So với các đối thủ trong cùng phân khúc SUV cỡ B tại Thái Lan như Kia Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross, Haval Jolion 2022 có kích thước nhỉnh hơn đáng kể, bao gồm chiều dài 4.472 mm, chiều rộng 1.841 mm, chiều cao 1.574 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Thậm chí, Haval Jolion 2022 hiện còn là mẫu SUV cỡ B có chiều dài cơ sở lớn nhất tại Thái Lan. Bên trong Haval Jolion mới là không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi. Riêng bản Ultra sẽ có những điểm nhấn màu vàng đồng ở vô lăng, mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm cũng như hai bên cửa. Trong khi đó, ghế của xe được bọc da phối 2 màu. Bước vào bên trong mẫu xe này, người dùng sẽ thấy những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái, hệ thống âm thanh 6 loa tự điều chỉnh theo tốc độ xe, cổng USB, sạc điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, hệ thống định vị, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua WiFi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng và hệ thống làm mát ghế trước. Tiện nghi thôi chưa đủ, Haval Jolion 2022 còn có nhiều tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, tránh va chạm với xe lớn ở làn bên cạnh, cảnh báo chuyển làn đường, giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trong điểm mù khi lùi, camera 360 độ, 6 cảm biến đỗ xe trước và 6 cảm biến đỗ xe đằng sau.

Khi mua mẫu xe SUV Haval Jolion 2022, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xanh dương, đen, xám, trắng và đỏ. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, mẫu SUV cỡ B này có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác không. Chỉ biết rằng, hãng mẹ Great Wall của thương hiệu Haval đã lên kế hoạch biến Thái Lan thành trung tâm sản xuất xe ở khu vực Đông Nam Á.

Video: Giới thiệu Haval Jolion HEV 1.5 Hybrid Ultra mới.





