Haval H9 2021 của Trung Quốc, SUV "nhái" Toyota Land Cruiser Prado

Autohome – hãng truyền thông về ôtô Trung Quốc vừa công bố hình ảnh thực tế của mẫu SUV Haval H9 2021 mới, mẫu xe này được đồn đoán sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 10 năm nay. Haval H9 2021 là bản nâng cấp facelift mới dựa trên thế hệ H9 đã ra mắt hồi năm 2014, đã có mặt trên thị trường được 7 năm. Nhìn vào tổng thể thiết kế, ngoại thất bên ngoài của mẫu xe SUV Haval H9 2021 mang thiết kế rất dễ làm người xem gợi nhớ đến dòng SUV Toyota Land Cruiser Prado. Trên thực tế, các hãng xe Trung Quốc thường vay mượn phong thiết kế của các dòng xe nổi tiếng là điều không quá xa lạ. Haval H9 2021 sử dụng lưới tản nhiệt với nan dạng đứng, mạ crôm sáng bóng tương tự như Land Cruiser Prado bản nâng cấp facelift mới, trang bị đèn pha full-LED tích hợp đèn LED ban ngày. Nội thất Haval H9 2021 khá hiện đại khi sử dụng màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Trang bị vô lăng 4 chấu tích hợp nhiều nút bấm và cả cần số điện tử với núm xoay điều khiển đa chức năng bên dưới. Nếu xét về tiêu chí hiện đại, thì nội thất Haval H9 2021 hiện đại hơn nhiều so với nội thất Land Cruiser Prado. Tuy nhiên, nội thất Land Cruiser Prado sở hữu những trang bị “truyền thống” như cần số tay gạt, đồng hồ hỗ trợ lái analog, nhiều chi tiết thiết kế hài hoà, bố cục đơn giản, thân thiện với người dùng và cao cấp hơn so với Haval H9 2021.Haval H9 2021 thế hệ mới sở hữu kích thước DxRxC lần lượt: 5.077 x 1.926 x 1.900 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.800 mm. Kích thước của H9 lớn hơn so với Land Cruiser Prado (DxRxC 4.840 x 1.885 x 1.845mm và 2.790mm chiều dài cơ sở). Về động cơ và hệ dẫn động. Haval H9 2021 sẽ sử dụng động cơ Dầu, 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 224 mã lực. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 2 cầu. Xe có tổng cộng 6 chế độ lái. Dự kiến, Haval H9 2021 sẽ ra mắt ở Trung Quốc vào tháng 10 sắp tới. Có thể trong thời gian đầu, dòng xe này chỉ bán nội địa ở Trung Quốc trước khi bán ở nhiều thị trường khác. Hiện tại, Great Wall Motors (GWM) sở hữu thương hiệu Haval đang mở rộng ở nhiều thị trường, trong đó có sản xuất và lắp ráp xe tại Thái Lan. Video: Ngắm chi tiết xe SUV Haval H9 2021 của Trung Quốc.

