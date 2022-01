Haval Cool Dog 2022 - SUV giá rẻ Trung Quốc "đậm chất" Ford Bronco

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021, thương hiệu Haval thuộc hãng Great Wall Motors (Trường Thành) đã giới thiệu mẫu concept mới mang tên X-Dog với khách hàng Trung Quốc. Sau gần 1 năm, X-Dog đã được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại và lấy tên Haval Cool Dog 2022 mới. Như vậy, đây là mẫu xe SUV của Haval thứ 2 có chữ "Dog" trong tên gọi, sau Big Dog. Được biết, trong tương lai, Haval còn dự kiến ra mắt 5 mẫu xe nữa với phong cách đặt tên tương tự, bao gồm Beta Dog, Alpha Dog, Delta Dog, Epsilon Dog và Gamma Dog. So với X-Dog, Haval Cool Dog không khác biệt nhiều về thiết kế tổng thể. Xe cũng mang trên mình ngoại hình vuông vức, rắn rỏi và cứng cáp. Ngoài ra, Haval Cool Dog còn khiến người ta liên tưởng đến những mẫu SUV của Mỹ như Ford Bronco. Để phù hợp với xe thương mại, mẫu xe SUV Haval Cool Dog đã được thay đổi nhiều chi tiết ngoại thất so với X-Dog như đèn pha, lưới tản nhiệt, nắp ca-pô, cản trước/sau, hốc bánh và chắn bùn trước. Tương tự như vậy, vỏ gương ngoại thất của Haval Cool Dog cũng khác so với X-Dog và được lùi về phía sau. Trong khi đó, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe của X-Dog bị thay thế bằng loại thông thường trên Haval Cool Dog. Ngoại thất xe ấn tượng với đèn pha LED hình tròn, được chia thành 4 phần nhờ dải đèn LED định vị ban ngày hình dấu cộng và cửa sổ bên sườn vừa nhỏ vừa hẹp. Ngoài ra, mẫu SUV Trung Quốc này còn có những chi tiết hầm hố như hốc bánh và baga nóc. Tuy nhiên, đáng tiếc là Haval Cool Dog chỉ được trang bị vành tiêu chuẩn 18 inch, chưa thực sự tương xứng với thiết kế tổng thể của xe. Nếu muốn trang bị vành 19 inch cho Haval Cool Dog, khách hàng Trung Quốc sẽ phải mua thêm. Đằng sau, Haval Cool Dog được trang bị cánh gió mui, tích hợp 2 đèn phanh nằm dọc khá độc đáo. Tương tự cửa sổ, kính trên cửa cốp của xe cũng được thiết kế hẹp. Trong khi đó, khu vực chính giữa của cửa cốp lại được thiết kế phồng lên như một chiếc ba lô và tích hợp tem chữ nổi "Haval". Nằm hai bên cửa cốp sau là đèn hậu được thiết kế dọc và có kích thước lớn. Hiện hãng Haval chưa công bố hình ảnh nội thất của mẫu SUV mới. Tuy nhiên, với chiều dài 4.520 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.745 mm và chiều dài cơ sở 2.710 mm, Haval Cool Dog hứa hẹn sẽ có nội thất tương đối rộng rãi. Qua hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy mẫu SUV này được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, màn hình thông tin giải trí cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô và cần số với thiết kế lạ mắt. "Trái tim" của Haval Cool Dog là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 184 mã lực. Động cơ cho phép mẫu SUV cỡ C này đạt vận tốc tối đa 175 km/h. Dự kiến, giá xe Haval Cool Dog 2022 sẽ công bố tại Trung Quốc vào nửa đầu năm nay. Trước thời điểm đó, xe sẽ được trưng bày trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2022 diễn ra vào tháng 4 tới. Video: Chi tiết Haval Cool Dog 2022 tại Trung Quốc.

