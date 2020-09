Hành trình siêu xe 2020 những dân chơi Việt trên đất Mỹ

Ban đầu, Hành trình Siêu xe Đông Nam Á - Asean Rally 2020 được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 10. Asean Rally có lộ trình đi qua Campuchia, Lào, Thái Lan với quãng đường khoảng 3.600 km. Ngoài đơn vị tổ chức là Car Passion Team, Asean Rally còn có sự tham gia của một số siêu xe từ Lào, Campuchia và Gia Lai Team - nhóm chơi siêu xe của người Việt tại Mỹ. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hành trình Asean Rally bị hủy bỏ. Không tham gia được Asean Rally, nhóm siêu xe Gia Lai Team đã tổ chức hành trình cho riêng nhóm tại Mỹ. Hành trình xuất phát từ bang Ohio đến bang Indiana và một số thành phố lân cận, trước khi quay về Ohio. Xuất phát vào ngày 4/9, hành trình kết thúc vào ngày 7/9 với tổng quãng đường gần 1.000 km. Anh Vinh Hồ - người sáng lập của Gia Lai Team - cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các thành viên Gia Lai Team không thể mang xe về Việt Nam dự hành trình Asean Rally. Do đó, tất cả thành viên của Gia Lai Team thống nhất tổ chức hành trình nhỏ tại Mỹ xem như thay thế cho Asean Rally. Hành trình quy tụ khoảng 20 siêu xe, xe siêu sang. Chiếm phần lớn là thương hiệu Lamborghini với dòng xe Aventador. Siêu bò này góp mặt với khá nhiều phiên bản như Coupe, Roadster, SV và nổi bật nhất là SVJ Roadster. Là phiên bản cuối cùng của dòng Aventador, Aventador SVJ Roadster được sản xuất với số lượng 800 chiếc. Phiên bản Coupe của mẫu xe này có số lượng nhiều hơn - 900 xe. Chiếc Aventador SVJ Roadster mang màu ngoại thất vàng Oro Elios. So với Aventador tiêu chuẩn, Aventador SVJ Roadster trông hầm hố hơn nhờ được áp dụng hệ thống khí động học Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA). Lamborghini Aventador SVJ Roadster được trang bị khối động cơ V12 6.5L, sản sinh công suất 770 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Kết hợp với hộp số ISR 7 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh, siêu bò có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt được vận tốc tối đa 350 km/h. Tại Mỹ, Aventador SVJ Roadster có giá khởi điểm 570.000 USD. Để có thể mua được siêu phẩm này chính hãng, bạn phải là khách hàng thân thiết của Lamborghini. Đầu tháng 8/2019, chiếc Aventador SVJ bản Coupe cập bến Việt Nam và thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội. Một số mẫu xe khác góp mặt như Lamborghini Urus độ 850 mã lực, Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Phantom Coupe và BMW i8. Gia Lai Team là nhóm siêu xe Việt Nam lớn nhất tại nước ngoài với gần 100 thành viên. Năm 2014, Gia Lai Team nổi danh trong cộng đồng siêu xe khi tham dự hành trình GoldRush Rally danh tiếng với 10 siêu xe dán hình bản đồ Việt Nam. Năm 2017, Gia Lai Team gây chú ý với hành trình quy tụ gần 20 siêu xe, trong đó có hypercar hàng hiếm Porsche 918 Spyder và 3 máy bay. Video: Hành trình Gia Lai Team năm 2019.

