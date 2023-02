"Hàng nóng" Ford Everest Wildtrak 2023 đã nhận đặt cọc tại Việt Nam

Vào hồi cuối tháng 1/2023 vừa qua, hãng Ford đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng SUV hạng trung Everest mang tên Wildtrak ở thị trường New Zealand. Đến nay, Ford Việt Nam lại bất ngờ đăng hình ảnh của Ford Everest Wildtrak 2023 mới trên trang chủ và hứa hẹn xe sắp có mặt ở đại lý. Hiện các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cũng đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu xe SUV Ford Everest Wildtrak 2023 tại Việt Nam. Thời gian giao xe cho khách hàng rơi vào khoảng tháng 4 năm nay. Wildtrak vốn là phiên bản cao cấp quen thuộc của dòng xe bán tải Ford Ranger. Do đó, ở phiên bản Wildtrak, Ford Everest 2023 sẽ sở hữu phong cách thiết kế đậm chất off-road hơn. Đồng thời, xe được cung cấp màu sơn vàng Luxe Yellow, kết hợp với những điểm nhấn màu xám Bolder Grey đặc trưng, tương tự Ford Ranger Wildtrak. Ngoài ra, mẫu xe SUV Ford Everest Wildtrak 2023 còn sở hữu những chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt, cản trước, bệ bước chân bên sườn và baga nóc bằng hợp kim. Thêm vào đó là tem chữ nổi "Wildtrak" trên nắp ca-pô, cửa trước, cửa cốp và bộ vành hợp kim 20 inch mới với thiết kế 6 chấu kép, sơn 2 màu. Bên trong Ford Everest Wildtrak 2023 là không gian nội thất bọc da pha da lộn màu đen với viền chỉ khâu màu cam Cyber Orange tương phản. Trên lưng ghế trước còn có logo "Wildtrak" màu cam như đặc điểm nhận dạng. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ D này có những trang bị nội thất đáng chú ý như ghế lái chỉnh điện 10 hướng với đủ tính năng sưởi và thông hơi. Tiếp đến là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh 10 loa, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hàng loạt tính năng an toàn chủ động ADAS... Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Ford Everest Wildtrak 2023 dành cho Việt Nam không dùng động cơ diesel V6, tăng áp, dung tích 3.0L như xe ở thị trường New Zealand. Thay vào đó, xe vẫn được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L với công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Hiện giá xe Ford Everest Wildtrak 2023 tại Việt Nam chưa được công bố. Mẫu xe SUV hạng trung này đang có 4 phiên bản và giá bán từ 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Cũng theo phía đại lý bán hàng chính hãng thì thời gian Everest Wildtrak 2023 đến tay khách hàng vẫn chưa được Ford Việt Nam xác nhận, trong khi Everest Wildtrak tại New Zealand sẽ giao hàng từ tháng 7/2023. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Everest Wildtrak 2023 mới.

