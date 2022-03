"Hàng hot" Toyota Land Cruiser LC300 chạy chán, bán 5,3 tỷ ở Hà Nội

Chiếc Toyota Land Cruiser LC300 sản xuất 2021 này được chào bán với mức giá hơn 5,3 tỷ đồng trên sàn xe cũ Hà Nội. Chiếc xe mang biển số Hà Nội, đứng tên công ty. Xe có ngoại thất màu đen và đi kèm bộ mâm 6 chấu đơn kích thước 18 inch nguyên bản chính hãng thay vì tùy chọn mâm đa chấu 20 inch khỏe khoắn hơn. Sẽ không có gì đáng nói bởi đây là chiếc SUV “hàng hot” ở thời điểm hiện tại khi giá xe Toyota Land Cruiser LC 2022 chính hãng được niêm yết là 4,06 tỷ đồng – khách hàng phải mua “bia kèm lạc” tốn thêm khoảng 600-800 triệu để nhận được xe sớm hơn, như vậy tính thêm các chi phí để lăn bánh với biển số Hà Nội, giá trị chiếc xe vào khoảng 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, người bán cho biết xe đã lăn bánh được 1,3 vạn km, trong khi mức giá gần như thay đổi không nhiều so với xe mới. Điều đó cho thấy chủ cũ của chiếc Toyota Land Cruiser 300 2021 đã lãi được khoản tiền không hề nhỏ khi chiếc xe lăn bánh lên tới hơn 1,3 vạn km vẫn có giá đắt hơn với xe mua mới ở thời điểm hiện tại. Toyota Land Cruiser 2022 thu hút lượng lớn khách hàng nhờ thiết kế hầm hố nhưng nâng cấp hiện đại, trẻ trung hơn. Lưới tản nhiệt kiểu mới gồm các thanh nan ngang mạ chrome và sơn màu bạc. Cụm đèn chiếu sáng full LED kết hợp cùng dải LED viền định vị ban ngày cách điệu dạng chữ L lấy cảm hứng từ những chiếc Lexus. Cụm đèn hậu cũng là dạng LED với giao diện mới kết hợp từ hai chữ L đối xứng ghép vào nhau. Sức hút của Land Cruiser 2022 cũng đến từ nhiều yếu tố khác như; khung kiểu bậc thang cứng hơn 20% so với trước đây, kết hợp với nền tảng GA-F, điều này giúp chiếc SUV nhẹ hơn 200 kg so với thế hệ cũ, có trọng tâm thấp hơn và chất lượng hành trình tốt hơn nhờ hệ thống treo cải tiến (xương đòn kép phía trước, liên kết phía sau)... Khoang nội thất trên Toyota Land Cruiser 2022 nay đã hiện đại hơn so với thế hệ cũ nhờ thiết kế mới. Ghế ngồi được bọc da cao cấp kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ như bệ trung tâm, tay nắm phía trong cửa và vô-lăng nhằm tăng vẻ sang trọng hơn cho xe. Phía sau vô-lăng là đồng hồ analog cùng màn hình kỹ thuật số với giao diện tiếng Việt, bởi xe được nhập khẩu chính hãng. Màn hình giải trí trung tâm với kích thước 12,3 inch tương thích với Android Auto và Apple CarPlay. Động cơ V8 hút khí tự nhiên ở Toyota Land Cruiser thế hệ cũ nay đã được thay thế bằng động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép mới, cho công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm, đi kèm với hộp số tự động 10 cấp. Mẫu SUV này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7 giây. Các trang bị an toàn trên Toyota Land Cruiser 2022 có thể kể đến như gói Safety Sense gồm cảnh báo va chạm sớm, ga tự động thích ứng, báo lệch làn đường, đèn pha tự động; cảnh báo điểm mù; hỗ trợ đánh lái và giữ làn trong trường hợp khẩn; 10 túi khí; nhận diện và cảnh báo người đi bộ, đi xe đạp;…. Trước đó hãng Toyota Nhật Bản cũng thông báo đến các khách hàng đặt mua Land Cruiser 300 có thể sẽ phải chờ tới 3-4 năm để nhận xe, do tình trạng thiếu hụt chip và chất bán dẫn cùng các linh phụ kiện từ Đông Nam Á. Chính vì vậy, việc mẫu xe Toyota Land Cruiser 2022 đội giá hay bán chênh giá niêm yết từ vài trăm triệu đồng cho đến gần 1 tỷ đồng là điều khó tránh khỏi, nó phụ thuộc vào quy luật cung – cầu từ thị trường và người mua xe muốn sở hữu "ngay và luôn". Do đó, dù chi trả lên tới trên nửa tỷ tiền chênh so với mức chính hãng công bố ra thị trường, khách hàng Việt vẫn phải chờ thời gian dài mới có xe. Điều này dẫn đến những chiếc Land Cruiser 300 đời 2021 đã qua sử dụng có giá rao bán gần bằng đời 2022. Video: Toyota Land Cruiser 2022 - cuộc cách mạng về công nghệ.

