Gunther Werks giới thiệu Porsche 911 Touring Turbo mạnh 750 mã lực

Gunther Werks - chuyên gia chuyên phục hồi các mẫu Porsche 911 cổ điển có trụ sở ở California đã tiết lộ mẫu xe mới nhất tại The Quail, A Motorsports Gathering được tổ chức vào cuối tuần, đó chính là mẫu Porsche 911 Touring Turbo đặc biệt. Dự án mới có tên gọi "Touring Turbo Edition Coupe", được phục hồi dựa trên mẫu 993 vô cùng ý nghĩa với dòng xe Porsche 911 huyền thoại. Chiếc xe được nâng cấp và sửa đổi khá nhiều những chi tiết tạo nên đặc trưng của Gunther Werks. Khối động cơ flat-six làm mát bằng không khí nguyên bản được thay thế bằng động cơ 4.0 lít tăng áp kép không có giải nhiệt dung dịch do Rothsport Racing chế tạo riêng. Kết hợp hộp số sàn 6 cấp Getrag có sự tinh chỉnh tỷ số các cấp theo cách riêng. Flat-six hoàn toàn mới sản sinh công suất 750 mã lực ấn tượng và hệ dẫn động cầu sau. Công suất này cao hơn 50 mã lực so với dự án Turbo từng tiết lộ vào năm ngoái, đồng thời mạnh hơn Porsche 911 GT2 RS thế hệ 991. Điểm khác biệt giữa dự án Touring Turbo Edition Coupe và các biến thể khác từ Gunther Werks là bộ cánh sau đuôi vịt được làm bằng sợi carbon. Cánh lướt gió này không chỉ trông tuyệt vời hơn mà cách thiết kế này còn tối ưu hóa luồng không khí xung quanh khoang động cơ giúp giải nhiệt tốt hơn. Tương tự các dự án Gunther Werks khác, phần thân của Touring Turbo Edition Coupe đều được làm từ sợi carbon, trọng lượng xe giảm 227 kg (500 pound) so với nguyên bản. Ngoại hình mới của xe được cải thiện trông hiện đại hơn, bổ sung với đèn pha LED và đèn hậu mới. Nội thất cũng được Gunther Werks chăm chút với bảng điều khiển sợi carbon gồm các đồng hồ đo mới trong đó đồng hồ trung tâm có màu nền đỏ tạo điểm nhấn. Vô lăng 3 chấu làm bằng sợi carbon và bọc Alcantara màu đen. Ghế thể thao có phần khung bằng sợi carbon kết hợp với Alcantara màu đen. Sắc cam sáng của nội thất là điểm nhấn tô điểm tính thể thao và cá tính. Năm ngoái, Gunther Werks tuyên bố rằng, họ sẽ chế tạo 75 mẫu xe trong dự án Turbo, vậy nên các khách hàng tiềm năng yêu thích dòng xe Porsche 911 cổ điển cần phải nhanh chóng "chốt" đơn để hưởng thụ chiếc Porsche 993 phong cách hiện đại này. Về mức giá chưa được công bố, nhưng với những nâng cấp này thì câu hỏi sẽ là "liệu bạn có đủ khả năng chi trả hay không?". Video: Gunther Werks giới thiệu Porsche 911 Touring Turbo 750 mã lực.

