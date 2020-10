GMC Hummer EV 2022, bán tải "ngang như cua" gần 100.000 USD

Hummer là thương hiệu xe tải và SUV đã ra đời từ năm 1992 như phiên bản dân sự của dòng xe quân sự Humvee. Tuy nhiên, vào năm 2010, thương hiệu xe Hummer đã chính thức bị tập đoàn mẹ General Motors "khai tử" vì doanh số thấp. Đến nay, thương hiệu Hummer đã được hồi sinh nhưng dưới dạng một mẫu "siêu bán tải" của GMC. Chính thức ra mắt vào tối ngày 20/10/2020 tại Mỹ, GMC Hummer EV 2022 mới đánh dấu sự trở lại của một huyền thoại đồng thời hé lộ tương lai của dòng xe điện do tập đoàn GM sản xuất. So với Hummer trong quá khứ, mẫu xe bán tải này sở hữu thiết kế mượt mà và khí động lực học hơn với lưới tản nhiệt tối giản cùng cụm đèn pha LED hai bên. Điểm nhấn trên đầu xe bán tải GMC Hummer EV 2022 nằm ở cản trước cỡ lớn và tấm ốp bảo vệ gầm cực hầm hố. Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn được trang bị kính lái ngắn và chắn bùn nổi bật. Nóc của GMC Hummer EV 2022 được thiết kế khá bằng phẳng và có thể tháo ra để mang đến không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên cho người ngồi bên trong xe. Phần nóc tháo ra được thiết kế trong suốt và có thể nhét vào cốp sau. Kính lái của GMC Hummer EV 2022 không thể gập xuống như Jeep Gladiator nhưng cửa sau lại có thể hạ thấp bằng hệ thống chỉnh điện. Đằng sau, GMC Hummer EV 2022 được trang bị đèn hậu LED, cản sau rắn rỏi và cửa thùng sau MultiPro có thể mở theo 6 cách khác nhau. Thùng sau ngắn của xe còn đi kèm nắp che chỉnh điện. Ra đời để có thể chạy off-road nên GMC Hummer EV 2022 có lốp Goodyear Wrangler All Territory MT 35 inch tiêu chuẩn. Lốp này cho phép xe vượt qua những chướng ngại vật cao 457 mm và lội nước sâu 610 mm. Nếu chưa thấy ấn tượng, khách hàng có thể chi thêm tiền cho lốp 37 inch tùy chọn. Bên trong GMC Hummer EV 2022 là không gian nội thất hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 13,4 inch. Trong đó, màn hình thông tin giải trí giúp người dùng dễ truy cập hệ thống quan sát UltraVision với 18 góc quay camera khác nhau. Hệ thống này còn cho phép người lái quan sát bên dưới gầm xe để tránh chướng ngại vật, công nghệ tương tự của Jaguar Land Rover. Chưa hết, hệ thống thông tin giải trí của GMC Hummer EV 2022 còn cung cấp thông tin về tình trạng địa hình và các chức năng của xe như áp suất lốp hay góc lật để hỗ trợ quá trình off-road. Tiếp đến là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Super Cruise phiên bản mới nhất, cho phép người lái rảnh tay trên những cao tốc của Mỹ và Canada. Nguồn cung cấp sức mạnh cho GMC Hummer EV 2022 là 3 mô-tơ điện có tổng công suất khoảng 1.000 mã lực và mô-men xoắn cực đại 15.592 Nm. Nhờ đó, mẫu "siêu bán tải" này có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 3 giây. 3 mô-tơ điện kể trên có sự hỗ trợ của cụm pin Ultium, cho phép xe hoàn thành quãng đường 563 km sau khi được sạc đầy. Với bộ sạc 350 kW, người dùng chỉ cần chờ 10 phút là có thể dùng GMC Hummer EV 2022 để đi tiếp quãng đường 161 km. Đặc biệt, GMC Hummer EV 2022 còn có hệ dẫn động 4 bánh với tính năng "đi ngang như cua" CrabWalk. Chế độ này cho phép bánh trước và bánh sau của xe xoay theo góc giống nhau ở tốc độ chậm. Nhờ đó, mẫu xe bán tải này có thể di chuyển theo phương ngang như những con cua để dễ xoay xở khi gặp địa hình khó. Một điểm nhấn nữa của GMC Hummer EV 2022 chính là hệ thống treo khí nén thích ứng với chế độ Extract. Chế độ này cho phép hệ thống treo nâng gầm xe thêm 149 mm để vượt địa hình. Vào thời điểm hiện tại, GMC Hummer EV 2022 chỉ có 1 bản trang bị là Edition 1 và bán ra với giá 112.595 USD. Bỏ ra số tiền này, khách hàng sẽ được nhận về nội thất có những điểm nhấn màu đồng. Vào mùa thu năm 2022, giá xe GMC Hummer EV 3X khi tung ra thị trường với mức 99.995 USD. Phiên bản này vẫn có 3 mô-tơ điện nhưng công suất tối đa giảm xuống còn 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại chỉ 12.880 Nm. Phạm vi hoạt động của xe cũng giảm xuống còn 483 km. Đến mùa thu năm 2023, GMC Hummer EV sẽ được bổ sung bản 2X với giá rẻ hơn là 89.995 USD. Phiên bản này chỉ có 2 mô-tơ điện với công suất tối đa 625 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10.033 Nm. Dù vậy, xe vẫn có thể hoàn thành quãng đường hơn 483 km sau mỗi lần sạc. Vào mùa xuân năm 2024, đến lượt bản tiêu chuẩn của GMC Hummer EV trình làng với giá 79.995 USD. Bản này sẽ dùng 2 mô-tơ điện với phạm vi hoạt động giảm xuống còn 402 km. Dự kiến, GMC Hummer EV 2022 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Factory Zero ở Detroit, bang Michigan, Mỹ, và bán ra vào năm sau. Hiện GMC đã nhận đặt cọc của khách hàng muốn mua mẫu siêu bán tải này.

Hummer là thương hiệu xe tải và SUV đã ra đời từ năm 1992 như phiên bản dân sự của dòng xe quân sự Humvee. Tuy nhiên, vào năm 2010, thương hiệu xe Hummer đã chính thức bị tập đoàn mẹ General Motors "khai tử" vì doanh số thấp. Đến nay, thương hiệu Hummer đã được hồi sinh nhưng dưới dạng một mẫu "siêu bán tải" của GMC. Chính thức ra mắt vào tối ngày 20/10/2020 tại Mỹ, GMC Hummer EV 2022 mới đánh dấu sự trở lại của một huyền thoại đồng thời hé lộ tương lai của dòng xe điện do tập đoàn GM sản xuất. So với Hummer trong quá khứ, mẫu xe bán tải này sở hữu thiết kế mượt mà và khí động lực học hơn với lưới tản nhiệt tối giản cùng cụm đèn pha LED hai bên. Điểm nhấn trên đầu xe bán tải GMC Hummer EV 2022 nằm ở cản trước cỡ lớn và tấm ốp bảo vệ gầm cực hầm hố. Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn được trang bị kính lái ngắn và chắn bùn nổi bật. Nóc của GMC Hummer EV 2022 được thiết kế khá bằng phẳng và có thể tháo ra để mang đến không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên cho người ngồi bên trong xe. Phần nóc tháo ra được thiết kế trong suốt và có thể nhét vào cốp sau. Kính lái của GMC Hummer EV 2022 không thể gập xuống như Jeep Gladiator nhưng cửa sau lại có thể hạ thấp bằng hệ thống chỉnh điện. Đằng sau, GMC Hummer EV 2022 được trang bị đèn hậu LED, cản sau rắn rỏi và cửa thùng sau MultiPro có thể mở theo 6 cách khác nhau. Thùng sau ngắn của xe còn đi kèm nắp che chỉnh điện. Ra đời để có thể chạy off-road nên GMC Hummer EV 2022 có lốp Goodyear Wrangler All Territory MT 35 inch tiêu chuẩn. Lốp này cho phép xe vượt qua những chướng ngại vật cao 457 mm và lội nước sâu 610 mm. Nếu chưa thấy ấn tượng, khách hàng có thể chi thêm tiền cho lốp 37 inch tùy chọn. Bên trong GMC Hummer EV 2022 là không gian nội thất hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 13,4 inch. Trong đó, màn hình thông tin giải trí giúp người dùng dễ truy cập hệ thống quan sát UltraVision với 18 góc quay camera khác nhau. Hệ thống này còn cho phép người lái quan sát bên dưới gầm xe để tránh chướng ngại vật, công nghệ tương tự của Jaguar Land Rover. Chưa hết, hệ thống thông tin giải trí của GMC Hummer EV 2022 còn cung cấp thông tin về tình trạng địa hình và các chức năng của xe như áp suất lốp hay góc lật để hỗ trợ quá trình off-road. Tiếp đến là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Super Cruise phiên bản mới nhất, cho phép người lái rảnh tay trên những cao tốc của Mỹ và Canada. Nguồn cung cấp sức mạnh cho GMC Hummer EV 2022 là 3 mô-tơ điện có tổng công suất khoảng 1.000 mã lực và mô-men xoắn cực đại 15.592 Nm. Nhờ đó, mẫu "siêu bán tải" này có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 3 giây. 3 mô-tơ điện kể trên có sự hỗ trợ của cụm pin Ultium, cho phép xe hoàn thành quãng đường 563 km sau khi được sạc đầy. Với bộ sạc 350 kW, người dùng chỉ cần chờ 10 phút là có thể dùng GMC Hummer EV 2022 để đi tiếp quãng đường 161 km. Đặc biệt, GMC Hummer EV 2022 còn có hệ dẫn động 4 bánh với tính năng "đi ngang như cua" CrabWalk. Chế độ này cho phép bánh trước và bánh sau của xe xoay theo góc giống nhau ở tốc độ chậm. Nhờ đó, mẫu xe bán tải này có thể di chuyển theo phương ngang như những con cua để dễ xoay xở khi gặp địa hình khó. Một điểm nhấn nữa của GMC Hummer EV 2022 chính là hệ thống treo khí nén thích ứng với chế độ Extract. Chế độ này cho phép hệ thống treo nâng gầm xe thêm 149 mm để vượt địa hình. Vào thời điểm hiện tại, GMC Hummer EV 2022 chỉ có 1 bản trang bị là Edition 1 và bán ra với giá 112.595 USD. Bỏ ra số tiền này, khách hàng sẽ được nhận về nội thất có những điểm nhấn màu đồng. Vào mùa thu năm 2022, giá xe GMC Hummer EV 3X khi tung ra thị trường với mức 99.995 USD. Phiên bản này vẫn có 3 mô-tơ điện nhưng công suất tối đa giảm xuống còn 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại chỉ 12.880 Nm. Phạm vi hoạt động của xe cũng giảm xuống còn 483 km. Đến mùa thu năm 2023, GMC Hummer EV sẽ được bổ sung bản 2X với giá rẻ hơn là 89.995 USD. Phiên bản này chỉ có 2 mô-tơ điện với công suất tối đa 625 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10.033 Nm. Dù vậy, xe vẫn có thể hoàn thành quãng đường hơn 483 km sau mỗi lần sạc. Vào mùa xuân năm 2024, đến lượt bản tiêu chuẩn của GMC Hummer EV trình làng với giá 79.995 USD. Bản này sẽ dùng 2 mô-tơ điện với phạm vi hoạt động giảm xuống còn 402 km. Dự kiến, GMC Hummer EV 2022 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Factory Zero ở Detroit, bang Michigan, Mỹ, và bán ra vào năm sau. Hiện GMC đã nhận đặt cọc của khách hàng muốn mua mẫu siêu bán tải này.