KIA Soluto tại Việt Nam bớt phiên bản, giảm giá bán "mềm hơn"

Video: Đánh giá xe sedan KIA Soluto tại Việt Nam.

Mới đây, trên website chính thức của KIA Việt Nam đã cập nhật lại số lượng phiên bản và ưu đãi dành cho dòng xe Soluto. Theo đó, KIA Soluto tại Việt Nam hiện chỉ còn 3 phiên bản, gồm MT, MT Deluxe và AT Deluxe. Như vậy, bản AT Luxury cao nhất với giá 449 triệu đã bị lược bỏ.

Giá xe KIA Soluto tại Việt Nam không thay đổi, khởi điểm từ 386 triệu đối với bản MT, 418 triệu dành cho bản MT Deluxe và bản AT Deluxe là 439 triệu. Song, giá bán thực tế thấp hơn khá nhiều nhờ được hưởng ưu đãi từ nhà phân phối chính hãng từ 5 - 27 triệu đồng, tùy phiên bản.

Nhà phân phối thương hiệu KIA tại Việt Nam - Thaco không công bố về lý do lược bỏ phiên bản của dòng sedan cỡ B Soluto, song theo nguồn tin thân cận, lượng xe thuộc phiên bản AT Luxury đã hết hàng và không sản xuất tiếp. Ba bản còn lại đều là xe sản xuất năm 2024. Liệu rằng số phận của các bản còn lại có giống như bản AT Luxury khi lượng xe tồn kho được giải quyết hết?

Gia nhập thị trường ôtô Việt Nam từ giữa tháng 9/2019 với nhiệm vụ thay thế cho "người tiền nhiệm" KIA Rio đã bị khai tử từ tháng 02/2018, Soluto từng được đánh giá là đối thủ đáng gờm của loạt tên tuổi như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City khi sở hữu doanh số tới 8.334 xe trong năm 2020. Tuy nhiên, "ngôi sao mới" của KIA Việt Nam không thể tỏa sáng như kỳ vọng khi kết quả bán xe liên tục giảm sút qua các năm, thậm chí thường xuyên về cuối nhóm và góp mặt vào cuộc đua top 10 xe bán ít nhất thị trường.

Cụ thể, trong năm 2021, doanh số bán xe KIA Soluto đạt 4.500 chiếc, giảm tới 46% so với năm liền trước. Đà giảm liên tục kéo dài cho đến nay khi lượng xe bán ra trong các năm 2022, 2023, 2024 lần lượt là 3.813, 1.055, 519 (chiếc). Hai tháng đầu năm 2025, lượng xe KIA Soluto bàn giao đến tay khách Việt cũng ít nhất phân khúc, chỉ 43 chiếc, thua xa Vios (1.244 xe), City (1.311 xe), Accent (985 xe). Thậm chí chưa bằng một nửa Mitsubishi Attrage vốn đứng ngay phía trên (108 xe).

Lợi thế lớn nhất của Soluto trong cuộc đua giành thị phần phân khúc có lẽ là giá bán khi được đề xuất gần như thấp nhất nhóm. Tuy nhiên, việc chậm cải tiến khiến thiết kế xe có phần kém bắt mắt, trang bị thiếu tính cạnh tranh so với các đối thủ vốn liên tục được làm mới trong suốt 6 năm vừa qua, kể từ khi Soluto gia nhập thị trường. Sự chậm tiến này đã trở thành rào cản làm giảm sức hút của mẫu sedan Hàn với người tiêu dùng Việt.

KIA Soluto đang mở bán hiện nay sở hữu các trang bị như đèn pha Halogen, đèn định vị ban ngày LED, la-zăng hợp kim đa chấu 14 inch, ghế bọc nỉ, bản cao cấp bọc da sáng màu, màn hình trung tâm dạng cảm ứng 7 inch, tương thích Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 6 loa, điều hòa chỉnh tay, cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau, camera lùi...

Tất cả các phiên bản của Soluto đều sử dụng động cơ xăng 1.4L CVVT kép, sinh công suất 94 mã lực và 132 Nm mô-men xoắn. Kết nối với đó là sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, tùy theo phiên bản và hệ dẫn động cầu trước.