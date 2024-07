Giá xe Kia K5 đang được ưu đãi tới 50 triệu đồng tại đại lý

Cụ thể, khách hàng mua xe Kia K5 Luxury vin 2023 ở thời điểm này sẽ được đại lý ưu đãi từ 35 - 50 triệu đồng (tùy đại lý). Giá xe Kia K5 Luxury sau ưu đãi chỉ còn dao động từ 809 - 824 triệu đồng (tùy đại lý). Dù giá bán của Kia K5 có phần thấp hơn các đối thủ như Honda Accord, Toyota Camry nhưng vẫn còn cao hơn khá nhiều so với Mazda6 (giá 744 - 874 triệu đồng). Sắp tới, phân khúc sedan cỡ D còn đón thêm “tân binh” MG7 có giá dự kiến dưới 900 triệu đồng, hứa hẹn sẽ vô cùng cạnh tranh.Kia K5 tại Việt Nam sở hữu thiết kế trẻ trung, thời thượng mang đúng phong cách của hãng xe Hàn Quốc. Đây cũng chính là ưu điểm của K5 so với các đối thủ cùng phân khúc. Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe được trang bị nhiều tiện nghi như: vô lăng tích hợp các phím chức năng, lẫy chuyển số sau vô lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình giải trí 10,25 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto Ghế được bọc da tích hợp sưởi và làm mát ghế, ghế lái chỉnh điện 10 hướng đi kèm nhớ vị trí; ghế phụ chỉnh điện 6 hướng, hệ thống âm thanh 12 loa Bose (bản Premium và GT-Line)... Cung cấp sức mạnh cho Kia K5 là 2 tùy chọn động cơ. Bản Luxury và Premium được trang bị động cơ xăng 2.0 MPI cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản GT-Line được trang bị máy 2.5 GDI cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Về trang bị an toàn, Kia K5 không có gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Xe chỉ có các trang bị cơ bản như: ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù trên bảng đồng hồ, camera toàn cảnh và hệ thống 6 túi khí. Video: Đánh giá nhanh Kia K5 tại Việt Nam.

Cụ thể, khách hàng mua xe Kia K5 Luxury vin 2023 ở thời điểm này sẽ được đại lý ưu đãi từ 35 - 50 triệu đồng (tùy đại lý). Giá xe Kia K5 Luxury sau ưu đãi chỉ còn dao động từ 809 - 824 triệu đồng (tùy đại lý). Dù giá bán của Kia K5 có phần thấp hơn các đối thủ như Honda Accord, Toyota Camry nhưng vẫn còn cao hơn khá nhiều so với Mazda6 (giá 744 - 874 triệu đồng). Sắp tới, phân khúc sedan cỡ D còn đón thêm “tân binh” MG7 có giá dự kiến dưới 900 triệu đồng, hứa hẹn sẽ vô cùng cạnh tranh. Kia K5 tại Việt Nam sở hữu thiết kế trẻ trung, thời thượng mang đúng phong cách của hãng xe Hàn Quốc. Đây cũng chính là ưu điểm của K5 so với các đối thủ cùng phân khúc. Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe được trang bị nhiều tiện nghi như: vô lăng tích hợp các phím chức năng, lẫy chuyển số sau vô lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình giải trí 10,25 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto Ghế được bọc da tích hợp sưởi và làm mát ghế, ghế lái chỉnh điện 10 hướng đi kèm nhớ vị trí; ghế phụ chỉnh điện 6 hướng, hệ thống âm thanh 12 loa Bose (bản Premium và GT-Line)... Cung cấp sức mạnh cho Kia K5 là 2 tùy chọn động cơ. Bản Luxury và Premium được trang bị động cơ xăng 2.0 MPI cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản GT-Line được trang bị máy 2.5 GDI cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Về trang bị an toàn, Kia K5 không có gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Xe chỉ có các trang bị cơ bản như: ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù trên bảng đồng hồ, camera toàn cảnh và hệ thống 6 túi khí. Video: Đánh giá nhanh Kia K5 tại Việt Nam.