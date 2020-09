Giá xe Ford LTD Station Wagon "đồng nát" mua được vài siêu xe

Với số tiền 2 triệu euro (khoảng hơn 50 tỷ đồng), bạn có thể mua lấy không chỉ một mà là vài chiếc siêu xe phổ biến, thế nhưng đây cũng chỉ là số tiền vừa đủ để mua lấy chiếc Ford LTD Station Wagon đời 1984 trong bài viết này. Cụ thể hơn, nó là một chiếc xe được biến đổi thành xe nghệ thuật bởi cố nghệ sĩ người Tanzania - George Lilanga trong tháng 9/1996, sau khi ông ấy đồng ý sơn thủ công cho nó để đổi lại việc ngủ vài đêm miễn phí ở một khách sạn Đức. Do đó, nó là một chiếc xe độc nhất vô nhị, và có lẽ là phương tiện 4 bánh duy nhất có mang dấu ấn của người nghệ sĩ nổi tiếng. Chiếc Ford LTD Station Wagon đồng nát đã được sơn trong vòng vài ngày bởi Lilanga và đồng nghiệp trong quá trình họ ở Đức vài ngày để tham dự một triển lãm. Nghệ sĩ Poni Yengi, một người bạn của Lilanga, đã phụ trách phần đầu và đuôi xe, trong khi Lilanga thực hiện phần còn lại. Hiện tại, nó thuộc sở hữu của một đại lý xe cũ ở Đức và không ai rõ vì sao họ lại có được nó. Giờ đây, giá xe Ford LTD Station Wagon 1984 này đang được rao bán 1.999.999 euro (gần 55 tỷ đồng), nhưng người bán cũng nói rằng đây là một cái giá có thể thương lượng được. Thực tế, người bán còn hi vọng rằng có thể bán chiếc xe ở giá cao hơn nữa “bởi đây là nghệ thuật, và nghệ thuật thì luôn luôn vô giá”. Thông qua những bức ảnh, ta thấy rằng thân vỏ màu trắng của chiếc xe có mang đầy những hình vẽ màu sắc và trừu tượng, chữ ký của hai người nghệ cùng ngày tháng hoàn thành tác phẩm có ở cả hai bên nắp capô. Theo người bán, chiếc xe này chưa bao giờ gặp tai nạn, vẫn trang bị động cơ V6 dung tích 3.8 lít sản sinh 120 mã lực phối hợp một hộp số tự động, và đồng hồ công tơ mét là khoảng 144.000 km. Với giá trị nghệ thuật và tính lịch sử như vậy, chiếc xe này xứng đáng được lưu giữ trong một viện bảo tàng chuyên môn, nơi những người đam mê nghệ thuật có cơ hội trân trọng giá trị của nó. Video: Ngắm hàng hiếm Ford Country Squire Station Wagon

Với số tiền 2 triệu euro (khoảng hơn 50 tỷ đồng), bạn có thể mua lấy không chỉ một mà là vài chiếc siêu xe phổ biến, thế nhưng đây cũng chỉ là số tiền vừa đủ để mua lấy chiếc Ford LTD Station Wagon đời 1984 trong bài viết này. Cụ thể hơn, nó là một chiếc xe được biến đổi thành xe nghệ thuật bởi cố nghệ sĩ người Tanzania - George Lilanga trong tháng 9/1996, sau khi ông ấy đồng ý sơn thủ công cho nó để đổi lại việc ngủ vài đêm miễn phí ở một khách sạn Đức. Do đó, nó là một chiếc xe độc nhất vô nhị, và có lẽ là phương tiện 4 bánh duy nhất có mang dấu ấn của người nghệ sĩ nổi tiếng. Chiếc Ford LTD Station Wagon đồng nát đã được sơn trong vòng vài ngày bởi Lilanga và đồng nghiệp trong quá trình họ ở Đức vài ngày để tham dự một triển lãm. Nghệ sĩ Poni Yengi, một người bạn của Lilanga, đã phụ trách phần đầu và đuôi xe, trong khi Lilanga thực hiện phần còn lại. Hiện tại, nó thuộc sở hữu của một đại lý xe cũ ở Đức và không ai rõ vì sao họ lại có được nó. Giờ đây, giá xe Ford LTD Station Wagon 1984 này đang được rao bán 1.999.999 euro (gần 55 tỷ đồng), nhưng người bán cũng nói rằng đây là một cái giá có thể thương lượng được. Thực tế, người bán còn hi vọng rằng có thể bán chiếc xe ở giá cao hơn nữa “bởi đây là nghệ thuật, và nghệ thuật thì luôn luôn vô giá”. Thông qua những bức ảnh, ta thấy rằng thân vỏ màu trắng của chiếc xe có mang đầy những hình vẽ màu sắc và trừu tượng, chữ ký của hai người nghệ cùng ngày tháng hoàn thành tác phẩm có ở cả hai bên nắp capô. Theo người bán, chiếc xe này chưa bao giờ gặp tai nạn, vẫn trang bị động cơ V6 dung tích 3.8 lít sản sinh 120 mã lực phối hợp một hộp số tự động, và đồng hồ công tơ mét là khoảng 144.000 km. Với giá trị nghệ thuật và tính lịch sử như vậy, chiếc xe này xứng đáng được lưu giữ trong một viện bảo tàng chuyên môn, nơi những người đam mê nghệ thuật có cơ hội trân trọng giá trị của nó. Video: Ngắm hàng hiếm Ford Country Squire Station Wagon