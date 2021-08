Genesis GV60 2022 hạng sang, chạy điện “hiện nguyên hình”

Cũng giống như Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6, Genesis GV60 2022 mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dành riêng cho xe điện Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Tuy nhiên, so với Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6, Genesis GV60 được xem như lựa chọn cao cấp hơn. Theo Genesis, chữ cái "G" trong cái tên Genesis GV60 chạy điện được viết tắt từ tên thương hiệu. Trong khi đó, chữ "V" đại diện cho sự đa dụng (Versatility) của mẫu ô tô điện này. Ngoài ra, các mẫu xe Genesis được đặt tên với số càng thấp thì càng thể thao. Nói cách khác, Genesis muốn ám chỉ GV6 là mẫu SUV thể thao nhất của mình hiện nay. Bên ngoài, GV60 2022 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự các mẫu xe Genesis hiện đang bán trên thị trường. Trên đầu xe, GV60 2022 cũng được trang bị cụm đèn pha "Quad Lamps" với 4 dải LED nằm ngang đặc trưng của thương hiệu Genesis. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt hình chiếc khiên Crest Grille - một đặc điểm nhận dạng khác của xe Genesis. Tuy nhiên, so với các mẫu xe Genesis khác, lưới tản nhiệt của GV60 2022 nhỏ hơn và có thiết kế điều chỉnh một chút. Ngoài ra, Genesis GV60 2022 còn đi kèm nắp ca-pô dạng vỏ sò, tạo sự liền lạc cho đầu xe. Nhìn sang bên sườn, thật khó để không nhận ra camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống của mẫu SUV chạy điện hạng sang này. Tiếp đến là tay nắm cửa chỉnh điện, sẽ bật lên khỏi thân xe khi hành khách đến gần Genesis GV60 2022, và bộ vành hợp kim với thiết kế bắt mắt. Trong khi đó, nóc của xe dốc dần về phía sau và đi với nẹp mạ crôm kéo dài từ đỉnh cột A đến cánh gió đằng sau. Đằng sau, Genesis GV60 2022 đi kèm đèn hậu LED với 4 dải đèn nằm ngang, tạo sự tương đồng với đầu xe. Cánh gió cố định nằm ngay dưới kính sau, tích hợp đèn phanh cũng xuất hiện trên mẫu SUV chạy điện Hàn Quốc. Tương tự ngoại thất, nội thất của Genesis GV60 2022 cũng có một số chi tiết độc đáo, đặc biệt là quả cầu pha lê Crystal Sphere trên cụm điều khiển trung tâm. Khi xe tắt máy, quả cầu này sẽ đóng vai trò như một phần của hệ thống đèn viền Ambient Lighting trong nội thất. Khi xe bật máy, quả cầu sẽ xoay và nút bấm chuyển số sẽ xuất hiện. Những điểm nhấn còn lại của Genesis GV60 2022 bao gồm màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí. Bên cạnh đó là 2 màn hình nằm ở 2 góc, gần cột A, để hiển thị hình ảnh do camera kỹ thuật số bên ngoài thu được. Đáng tiếc là hiện thương hiệu xe sang Hàn Quốc chưa công bố thông số kỹ thuật và giá xe Genesis GV60 2022. Do đó, chúng ta chưa biết mẫu SUV chạy điện này dùng loại mô-tơ điện và pin nào. Video: Lộ diện SUV Genesis GV60 2022 hạng sang, chạy điện.

