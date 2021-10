Genesis G80 Sport độc nhất Việt Nam rao bán 1,3 tỷ đồng

Khác với nhiều chiếc Genesis G80 trên thị trường, chiếc Genesis G80 bản Sport đời 2018 này là độc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Theo tìm hiểu, chiếc Genesis G80 Sport đời 2018 này được đưa về Việt Nam theo diện phục vụ ngoại giao (Hàn Quốc), trước khi được thanh lý cho tư nhân sở hữu. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe sang Genesis G80 Sport đời 2018 đang chào bán tại Việt Nam khá “ngầu”, mang đậm phong cách thể thao. Đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, khe gió thiết kế rộng bề thế. “Dàn chân” của xe là bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch thiết kế đẹp mắt, đủ để người chơi sử dụng mà không cần phải nâng cấp sang mâm đồ chơi khác. Từ phía sau, Genesis G80 Sport khá hấp dẫn với cản sau màu đen trang bị ống xả kép. Được biết, chiếc xe này đã từng “qua tay” nhiều chủ và đã từng chào bán hồi đầu năm nay với mức giá 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, xe đang được chào bán giá xe Genesis G80 Sport 2018 khoảng 1,35 tỷ đồng– ngang tầm giá “đập hộp” những chiếc sedan hạng D như Honda Accord hay hơn một chút so với Toyota Camry 2.5Q. Tính đến nay, giá trị của chiếc Genesis G80 Sport 2018 này đã giảm một nửa so với thời điểm mua mới, khoảng 2,6 tỷ đồng tại thời điểm năm 2018. Tầm giá 1,5 tỷ đồng để sở hữu một chiếc sedan hạng sang cỡ trung thể thao, vốn được định vị “chung mâm” Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series hay Lexus ES là một lựa chọn hấp dẫn, tuy nhiên rất kén người chơi vì thương hiệu xe sang của Hàn không được ưa chuộng. Genesis G80 Sport 2018 sử động cơ xăng V6, dung tích 3.3L sử dụng tăng áp kép (Twin-turbo) cho công suất tối đa 365 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 509Nm đạt được ngay tải dải vòng tua thấp từ 1.300 – 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Động cơ V6 3.3L tăng áp kép này là một trong 3 tùy chọn động cơ được cung cấp cho dòng Genesis G80 gồm V8 5.0L và V6 3.8L. Nhờ đó, Genesis G80 Sport có thời gian tăng tốc từ 0 – 100km/h khoảng 5,6 giây, nó nhanh hơn cả Lexus GS 350 F Sport RWD 2017 (5,9 giây). Chính vì thế, Genesis G80 Sport 2018 trở thành mẫu xe lý tưởng dành cho khách hàng yêu thích cầm lái một chiếc sedan mạnh mẽ. Nội thất Genesis G80 Sport 2018 được trang bị cao cấp với ghế ngồi bọc da, chỉnh điện 12 hướng có hệ thống sưởi. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe đi kèm với dàn âm thanh 17 loa, sạc điện thoại không dây và hoăn nữa. Bên cạnh nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái như: Phanh tự động khẩn cấp (AEB) với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo người lái, camera quan sát xung quanh. Nhìn chung, chiếc Genesis G80 Sport 2018 này là một lựa chọn tốt trong tầm giá dành cho khách hàng muốn sở hữu sedan hạng sang cỡ trung, đề cao công suất mạnh mẽ, khả năng vận hành thú vị và độ độc đáo không “đụng hàng” khi sử dụng. Dẫu vậy, mẫu xe này rất kén khách, khó bán lại bởi thương hiệu và tên tuổi chưa thực sự phổ biến. Video: Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 và Mercedes E43 AMG.

