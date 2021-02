Genesis G80 Sport 2018 độc nhất Việt Nam chào bán 1,5 tỷ đồng

Tháng 11/2016, thương hiệu xe sang Genesis của tập đoàn Hyundai đã công bố những hình ảnh và thông tin đầu tiên về mẫu sedan thể thao hạng sang G80 Sport 2018. Đến tháng 1/2017, chiếc xe sang Genesis G80 Sport 2018 chính thức được giới thiệu và trưng bày tại Detroit Auto Show. Ngay sau thời điểm ra mắt, mẫu xe G80 Sport vẫn chưa được Hyundai Thành Công đưa về và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chính vì thế, chiếc Genesis G80 Sport đời 2018 trong bài viết này nhiều khả năng được nhập về thông qua một doanh nghiệp tư nhân. Về thiết kế, mẫu sedan hạng sang Genesis G80 Sport 2018 có những đặc điểm nhận dạng riêng như lưới tản nhiệt làm từ kim loại màu tối, 3 khe gió nhỏ phía dưới cũng có thiết kế tương tự tạo nên chất thể thao mạnh mẽ cho phần đầu. Những điểm khác biệt nữa so với bản tiêu chuẩn còn có ốp gương chiếu hậu màu đen, bộ mâm đa chấu làm từ hợp kim kích thước 19 inch, cản sau thể thao màu đen đi kèm hệ thống ống xả kép đặt đối xứng 2 bên. Ngoài ra, xe còn sở hữu đèn pha và đèn định vị và cụm đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED với thiết kế bắt mắt. Bên trong nội thất, Genesis G80 Sport 2018 sở hữu nhiều chi tiết làm từ sợi carbon đặc trưng trên các mẫu xe thể thao. Thêm vào đó là ghế bọc da thể thao màu đen hoặc xám chỉ khâu đối lập, bộ pedal riêng, vô lăng dày dặn hơn và trần xe bọc bằng da lộn sợi siêu nhỏ màu đen. Ngoài ra còn là khá nhiều những tiện nghi sang trọng như ghế trước chỉnh điện 12 hướng, tích hợp tính năng sưởi, hệ thống điều hòa tự động hai vùng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch tương thích với cả 2 ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh Lexicon với 17 loa, sạc điện thoại không dây, cổng USB. Genesis G80 Sport 2018 sử dụng khối động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3,3 lít mới tạo ra công suất tối đa 365 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 510Nm tại dải vòng tua từ 1.300 - 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp thể thao hơn. Xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh tự động khẩn cấp, phát hiện điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thông minh với công nghệ start/stop và camera lùi. Ngoài ra, xe còn được trang bị an toàn bị động với 9 túi khí, hệ thống hỗ trợ đỗ xe với 8 cảm biến nằm ở 2 cản trước/sau. Vốn được nhập về nước để phục vụ cho một cơ quan ngoại giao, giá xe Genesis G80 Sport 2018 duy nhất Việt Nam này hiện đang được chủ nhân chào bán với mức mức khoảng 1,5 tỷ đồng, một con số được đánh giá là khá hời với đối thủ cùng phân khúc của Mercedes-Benz E-Class và Audi A6. Như vậy, Genesis G80 Sport 2018 đã qua sử dụng có giá ngang với một chiếc Toyota Camry 2.5Q đời mới, tuy nhiên, G80 Sport 2018 có kiểu dáng sang trọng, cao cấp hơn và khối động cơ mạnh mẽ hơn. Video: Chi tiết sedan hạng sang Genesis G80 Sport 2018.

Tháng 11/2016, thương hiệu xe sang Genesis của tập đoàn Hyundai đã công bố những hình ảnh và thông tin đầu tiên về mẫu sedan thể thao hạng sang G80 Sport 2018. Đến tháng 1/2017, chiếc xe sang Genesis G80 Sport 2018 chính thức được giới thiệu và trưng bày tại Detroit Auto Show. Ngay sau thời điểm ra mắt, mẫu xe G80 Sport vẫn chưa được Hyundai Thành Công đưa về và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chính vì thế, chiếc Genesis G80 Sport đời 2018 trong bài viết này nhiều khả năng được nhập về thông qua một doanh nghiệp tư nhân. Về thiết kế, mẫu sedan hạng sang Genesis G80 Sport 2018 có những đặc điểm nhận dạng riêng như lưới tản nhiệt làm từ kim loại màu tối, 3 khe gió nhỏ phía dưới cũng có thiết kế tương tự tạo nên chất thể thao mạnh mẽ cho phần đầu. Những điểm khác biệt nữa so với bản tiêu chuẩn còn có ốp gương chiếu hậu màu đen, bộ mâm đa chấu làm từ hợp kim kích thước 19 inch, cản sau thể thao màu đen đi kèm hệ thống ống xả kép đặt đối xứng 2 bên. Ngoài ra, xe còn sở hữu đèn pha và đèn định vị và cụm đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED với thiết kế bắt mắt. Bên trong nội thất, Genesis G80 Sport 2018 sở hữu nhiều chi tiết làm từ sợi carbon đặc trưng trên các mẫu xe thể thao. Thêm vào đó là ghế bọc da thể thao màu đen hoặc xám chỉ khâu đối lập, bộ pedal riêng, vô lăng dày dặn hơn và trần xe bọc bằng da lộn sợi siêu nhỏ màu đen. Ngoài ra còn là khá nhiều những tiện nghi sang trọng như ghế trước chỉnh điện 12 hướng, tích hợp tính năng sưởi, hệ thống điều hòa tự động hai vùng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch tương thích với cả 2 ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh Lexicon với 17 loa, sạc điện thoại không dây, cổng USB. Genesis G80 Sport 2018 sử dụng khối động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3,3 lít mới tạo ra công suất tối đa 365 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 510Nm tại dải vòng tua từ 1.300 - 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp thể thao hơn. Xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh tự động khẩn cấp, phát hiện điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thông minh với công nghệ start/stop và camera lùi. Ngoài ra, xe còn được trang bị an toàn bị động với 9 túi khí, hệ thống hỗ trợ đỗ xe với 8 cảm biến nằm ở 2 cản trước/sau. Vốn được nhập về nước để phục vụ cho một cơ quan ngoại giao, giá xe Genesis G80 Sport 2018 duy nhất Việt Nam này hiện đang được chủ nhân chào bán với mức mức khoảng 1,5 tỷ đồng, một con số được đánh giá là khá hời với đối thủ cùng phân khúc của Mercedes-Benz E-Class và Audi A6. Như vậy, Genesis G80 Sport 2018 đã qua sử dụng có giá ngang với một chiếc Toyota Camry 2.5Q đời mới, tuy nhiên, G80 Sport 2018 có kiểu dáng sang trọng, cao cấp hơn và khối động cơ mạnh mẽ hơn. Video: Chi tiết sedan hạng sang Genesis G80 Sport 2018.