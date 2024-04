Genesis G80 Magma siêu sang giới hạn 20 chiếc cho đại gia Ả Rập

Tuy nhiên, mẫu sedan thể thao hiệu năng cao Genesis G80 Magma 2025 mới này sẽ chỉ được bán ra tại thị trường Trung Đông. Ngoài ra, mẫu xe này sẽ chỉ được sản xuất giới hạn với chỉ 20 chiếc cho thị trường thuộc khu vực Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Genesis G80 Magma Special màu cam đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu concept SUV GV80 Coupe năm ngoái. Về ngoại thất, chiếc sedan thể thao được trang bị bộ body kit độc đáo với hốc bánh xe phía trước và sau rộng hơn, mang lại dáng vẻ thể thao hơn cho chiếc xe. Ngoài ra, ở phần cản trước các chi tiết khe hút gió trên cản được mở rộng, xe được trang bị thêm lỗ thông hơi trên mui xe và nhiều điểm nhấn bằng sợi carbon khác nhau ở phần cản trước của chiếc sedan Genesis G80 Magma siêu sang hiệu năng cao. Phần đuôi xe được nâng cấp với cánh lướt gió ducktail và bộ khuếch tán phía sau có trang bị hệ thống xả kép. Hoàn thiện vẻ ngoài dữ dằn cho xe chính là bộ mâm hợp kim có kích thước 21 inch màu xám satin. Ngoài ra, chiều cao của xe cũng đã được hạ thấp so với phiên bản tiêu chuẩn, đem lại diện mạo thể thao hơn. Bên trong, xe sở hữu khoang nội thất mag đâm phong cách Magma thể thao bao gồm ghế bọc chất liệu Alcantara màu đen với đường chỉ khâu màu cam tương phản cùng dây an toàn nổi bật và nhiều điểm nhấn bằng sợi carbon. Ở phía trước, xe được trag bị bộ ghế đua Recaro lấy cảm hứng từ xe thể thao, phía sau xe được trang bị hai ghế ngồi riêng biệt tạo nên một cấu hình bốn chỗ ngồi thoải mái. Bên cạnh G80, các mẫu xe khác trong dải sản phẩm hiệu năng cao Magma cũng được trưng bày tại New York bao gồm GV60 chạy hoàn toàn bằng điện và SUV GV80 Coupe. Thương hiệu xe sang Genesis của Hyundai cũng mang đến mẫu concept X Gran Berlinetta Vision GT độc đáo với thiết kế tương lai khác biệt. Video: Chi tiết Genesis G80 Magma siêu sang giới hạn 20 chiếc.

