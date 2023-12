Genesis One of One - xe Hàn cá nhân hoá siêu sang như Rolls-Royce

Thương hiệu xe sang Genesis của Hàn Quốc mới đây đã công bố chương trình ‘One of One’ tại Dubai và ra mắt 3 mẫu xe được tạo ra qua dịch vụ này là G80 Performance, GV80 Twilight Edition và G90 One of One. Genesis One of One là một chương trình được thiết kế riêng phù hợp với thị hiếu của khách hàng với mục tiêu hướng tới sự sang trọng tối đa. Tuy nhiên thương hiệu xe sang trực thuộc Hyundai hiện mới chỉ có kế hoạch cung cấp dịch vụ này ở Trung Đông. Sự kiện ra mắt Genesis One of One là sự khởi đầu cho tầm nhìn mà Genesis đã công bố vào tháng 12/2019 nhằm "nâng cấp hiệu suất xe và mang đến sự sang trọng tốt nhất cho Trung Đông thông qua các dự án phù hợp với khách hàng". Cái tên One of One được lấy cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm. Genesis có kế hoạch triển khai các giá trị độc đáo và không phổ biến, chẳng hạn như các tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm, vào những chiếc xe thông qua chương trình One of One. One of One khác biệt với Genesis thông thường thông qua các dịch vụ được cá nhân hóa và tùy chỉnh cao. Genesis đã tiết lộ các mẫu xe G90 One Of One, G80 Performance và GV80 Twilight Edition cùng với chương trình One of One. Trong đó, chiếc, G80 Performance được trang bị bộ widebody thân rộng đặc biệt, mâm 21 inch và hệ thống treo được điều chỉnh thể thao. Cabin xe cũng có tông sáng với chất liệu bọc và thậm chí cả vỏ của ghế Recaro (cả phía trước và phía sau) cũng được hoàn thiện với màu cam của ngoại thất. Giám đốc sáng tạo của Genesis - Luc Donckerwolke cho biết có tới 20 chiếc sẽ được cung cấp cho khách hàng Trung Đông, nhưng mẫu xe đặc biệt này sau đó có thể sẽ được cung cấp ở các thị trường khác, bao gồm cả Mỹ. Genesis GV80 Twilight Edition cũng được giới hạn 20 chiếc. Ngoại thất được đặc trưng bởi lớp sơn hai tông màu đen và vàng, nhưng màu vàng được phay cước. Nội thất xe cũng có hai tông màu, nhưng màu chủ đạo là cam sáng được sử dụng trên ghế, ốp cửa và bảng điều khiển phía dưới. Nội thất bọc da toàn bộ với họa tiết độc đáo trên các tấm cửa. Các chi tiết trang trí bằng nhôm và ốp gỗ trên bảng điều khiển trung tâm và cửa ra vào mang lại nét sang trọng, đồng thời bảng táp-lô phía trên bọc da màu đen có đường khâu màu cam tương phản. Cuối cùng, chiếc xe sang Genesis G90 One of One đặc biệt sẽ chỉ có 1 chiếc duy nhất, vì nó đại diện cho những gì bộ phận này có thể đem lại. Genesis tuyên bố họ kết hợp nguyện vọng của khách hàng với "niềm đam mê của các nhà thiết kế Genesis trong việc tạo ra những chiếc xe đặc biệt" và mỗi chiếc xe đều được cá nhân hóa cao độ theo nhu cầu của khách hàng, đồng thời mô tả sản phẩm sẽ được bộ phận này tung ra là "một tác phẩm nghệ thuật có một không hai". Mọi chi tiết đều có thể được tùy chỉnh, từ lớp hoàn thiện bên ngoài và các chi tiết cho đến đường thêu và trang trí trang trí nội thất. Lớp sơn hoàn thiện được cho là có tiêu chuẩn cao hơn so với các sản phẩm Genesis thông thường, với "vô số tùy chọn hoàn thiện". Video: Genesis G90 One of One đặc biệt chỉ có 1 chiếc duy nhất.

