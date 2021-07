Geely Xingyue L màn hình dài 1 mét, bán dưới 500 triệu đồng

Geely Xingyue L 2021 mới là mẫu SUV 7 chỗ lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 4 năm nay. Sau 3 tháng, mẫu SUV cỡ trung này mới chính thức được bán ra tại thị trường Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, Geely Xingyue L 2021 có tổng cộng 6 phiên bản với giá bán dao động từ 137.200 - 185.200 Nhân dân tệ (khoảng 488 - 659 triệu đồng). Bỏ ra số tiền này, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu xe nội địa nhưng dùng động cơ của Volvo. Mẫu xe Geely Xingyue L 7 chỗ này được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với 2 mức sức mạnh là 218 mã lực/325 Nm và 238 mã lực/350 Nm. Phiên bản yếu hơn của động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Trong khi đó, phiên bản còn lại đồng hành với hộp số Aisin tự động 8 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây. Ngoài ra, xe còn được trang bị cả hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Haldex thế hệ thứ 6. Không chỉ dùng động cơ do Volvo sản xuất, Geely Xingyue L 2021 còn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Compact Modular Architecture (CMA) giống Volvo XC40. Tuy nhiên, so với Volvo XC40, Geely Xingyue L 2021 có kích thước lớn hơn, bao gồm chiều dài 4.770 mm, chiều rộng 1.895 mm, chiều cao 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.845 mm. Theo giải thích của thương hiệu Geely, chữ "L" trong tên của mẫu xe này mang nhiều ý nghĩa như "Luxury" (sang trọng), "Large" (cỡ lớn) và "Liberate" (giải phóng sức mạnh) nhằm ám chỉ động cơ của xe. Đúng như ý nghĩa này, mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Geely có thiết kế ngoại thất khá ấn tượng. Trên đầu xe, Geely Xingyue L 2021 có lưới tản nhiệt cỡ lớn với những nan mạ crôm nằm dọc như thác nước và đèn pha Matrix LED hẹp, nằm giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm rộng, được bao quanh bằng nẹp mạ crôm sáng bóng, tấm ốp gầm giả màu bạc và 4 đường gân nổi bật trên nắp ca-pô. Trong khi đó, phía sau xe có cụm đèn hậu LED nối liền với nhau và có cả nẹp mạ crôm ở giữa. Trên cản sau còn có khe gió, được bao quanh bằng nẹp mạ crôm giống đằng trước. Bên trong Geely Xingyue L 2021 giá rẻ là không gian nội thất rộng rãi với điểm nhấn nằm ở màn hình dài 1 m trên mặt táp-lô. Màn hình này kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình thông tin giải trí và màn hình trước ghế phụ lái. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh Bose 10 loa chế tạo riêng. Cuối cùng là công nghệ đỗ xe tự động hiện đại. Với sự hỗ trợ của công nghệ 5G, giao tiếp thời gian thực giữa xe với cơ sở hạ tầng (V2X), giữa xe với điện toán đám mây (V to Cloud) và giữa xe với điện thoại thông minh (V to Mobile), mẫu SUV Trung Quốc này có thể tự động tìm chỗ đỗ xe, xác định vị trí của người lái cũng như tìm người lái. Khi có mặt trên thị trường Trung Quốc, mẫu xe này sẽ là đối thủ mới của Toyota Highlander, Toyota Crown Kluger, Hyundai SantaFe và Kia Sorento Video: Chi tiết Geely Xingyue L 2021 tại thị trường Trung Quốc.

