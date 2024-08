Geely ra mắt Galaxy E5 chạy 530 km/lần sạc, giá chỉ 397 triệu đồng

Mức giá xe Geely Galaxy E5 2024 bán dao động từ 112.800 - 148.800 nhân dân tệ (tương đương 397 - 523,7 triệu đồng). Galaxy E5 được phát triển trên trên nền tảng khung gầm GEA mới kế thừa từ nền tảng SEA.Geely Galaxy E5 2024 mới sử dụng công nghệ tích hợp pin vào thân xe (CTB) để đạt được tỷ lệ tải trục trước:sau là 50:50. Điều này không chỉ giảm trọng lượng, hạ thấp trọng tâm mà còn tăng cường độ cứng. Xe sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.615 x 1.901 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Kích thước này tương đương với một mẫu SUV cỡ C. Theo công bố, Galaxy E5 có hệ số cản không khí là 0,269 Cd và được trang bị bánh xe có thiết kế khí động học, đi kèm bộ lốp kích thước 235/50 R19. Tất cả các phiên bản của Galaxy E5 đều được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây. Xe được cung cấp hai cấu hình pin là 49,52 kWh và 60,22 kWh, mang đến phạm vi hoạt động lần lượt là 440 km và 530 km. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Galaxy E5 được thiết kế rộng rãi, thoải mái cùng các trang bị tiện ích như: màn hình thông tin giải trí trung tâm 15,4 inch; bảng đồng hồ dành cho người lái 10,2 inch phía sau vô lăng và màn hình HUD. Phiên bản cao cấp sẽ được bổ sung dàn âm thanh 16 loa cùng với hệ thống Flyme Auto, nhằm mang đến trải nghiệm như khi sử dụng smartphone. Xe cũng được trang bị bộ vi xử lý 7 nm Dragon Eagle One của Trung Quốc.Geely Galaxy E5 2024 chạy điện có tới 33 ngăn chứa đồ, bao gồm các ngăn kéo thêm dưới cửa gió phía sau và một ngăn khác dưới ghế sau. Video: Geely ra mắt Galaxy E5: CUV điện cỡ C giá rẻ.

Mức giá xe Geely Galaxy E5 2024 bán dao động từ 112.800 - 148.800 nhân dân tệ (tương đương 397 - 523,7 triệu đồng). Galaxy E5 được phát triển trên trên nền tảng khung gầm GEA mới kế thừa từ nền tảng SEA. Geely Galaxy E5 2024 mới sử dụng công nghệ tích hợp pin vào thân xe (CTB) để đạt được tỷ lệ tải trục trước:sau là 50:50. Điều này không chỉ giảm trọng lượng, hạ thấp trọng tâm mà còn tăng cường độ cứng. Xe sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.615 x 1.901 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Kích thước này tương đương với một mẫu SUV cỡ C. Theo công bố, Galaxy E5 có hệ số cản không khí là 0,269 Cd và được trang bị bánh xe có thiết kế khí động học, đi kèm bộ lốp kích thước 235/50 R19. Tất cả các phiên bản của Galaxy E5 đều được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây. Xe được cung cấp hai cấu hình pin là 49,52 kWh và 60,22 kWh, mang đến phạm vi hoạt động lần lượt là 440 km và 530 km. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Galaxy E5 được thiết kế rộng rãi, thoải mái cùng các trang bị tiện ích như: màn hình thông tin giải trí trung tâm 15,4 inch; bảng đồng hồ dành cho người lái 10,2 inch phía sau vô lăng và màn hình HUD. Phiên bản cao cấp sẽ được bổ sung dàn âm thanh 16 loa cùng với hệ thống Flyme Auto, nhằm mang đến trải nghiệm như khi sử dụng smartphone. Xe cũng được trang bị bộ vi xử lý 7 nm Dragon Eagle One của Trung Quốc. Geely Galaxy E5 2024 chạy điện có tới 33 ngăn chứa đồ, bao gồm các ngăn kéo thêm dưới cửa gió phía sau và một ngăn khác dưới ghế sau. Video: Geely ra mắt Galaxy E5: CUV điện cỡ C giá rẻ.