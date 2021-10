Geely Jiaji đặc biệt - rẻ hơn Toyota Innova, sang như Rolls-Royce

Vào năm 2019, hãng Geely của Trung Quốc đã chính thức vén màn mẫu MPV đầu tiên mang tên Jiaji. Đây là mẫu MPV có kích thước ngang ngửa Toyota Innova nhưng giá chỉ bằng một nửa. Sau hơn 2 năm có mặt trên thị trường, Geely Jiaji giá rẻ đã được bổ sung phiên bản đặc biệt mới mang tên First Class. Đúng như tên gọi, phiên bản này có thiết kế sang trọng hơn và trang bị cao cấp hơn so với Geely Jiaji thông thường. Được phát triển dựa trên phiên bản Platinum hiện đang bán tại Trung Quốc, Geely Jiaji First Class 2021 mới có rất nhiều chi tiết ngoại thất mạ crôm sáng bóng như viền khe gió trên cản trước, các cột và nẹp bên sườn, chi tiết trang trí sau chắn bùn, ốp gương ngoại thất, cửa cốp, viền cản sau hay 2 đầu ống xả giả. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim đa chấu và sơn ngoại thất phối 2 màu mới. Bước vào bên trong Geely Jiaji First Class 2021 mới, người dùng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất phối 2 màu trắng và xanh dương, mang đến cảm giác tươi mát. Điểm nhấn của nội thất nằm ở 2 ghế thương gia bọc da phía sau và trần xe "bầu trời sao" theo phong cách xe siêu sang Rolls-Royce. Ngoài ra, xe còn có những trang bị nội thất đáng chú ý khác như bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch. Người lái có thể dùng màn hình này để kích hoạt và chỉnh toàn bộ hệ thống trên xe. Bên cạnh đó là camera 360 độ, tính năng ra lệnh bằng giọng nói để chỉnh cửa sổ/cửa sổ trời, có thể nhận giọng nói tự nhiên, hệ thống kết nối 4G để chơi nhạc trực tuyến, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, công nghệ cách âm chủ động và hệ thống lọc không khí AQS. "Trái tim" của Geely Jiaji First Class vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Trong khi đó, hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, không được dùng cho Geely Jiaji First Class. Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2, bao gồm những tính năng như kiểm soát hành trình thông minh và hỗ trợ giữ làn đường. Thêm vào đó là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ chuyển làn đường, phát hiện điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo va chạm phía sau. Về kích thước, Geely Jiaji First Class không có gì khác bản thường. Theo đó, xe cũng sở hữu chiều dài 4.706 mm, rộng 1.909 mm, cao 1.690 - 1.713 mm và chiều dài cơ sở 2.805 mm. So với Toyota Innova, mẫu MPV này có chiều dài và chiều dài cơ sở không hề thua kém. Đáng tiếc là giá xe Geely Jiaji First Class 2021 mới hiện vẫn chưa được hãng xe Trung Quốc công bố. Trong khi đó, Geely Jiaji hiện có giá dao động từ 94.800 - 142.800 Nhân dân tệ (khoảng 332 - 500 triệu đồng). Video: Giới thiệu chi tiết MPV Geely Jiaji tại Trung Quốc.

