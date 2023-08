Geely Icon Protagonist từ 390 triệu đồng - SUV dành riêng cho phái đẹp

Geely Icon Protagonist 2023 mới đã chính thức ra mắt, mẫu xe SUV này hướng tới đối tượng khách hàng là nữ giới. Đây là mẫu xe thuộc series Icon ra mắt từ 2020 với nền tảng khung gầm BMA của Geely, tương tự nhiều mẫu xe khác như Geely Binyue, Proton X50, Geely Binrui và Lynk & Co 06. Geely Icon Protagonist cho phụ nữ thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, với các kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.350 x 1.815 x 1.620 mm, đi kèm trục cơ sở dài 2.640 mm. Xe có ngoại thất sơn phối hai tông màu, tay nắm cửa dạng ẩn và vành la zăng kích thước 19 inch. Nội thất mang lại cảm giác sang trọng và mềm mại với tông màu be chủ đạo, đi kèm các điểm nhấn màu xanh dương. Điểm nhất lớn nhất trong khoang cabin của xe là cụm màn hình kép kết hợp giữa đồng hồ lái 10,25 inch và màn hình trung tâm 12,3 inch. Bên dưới màn hình điều khiển trung tâm là hai cửa gió điều hòa. Bảng điều khiển trung tâm với một núm xoay, cần số, và hai hộc để cốc. Ngoài ra, khu vực nội thất xe còn được trang bị công nghệ hỗ trợ nhận diện gương mặt và tương tác bằng giọng nói, cửa sau điều khiển điện và một rèm che phía sau. So với phiên bản thấp cấp Icon Chocolate, bản Protagonist có nhiều tính năng hiện đại hơn. Đặc biệt, mẫu SUV này còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 dành riêng cho phái đẹp dễ dàng sử dụng. Xe với các tính năng như cảnh báo va chạm và cảnh báo chệch làn nhờ một radar phía trước, camera hành trình và camera gầm xe và khởi động từ xa thông qua điện thoại thông minh. Geely tuyên bố rằng những chức năng mới được bổ sung này được nhắm mục tiêu tới các tài xế nữ. Sức mạnh của Geely Icon Protagonist đến từ động cơ xăng 1.5L với công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp DCT. Tốc độ tối đa 200 km/h, với thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 7,9 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe SUV này là 6,3 lít/100 km. Theo công bố của nhà sản xuất, mức giá xe Geely Icon Protagonist 2023 có mức bán ra từ 17.000 USD (khoảng 390 triệu đồng). Mô tả video

