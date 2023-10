GAC Trumpchi ES9 2024 - SUV tiết kiệm xăng, chỉ từ 746 triệu đồng

Vào ngày 1/10/2023, Trumpchi, thương hiệu con của GAC đã chính thức bắt đầu mở bán trước mẫu xe SUV cỡ lớn ES9 tại Trung Quốc. GAC Trumpchi ES9 2024 mới là sản phẩm thứ hai của dòng Trumpchi Intelligence New Energy E ở thị trường tỷ dân. Chiếc xe SUV GAC Trumpchi ES9 2024 sẽ được trang bị hệ thống plug-in hybrid DHT 2.0T với phạm vi hành trình toàn diện theo chương trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc lên tới 1.215 km. Tổng cộng có 4 mẫu xe GAC Trumpchi ES9 đã được ra mắt. Giá xe GAC Trumpchi ES9 2024 được công bố là 229.800 đến 269.800 nhân dân tệ (tương đương 746 triệu đồng cho đến 876 triệu đồng). Khách đặt mua xe SUV GAC Trumpchi ES9 ngay từ bây giờ sẽ nhận được khoản giảm tiền mặt lên đến 20.000 nhân dân tệ, tương đương 65 triệu đồng, bên cạnh trừ tiền mặt, người mua còn hưởng được Huawei Mate 60 Pro tùy chỉnh và dữ liệu cơ bản miễn phí trọn đời. Về ngoại hình, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 mới sẽ có thiết kế mặt trước sử dụng sự kết hợp giữa lưới tản nhiệt lớn và viền dưới màu đen, các nan tản nhiệt theo kiểu cánh vảy rồng, mang phong cách rất cá tính cho mẫu xe SUV cỡ lớn này. Đến bên hông xe, những đường nét cứng cáp tương tự như của Trumpchi GS8 nhưng tất nhiên, chiếc xe mới GAC Trumpchi ES9 sẽ mang khí chất mạnh mẽ hơn. Xe sẽ được trang bị tiêu chuẩn giá nóc, đèn pha tự động cao thấp, cảm biến gạt mưa, mâm 20 inch, với hình dáng cũng rất bắt mắt. Ở phía sau xe, GAC Trumpchi ES9 sử dụng thiết kế cặp sách nhỏ, có thể dùng làm chỗ đựng đồ. Do biển số đã được chuyển xuống dưới nên cản cũng được thiết kế lại, rất giống với hình dáng và phong cách thiết kế của phần ốp phía trước, tạo nên tổng thể cân đối Các số đo của xe GAC Trumpchi ES9 bao gồm hiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5.015 mm x 1.950 mm x 1.780 mm và chiều dài cơ sở là 2.920 mm. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Trumpchi ES9 bản Traveller lần lượt là 5110/1976/1780mm và chiều dài cơ sở là 2920mm. Về màu sắc thân xe, GAC Trumpchi ES9 sẽ có 5 màu ngoại thất bao gồm đen Elegant Black, trắng Blade Shadow White, xanh lá Ink Seal Green, xám Haoyue Grey và bạc Magic Speed Silver. Bước vào bên trong xe,GAC Trumpchi ES9 mang đến 3 phong cách màu sắc nội thất với 2 chủ đề chính bao gồm “Dark Night Lingying” tập trung vào công nghệ và “Stardew Valley” tập trung vào sự sang trọng. Đồng thời, diện tích lớn của xe được bao phủ bởi chất liệu da mềm mại, giúp cho tổng thể khá nổi bật. Về mặt trang bị, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 mới cũng áp dụng những ý tưởng thiết kế đang rất thịnh hành hiện nay, khi hầu hết các chức năng đều được tích hợp vào màn hình điều khiển trung tâm có kích thước tận 14,6 inch, giúp cho trải nghiệm của người dùng tốt hơn. Đồng thời, GAC Trumpchi ES9 còn được trang bị bảng đồng hồ full LCD 12,3 inch và vô lăng ba chấu đa chức năng, nhờ đó, giúp cho bầu không khí tổng thể bên trong xe mang phong cách gia đình hơn, trái ngược với thiết kế bên ngoài hầm hố. Về mặt trí thông minh, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 sẽ tích hợp hệ sinh thái kết nối lái xe thông minh ADiGO 4.0 thế hệ mới, bao gồm AR-HUD, IoT thông minh ADiGO 4.0, lái xe hỗ trợ thông minh ADiGO 4.0 và các chức năng khác. Trumpchi ES9 sẽ tích hợp chip 8155, với tỷ lệ nhận dạng giọng nói đánh thức là 98% và hỗ trợ đàm thoại liên tục. Ngoài ra, tính năng lái xe thông minh ADIGO 4.0 sẽ hỗ trợ lái xe thông minh L2+ + AR-HUD 30 inch + kích hoạt điều hướng thông minh và các chức năng khác chỉ bằng một cú nhấp chuột. Sau cùng, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em khi xuống xe (Camera giám sát an toàn để đảm bảo trẻ em xuống xe có thể phát hiện kịp thời và chính xác những nguy hiểm tiềm ẩn mà trẻ em để lại và nhắc nhở bằng tin nhắn đẩy), khung gầm trong suốt 540°. Về hiệu suất không gian, GAC Trumpchi ES9 sẽ mang đến cách bố trí 6 hoặc 7 chỗ ngồi, có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều gia đình khác nhau. Điều đáng nói là xe mới sẽ được trang bị ghế tựa kiểu Queen cho hàng ghế thứ 2, tựa lưng cho hàng ghế thứ 2 hỗ trợ 8 mức điều chỉnh và phạm vi 131 độ. Mẫu xe 6 chỗ có không gian phía sau rộng rãi và đảm bảo sự thoải mái. Ở sức mạnh, mẫu xe GAC Trumpchi ES9 sẽ được trang bị động cơ hybrid 2.0T đặc biệt của Trumpchi, sử dụng giải pháp động cơ kép song song nối tiếp trục song song đầu tiên của GMC, hỗ trợ các chế độ hybrid điện thông minh, điện thuần và ưu tiên pin. Về pin, chiếc xe mới sẽ được trang bị bộ pin 25,57 kWh, có phạm vi hoạt động toàn diện CLTC là 1.215 km và phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện CLTC là 143 km. Ngoài ra, GAC Trumpchi ES9 sẽ hỗ trợ các chức năng như sạc nhanh, sạc chậm, phóng điện bên ngoài, cấp nguồn trong xe, mức xả bên ngoài tối đa có thể là 18,3 kilowatt giờ, có thể đáp ứng mức tiêu thụ điện năng ngoài trời của nhiều loại sản phẩm điện . Kể từ khi GAC Trumpchi chính thức ra mắt GS8 vào năm 2016, họ đã tìm kiếm sự đột phá trong việc chuyển đổi thương hiệu. Trong hai năm qua, khi nhu cầu thị trường tiếp tục thay đổi, hãng đã liên tiếp tung ra các sản phẩm hướng đến giới trẻ như Shadow Leopard và Shadow Cool, cũng như các sản phẩm dẫn đầu thương hiệu như M8 mới và GS8 mới. Mặc dù sự chú ý không thấp nhưng diễn biến chung của thị trường đã có những thăng trầm và khó ổn định, vì thế, sự ra mắt của Trumpchi ES9 sẽ một lần nữa nâng cấp sản phẩm chủ lực của thương hiệu, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu nó có thể đạt được cả danh tiếng lẫn tiền tài hay không Video: Xem chi tiết SUV GAC Trumpchi ES9 2024.

Vào ngày 1/10/2023, Trumpchi, thương hiệu con của GAC đã chính thức bắt đầu mở bán trước mẫu xe SUV cỡ lớn ES9 tại Trung Quốc. GAC Trumpchi ES9 2024 mới là sản phẩm thứ hai của dòng Trumpchi Intelligence New Energy E ở thị trường tỷ dân. Chiếc xe SUV GAC Trumpchi ES9 2024 sẽ được trang bị hệ thống plug-in hybrid DHT 2.0T với phạm vi hành trình toàn diện theo chương trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc lên tới 1.215 km. Tổng cộng có 4 mẫu xe GAC Trumpchi ES9 đã được ra mắt. Giá xe GAC Trumpchi ES9 2024 được công bố là 229.800 đến 269.800 nhân dân tệ (tương đương 746 triệu đồng cho đến 876 triệu đồng). Khách đặt mua xe SUV GAC Trumpchi ES9 ngay từ bây giờ sẽ nhận được khoản giảm tiền mặt lên đến 20.000 nhân dân tệ, tương đương 65 triệu đồng, bên cạnh trừ tiền mặt, người mua còn hưởng được Huawei Mate 60 Pro tùy chỉnh và dữ liệu cơ bản miễn phí trọn đời. Về ngoại hình, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 mới sẽ có thiết kế mặt trước sử dụng sự kết hợp giữa lưới tản nhiệt lớn và viền dưới màu đen, các nan tản nhiệt theo kiểu cánh vảy rồng, mang phong cách rất cá tính cho mẫu xe SUV cỡ lớn này. Đến bên hông xe, những đường nét cứng cáp tương tự như của Trumpchi GS8 nhưng tất nhiên, chiếc xe mới GAC Trumpchi ES9 sẽ mang khí chất mạnh mẽ hơn. Xe sẽ được trang bị tiêu chuẩn giá nóc, đèn pha tự động cao thấp, cảm biến gạt mưa, mâm 20 inch, với hình dáng cũng rất bắt mắt. Ở phía sau xe, GAC Trumpchi ES9 sử dụng thiết kế cặp sách nhỏ, có thể dùng làm chỗ đựng đồ. Do biển số đã được chuyển xuống dưới nên cản cũng được thiết kế lại, rất giống với hình dáng và phong cách thiết kế của phần ốp phía trước, tạo nên tổng thể cân đối Các số đo của xe GAC Trumpchi ES9 bao gồm hiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5.015 mm x 1.950 mm x 1.780 mm và chiều dài cơ sở là 2.920 mm. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Trumpchi ES9 bản Traveller lần lượt là 5110/1976/1780mm và chiều dài cơ sở là 2920mm. Về màu sắc thân xe, GAC Trumpchi ES9 sẽ có 5 màu ngoại thất bao gồm đen Elegant Black, trắng Blade Shadow White, xanh lá Ink Seal Green, xám Haoyue Grey và bạc Magic Speed Silver. Bước vào bên trong xe,GAC Trumpchi ES9 mang đến 3 phong cách màu sắc nội thất với 2 chủ đề chính bao gồm “Dark Night Lingying” tập trung vào công nghệ và “Stardew Valley” tập trung vào sự sang trọng. Đồng thời, diện tích lớn của xe được bao phủ bởi chất liệu da mềm mại, giúp cho tổng thể khá nổi bật. Về mặt trang bị, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 mới cũng áp dụng những ý tưởng thiết kế đang rất thịnh hành hiện nay, khi hầu hết các chức năng đều được tích hợp vào màn hình điều khiển trung tâm có kích thước tận 14,6 inch, giúp cho trải nghiệm của người dùng tốt hơn. Đồng thời, GAC Trumpchi ES9 còn được trang bị bảng đồng hồ full LCD 12,3 inch và vô lăng ba chấu đa chức năng, nhờ đó, giúp cho bầu không khí tổng thể bên trong xe mang phong cách gia đình hơn, trái ngược với thiết kế bên ngoài hầm hố. Về mặt trí thông minh, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 sẽ tích hợp hệ sinh thái kết nối lái xe thông minh ADiGO 4.0 thế hệ mới, bao gồm AR-HUD, IoT thông minh ADiGO 4.0, lái xe hỗ trợ thông minh ADiGO 4.0 và các chức năng khác. Trumpchi ES9 sẽ tích hợp chip 8155, với tỷ lệ nhận dạng giọng nói đánh thức là 98% và hỗ trợ đàm thoại liên tục. Ngoài ra, tính năng lái xe thông minh ADIGO 4.0 sẽ hỗ trợ lái xe thông minh L2+ + AR-HUD 30 inch + kích hoạt điều hướng thông minh và các chức năng khác chỉ bằng một cú nhấp chuột. Sau cùng, chiếc xe GAC Trumpchi ES9 cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em khi xuống xe (Camera giám sát an toàn để đảm bảo trẻ em xuống xe có thể phát hiện kịp thời và chính xác những nguy hiểm tiềm ẩn mà trẻ em để lại và nhắc nhở bằng tin nhắn đẩy), khung gầm trong suốt 540°. Về hiệu suất không gian, GAC Trumpchi ES9 sẽ mang đến cách bố trí 6 hoặc 7 chỗ ngồi, có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều gia đình khác nhau. Điều đáng nói là xe mới sẽ được trang bị ghế tựa kiểu Queen cho hàng ghế thứ 2, tựa lưng cho hàng ghế thứ 2 hỗ trợ 8 mức điều chỉnh và phạm vi 131 độ. Mẫu xe 6 chỗ có không gian phía sau rộng rãi và đảm bảo sự thoải mái. Ở sức mạnh, mẫu xe GAC Trumpchi ES9 sẽ được trang bị động cơ hybrid 2.0T đặc biệt của Trumpchi, sử dụng giải pháp động cơ kép song song nối tiếp trục song song đầu tiên của GMC, hỗ trợ các chế độ hybrid điện thông minh, điện thuần và ưu tiên pin. Về pin, chiếc xe mới sẽ được trang bị bộ pin 25,57 kWh, có phạm vi hoạt động toàn diện CLTC là 1.215 km và phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện CLTC là 143 km. Ngoài ra, GAC Trumpchi ES9 sẽ hỗ trợ các chức năng như sạc nhanh, sạc chậm, phóng điện bên ngoài, cấp nguồn trong xe, mức xả bên ngoài tối đa có thể là 18,3 kilowatt giờ, có thể đáp ứng mức tiêu thụ điện năng ngoài trời của nhiều loại sản phẩm điện . Kể từ khi GAC Trumpchi chính thức ra mắt GS8 vào năm 2016, họ đã tìm kiếm sự đột phá trong việc chuyển đổi thương hiệu. Trong hai năm qua, khi nhu cầu thị trường tiếp tục thay đổi, hãng đã liên tiếp tung ra các sản phẩm hướng đến giới trẻ như Shadow Leopard và Shadow Cool, cũng như các sản phẩm dẫn đầu thương hiệu như M8 mới và GS8 mới. Mặc dù sự chú ý không thấp nhưng diễn biến chung của thị trường đã có những thăng trầm và khó ổn định, vì thế, sự ra mắt của Trumpchi ES9 sẽ một lần nữa nâng cấp sản phẩm chủ lực của thương hiệu, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu nó có thể đạt được cả danh tiếng lẫn tiền tài hay không Video: Xem chi tiết SUV GAC Trumpchi ES9 2024.