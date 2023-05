Chi tiết GAC Trumpchi E9 từ 1,1 tỷ đồng, "đối thủ" Toyota Alphard

Phân khúc xe MPV tại Trung Quốc rất được các khách hàng nước này ưa chuộng, đó cũng chính là lý do nhiều hãng ngảy vào cuộc đua doanh số khi liên tục tung ra các phiên bản mới. Vào tháng 4 vừa qua, chiếc xe MPV cỡ lớn GAC Trumpchi E9 2023 ra mắt, "phả hơi nóng" trực tiếp lên Toyota Alphard. Đến nay, mẫu xe MPV GAC Trumpchi E9 đã công bố giá bán trước với tổng cộng 3 mẫu xe đã được tung ra thị trường, với mức giá bán trước từ 330.000 nhân dân tệ đến 390.000 nhân dân tệ (tương đương 1,1 tỷ đồng đến 1,3 tỷ đồng). MPV đến từ Trung Quốc GAC Trumpchi E9 - đối thủ trực tiếp của Toyota Alphard - được chốt giá từ 1,1 tỷ đồng. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng sẽ mang về 1 chiếc xe MPV cỡ lớn có thiết kế rất bắt mắt. Đầu tiên, GAC Trumpchi E9 sở hữu kiểu lưới tản nhiệt vừa kín vừa mở, trong đó, các lỗ nhỏ từ các nan tản nhiệt nằm ngang, được mạ crôm, chỉ vừa đủ để tản nhiệt cho động cơ của xe. Chưa hết, xe còn có 5 lưới dọc, tạo thành 1 dải sáng ngay dưới đèn pha, "đôi mắt" của xe thiết kế mỏng, được nối với nhau bằng 1 thanh nẹp mạ crôm. Cuối cùng là 1 dải đèn LED chiếu sáng ban ngày dựng dọc, giúp mặt tiền xe rất lôi cuốn. Sang bên hông, chiếc xe GAC Trumpchi E9 áp dụng thiết kế mui treo, đằng sau có cụm đèn hậu LED to bản, trải dài hết đuôi xe. Kích thước của xe bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5193 x 1893 x 1823 mm, chiều dài cơ sở là 3070 mm. Về nội thất, GAC Trumpchi E9 cung cấp nhiều kiểu dáng và phối màu đa dạng. Hàng ghế trước của Trumpchi E9 có 3 màn hình, đầu tiên là bảng đồng hồ dành cho người lái có kích thước 12,3 inch, tiếp đến là màn hình điều khiển trung tâm nổi siêu lớn 14,6 inch và sau cùng là màn hình giải trí cho hành khách 12,3 inch. Tất cả màn hình này đều được kết hợp hệ thống ADiGO và hệ thống âm thanh Yamaha, nhờ đó sẽ mang đến những ứng dụng phong phú và chất lượng âm thanh tốt nhất. Đối với hàng ghế thứ 2, nơi ngồi quan trọng nhất của xe còn được bố trí màn hình có kích thước 15.6 inch, tất nhiên phải có vài điểm khác biệt so với các hàng ghế ghế khác như được bọc vải da cao cấp bán aniline 2 màu, chỉnh điện nhiều kiểu, massage...GAC Trumpchi E9 2023 là 1 chiếc xe sử dụng động cơ plug-in hybrid mới nhất của gia đình GAC Trumpchi MPV, xe được trang bị động cơ xăng kết hợp cùng mô tơ điện, mang đến tổng công suất cho xe là 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Theo chu trình thử nghiệm WLTC, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe MPV cỡ lớn này chỉ ngốn xăng 6,05 lít/100 km, còn theo NEDC chỉ 5,8 lít/100 km. Xe có thể lăn bánh quãng đường dài 1.032 km, thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 8,8 giây. Video: Chi tiết GAC Trumpchi E9 2023 bản tiết kiệm xăng.

