GAC GS3 2023 liệu có về Việt Nam để "đấu" Toyota Corolla Cross?

Ngày 11/5/2023 vừa qua, GAC Motor và WTC Automotif (WTCA) - công ty con của tập đoàn Tan Chong - đã chính thức công bố dự án lắp ráp ôtô ở Malaysia. Mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp tại Malaysia sẽ là GAC GS3 2023 mới. Đây là mẫu SUV cỡ B mới được bán tại thị trường Trung Quốc từ tháng 2 năm nay dưới tên gọi Trumpchi GS3. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GPMA mới nhất, mẫu xe SUV GAC GS3 2023 sở hữu chiều dài 4.410 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Như vậy, so với những mẫu SUV cỡ B như Honda HR-V hay Hyundai Creta, mẫu xe Trung Quốc này có chiều dài cơ sở lớn hơn. Trên thực tế, chiều dài cơ sở của GAC GS3 2023 tương đương với Toyota Corolla Cross. Không chỉ có kích thước thuộc phân khúc B+, GAC GS3 2023 còn gây ấn tượng với phong cách thiết kế góc cạnh và sắc sảo, tạo cảm giác khá thể thao. Trên đầu xe, mẫu SUV này được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với những nan nằm dọc sơn màu đen, nối liền đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" hai bên. Cản trước của xe có có nhiều đường cắt xẻ và tích hợp hốc gió trung tâm hình chữ nhật cũng như đèn pha. Ở giữa hốc gió trung tâm còn có hộp màu đen chứa radar phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS của xe. Tiếp theo đó là những đường dập gân nổi bật trên sườn xe và tay nắm cửa ẩn "bắt trend". Các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu sơn màu đen, gợi liên tưởng đến xe Hyundai. Đằng sau GAC GS3 2023 xuất hiện đèn hậu với tạo hình 2 tam giác bên trong. Ở hai góc đuôi xe còn có thêm dải đèn nằm dọc khá lớn. Tiếp đến là 2 đầu ống xả giả dưới cản sau và cánh gió mui được chia đôi bằng đèn phanh trên cao, theo phong cách xe đua Công thức 1. Bên trong GAC GS3 2023 là không gian nội thất được thiết kế đơn giản và hiện đại, theo phong cách đặc trưng của các mẫu xe Trung Quốc hiện nay. Nội thất được bọc da với những màu sắc tương phản trẻ trung và bớt nhàm chán. Điểm nhấn nội thất của GAC GS3 2023 nằm ở vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Trên cụm điều khiển trung tâm của xe còn có cần số pha lê ngắn và phanh tay điện tử, tạo cảm giác gọn gàng. Chưa hết, mẫu xe này còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh Panorama tiêu chuẩn, hệ thống đèn viền 32 màu, sạc điện thoại không dây và khoang hành lý có thể tích 342 lít. Nằm bên dưới nắp ca-pô của GAC GS3 2023 tại thị trường Malaysia là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,8 lít/100 km. Ngoài ra, GAC GS3 2023 tại Malaysia còn được xác nhận sẽ có những tính năng an toàn chủ động ADAS, mang đến hệ thống trợ lái bán tự động cấp độ 2. Hiện giá xe GAC GS3 2023 ở thị trường Malaysia chưa được hé lộ. Bên cạnh Malaysia, GAC Motor còn lên kế hoạch xây dựng nhà máy ở Thái Lan. Có vẻ như Đông Nam Á là thị trường hiện đang được nhiều hãng xe Trung Quốc như GAC nhắm đến, bên cạnh BYD, Great Wall Motor hay Chery. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe GAC cũng sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong tương lai. Tập đoàn GAC hiện đang sở hữu nhiều thương hiệu con như Trumpchi, Gonow và Changfeng Motor (Leopaard). Bên cạnh đó, GAC còn là đối tác liên doanh của nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda và Mitsubishi. Video: Giới thiệu xe SUV GAC GS3 2023 đến từ Trung Quốc.

