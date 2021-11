GAC Aion LX Plus của Trung Quốc - xe ôtô điện chạy 1.008 km/xạc

Phạm vi di chuyển mỗi lần sạc đầy pin hiện đang là mối lo của nhiều người mua đối với xe điện. Để giải quyết vấn đề này, các nhà sản xuất đang ngày một cho ra đời những mẫu xe mới với cụm pin lớn hơn, khả năng tối ưu tốt hơn để cung cấp phạm vi di chuyển dài hơn. Mới đây, nhà sản xuất xe Trung Quốc GAC đã vén màn mẫu xe điện mới có tên Aion LX Plus với phạm vi hoạt động lên tới 1.008 km theo chu kỳ NEDC. Để đạt được con số ấn tượng đó, GAC Aion LX Plus chạy điện có trang bị bộ pin 144,4 kWh. Để so sánh, Tesla Model 3 hiện đang sử dụng bộ pin 75 kWh, trong khi xe điện hạng sang Lucid Air thì đang dùng loại 112,5 kWh. Như vậy, ta có thể dễ dàng thấy rằng bộ pin của Aion LX Plus lớn hơn hẳn những mẫu xe điện kia. Tuy nhiên, ta cũng cần lưu ý rằng các mẫu xe điện Mỹ thường tính phạm vi di chuyển xe điện theo chu kỳ EPA, được cho là chính xác hơn so với NEDC (Trung Quốc thường dùng) hoặc thậm chí WLTP (thế giới nói chung). Nói cách khác, phạm vi 1.008 km NEDC của GAC Aion LX Plus trên thực tế sẽ kém hơn 834 km mà Lucid Air cung cấp trong các thử nghiệm của EPA. Peter Rawlinson, CEO của Lucid Motors, đã nói rằng việc tạo ra một bộ pin lớn hơn để cung cấp cự li di chuyển dài hơn là một chiến lược thiếu khôn ngoan. Điều đó dường như chính xác trong trường hợp của GAC Aion LX Plus. Để phù hợp bộ pin lớn hơn, thay vì chiều dài 4,79 mét như bản Aion LX thông thường, bản Plus dài hơn 5 cm ở mức 4,84 m. Tuy nhiên, chiều dài bổ sung này chưa thể cho thấy rõ là bộ pin mới lớn đến đâu, nhưng nhìn vào trọng lượng thì khác. So với 2.180 kg của Aion LX, bản Aion LX Plus nặng tới 2.720 kg, chệch lệch hơn nửa tấn đối với một chiếc xe vốn đã nặng. Yếu tố thay đổi to lớn này nhất định sẽ có ảnh hưởng lên hiệu suất của mẫu SUV điện Trung Quốc. Theo nhà sản xuất, xe mới sẽ có trang bị mô tơ điện mạnh 241 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa 170 km/h.GAC Aion LX Plus 2022 mới sẽ chính thức được ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021, bắt đầu diễn ra vào cuối tuần sau. Nhà sản xuất xe Trung Quốc sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về mẫu xe điện có phạm vi di chuyển cực dài này vào lúc đó. Video: Chi tiết xe điện GAC Aion LX Plus của Trung Quốc.

