Ford tiết lộ 6 bản đua khác nhau của Mustang 2024

Hiện tại, thương hiệu đã phát triển sáu biến thể xe đua dành riêng cho các giải vô địch khác nhau trên khắp thế giới. Hai chiếc đầu tiên là Ford Mustang Dark Horse S và Dark Horse R, cả hai đều được phát triển dựa trên phiên bản thương mại thông thường. Ford Dark Horse S 2024 mới đã loại bỏ tất cả các bộ phận không cần thiết và các chi tiết trang trí, lắp đặt khung an toàn được FIA chứng nhận được trang bị cùng với lưới an toàn, ghế đua với dây an toàn và vô lăng đua. Ford cũng đã trang bị cho Mustang Dark Horse S một bảng điều khiển trung tâm mới chứa nhiều công tắc và nút bấm quan trọng khác nhau. Một bộ giới hạn tốc độ hầm và một hệ thống hiển thị dữ liệu và thu thập cũng đã được lắp đặt. Xe cũng có thể được lắp đặt thêm một ghế đua. Phiên bản này cũng được trang bị cánh gió sau có thể điều chỉnh được với lực đẩy bổ sung, hệ thống ống xả mới, hệ thống phanh nâng cấp và bộ giảm chấn Multimatic DSSV. Thúc đẩy hiệu suất hơn nữa là Mustang Dark Horse R. Mẫu xe này được xây dựng trên Dark Horse S nhưng đã được phê duyệt cho các giải đua với các trang bị như bộ pin nhiên liệu lớn hơn và bánh xe Ford Performance mới. Thương hiệu ôtô Mỹ sẽ trở lại đường đua GT3 với xe đua Ford Mustang GT3 IMSA mới để ra mắt lần đầu tại 24 Hours of Daytona vào năm 2024. Xe có động cơ V8, hút khí tự nhiên 5,4 lít dựa trên Coyote và đã được chế tạo bởi Ford Performance và Multimatic. Một chiếc Mustang GT4 mới cũng đã được phát triển cho mùa giải đua năm 2023 và sẽ đua trong các giải vô địch IMSA, SRO và FIA GT. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là phiên bản Mustang mới dành cho chức vô địch Australia Supercars và các mẫu xe sắp ra mắt cho cả loạt giải NASCAR Cup và giải đua NHRA Factory X. Video: Giới thiệu Ford Mustang thế hệ thứ bảy mới.

