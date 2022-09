Ford Mustang 2024 cơ bắp chính thức lộ diện, đậm chất thập niên 70

Trong những năm trở lại đây, phân khúc xe thể thao đang dần thoái trào. Tuy nhiên, vẫn có một mẫu xe thể thao được người tiêu dùng toàn cầu đón nhận nhiệt tình, đó là Ford Mustang cơ bắp. Trong năm ngoái, đây chính là mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới. Để tiếp tục duy trì vị thế cho Mustang trong thời đại "người người, nhà nhà" đang chuyển sang ôtô điện, mới đây hãng xe Ford đã tung ra thế hệ mới của mẫu xe "cơ bắp" này. "Đầu tư vào Mustang thế hệ mới là một tuyên ngôn mạnh mẽ vào thời điểm nhiều đối thủ của chúng tôi đã từ bỏ xe dùng động cơ đốt trong", ông Jim Farley, CEO của hãng Ford, phát biểu trong sự kiện ra mắt. Tại triển lãm Detroit 2022, Ford Mustang thế hệ thứ 7 sở hữu ngoại hình vẫn tạo cảm giác quen thuộc thay vì "lột xác" hoàn toàn. Tương tự thế hệ cũ, xe có cả kiểu dáng coupe lẫn mui trần. Lấy cảm hứng thiết kế từ những thế hệ cũ, ra đời trong giai đoạn từ năm 1964 - 1970, Ford Mustang 2024 mới mang trên mình ngoại hình sắc sảo hơn trước. Trên đầu xe, Ford Mustang 2024 được bổ sung cụm đèn pha LED 3 bóng với thiết kế hẹp và tạo cảm giác "ngầu" hơn. Ở giữa đầu xe là lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn màu đen hầm hố và tích hợp logo hình chú ngựa đặc trưng của dòng Ford Mustang. Ngoài ra, xe còn có thêm cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng và khe gió ở hai góc. Riêng phiên bản V8 GT của Ford Mustang 2024 sẽ đi kèm lưới tản nhiệt chia làm 3 phần, hốc gió trung tâm rộng hơn, bộ chẻ khí mới dưới cản trước và khe gió trên nắp ca-pô để làm mát khoang động cơ. Điểm nhấn trong thiết kế bên sườn của Ford Mustang 2024 chính là hốc bánh sau rộng hơn, tăng cường vẻ "cơ bắp" cho xe. Ở bản tiêu chuẩn, xe sẽ dùng vành 17 inch. Trong khi đó, những bản cao cấp hơn sẽ được trang bị vành 19 inch hoặc 20 inch tùy chọn. Cùm phanh Brembo đằng sau vành la-zăng cũng có 3 màu sắc để người mua lựa chọn. Đằng sau xe, Ford Mustang 2024 trông khá giống thế hệ cũ, từ đèn hậu cho đến cửa cốp. Tất nhiên, những chi tiết này đã được chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp với thế hệ mới. Thêm vào đó là cản sau mới với đầu ống xả hình tròn ở hai bên. Bản GT sẽ có thêm cánh gió đuôi thể thao và 4 ống xả. Nếu khách hàng chọn gói phụ kiện Bronze Design Series, xe sẽ có thêm vành la-zăng và logo màu đồng. Trong khi đó, gói Performance Pack tùy chọn lại bổ sung thanh giằng phía trước, khóa vi sai chống trượt Torsen, phanh Brembo 390 mm trước/355 mm sau, vành và lốp sau rộng hơn cho xe. Ngoài ra, gói Performance Pack có thể mở rộng với hệ thống giảm xóc thích ứng MagneRide, ghế Recaro thể thao và hệ thống xả chủ động. Những chiếc Ford Mustang 2024 phiên bản GT lắp gói Performance Pack sẽ có thêm khe gió làm mát phanh, hệ thống bảo vệ xe khỏi ổ gà Active Pothole Mitigation và phanh drift điện tử. Tuy có thiết kế như phanh tay chỉnh cơ nhưng phanh drift điện tử này lại hoạt động dựa trên mô-tơ điện. So với ngoại thất, nội thất của Ford Mustang 2024 đi kèm những thay đổi lớn hơn và gợi liên tưởng đến xe BMW. Điều này được thể hiện qua bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch tùy chọn với độ phân giải cao và có thể thay đổi cấu hình. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch, phục vụ hệ thống SYNC 4. Hai trang bị trên giúp nội thất của Ford Mustang thoát ly phong cách cổ điển của thế hệ cũ và bắt kịp thời đại hơn. Sự xuất hiện của màn hình cảm ứng cỡ lớn còn cho phép hãng Ford giảm bớt nút bấm cơ học bên trong mẫu xe "cơ bắp" này. Theo Ford, thay đổi này đã được nhiều người dùng Mustang ủng hộ thông qua khảo sát của hãng. Đặc biệt, xe còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông và hỗ trợ phanh khi lùi. Đáng tiếc là động cơ của Ford Mustang mới không thay đổi nhiều so với trước. Bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này vẫn là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2.3L. Thứ hai là động cơ xăng V8, hút khí tự nhiên, dung tích 5.0L. Hiện hãng Ford chưa công bố thông số của hai động cơ này. Động cơ sẽ đồng hành với hộp số tự động 10 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức được bán ra thị trường vào mùa hè năm sau. Giá xe Ford Mustang 2024 mới hiện chưa được công bố. Video: Giới thiệu Ford Mustang 2024 thế hệ mới.

