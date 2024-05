Ford Territory giữ nguyên ưu đãi giá chỉ từ 799 triệu đồng.              

Video: gười dùng đánh giá Ford Territory sau 1 năm sử dụng.

Trong tháng 4/2024, Ford Việt Nam đã thu hút sự chú ý khi công bố giá bán ưu đãi mới dành cho dòng xe Territory. Theo đó, giá xe Ford Territory bán ra chỉ từ 799 triệu ở bản Trend 1.5 AT, 889 triệu ở bản Titanium 1.5 AT và 929 triệu đồng ở bản Titanium X 1.5 AT. So với giá niêm yết cũ, xe rẻ hơn từ 20 - 25 triệu đồng, tùy phiên bản.

Sang tháng 5/2024, hãng Ford vẫn giữ nguyên giá bán ưu đãi như trên cho mẫu SUV cỡ C này. Ngoài ra, Ford còn tặng thêm 2 năm bảo hành mở rộng và 2 năm bảo dưỡng định kỳ trọn gói trị giá 30,7 triệu đồng cho cả 3 phiên bản của Territory.