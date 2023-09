Ford Bronco 2023 bản sản xuất tại Trung Quốc chỉ từ 1 tỷ đồng

Sau khi đưa mẫu xe SUV Ford Bronco đến châu Âu, Ford đang tiếp tục đưa mẫu SUV địa hình hot hit của mình đến Trung Quốc. Theo đó, thay vì nhập khẩu từ Mỹ Ford Bronco sẽ được sản xuất ngay tại thị trường tỷ dân bởi liên doanh giữa Ford và tập đoàn Jiangling Motors (JMC). Mặc dù mẫu xe này vẫn chưa chính thức ra mắt nhưng những hình ảnh của Ford Bronco bản Trung Quốc đã xuất hiện trên web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Những hình ảnh này cho thấy một số điểm khác biệt so với phiên bản Bronco phiên bản Mỹ. Ford Bronco dành riêng cho thị trường Trung Quốc chỉ được sản xuất với thiết kế 4 cửa, bao gồm 2 biến thể về kiểu mâm, cản trước và sau. So với xe ở Mỹ, chiếc SUV địa hình có “dấu hiệu nhận biết” là dòng chữ Ford nhỏ trên lưới tản nhiệt ngay phía trên dòng chữ Bronco. Thêm vào đó là tên của liên doanh Jiangling Ford được viết bằng chữ Hán giản thể ở đuôi xe. Theo công bố của MIIT, Ford Bronco 2023 mới có tổng chiều dài dao động từ 4.800 mm đến 4.825 mm, chiều rộng 2.070 mm và chiều cao 1.990 mm. So sánh với xe ở Mỹ, Bronco Trung Quốc rộng hơn và cao hơn một chút. Bronco dành cho Trung Quốc sẽ được trang bị động cơ tăng áp 2,3 lít do liên doanh Changan Ford sản xuất trong nước. Động cơ tạo ra công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 455 Nm, thấp hơn 29 mã lực so với mẫu xe tiêu chuẩn Hoa Kỳ với động cơ 2.3L EcoBoost. Hộp số trên phiên bản Trung Quốc cũng được cho là sẽ có sự khác biệt, Bronco tại Trung Quốc sẽ sử dụng hộp số tự động 8 cấp thay vì hộp số tự động 10 cấp của Mỹ và không có tùy chọn số tay. Jiangling Ford dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất Bronco vào năm 2024. Theo báo cáo của Car News China, Ford Bronco sản xuất tại Trung Quốc dự kiến sẽ có giá khởi điểm từ 41.243 USD (tương đương khoảng 1 tỷ đồng). Mức giá Ford Bronco tại Trung Quốc sẽ rẻ hơn đáng kể so với xe nhập khẩu từ Mỹ có giá khoảng 96.233 - 164.971 USD (khoảng 2,34 – 4 tỷ đồng). Bên cạnh Bronco, Jiangling Ford cũng sản xuất Ford Ranger, khiến mẫu xe này có giá cả phải chăng hơn tại thị trường tỷ dân. Video: Xem SUV việt dã Ford Bronco trải nghiệm địa hình.

