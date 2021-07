Buick GL8 Avenir 2022 từ hơn 1,6 tỷ đồng, "đối thủ" Lexus LM

Buick GL8 Avenir 2022 mới là mẫu minivan hạng sang đã lần đầu tiên ra mắt trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 dưới dạng xe concept. Sau hơn 2 năm, đối thủ của Lexus LM và Mercedes-Benz V-Class mới được tung ra tại thị trường Trung Quốc với giá cao. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, giá xe Buick GL8 Avenir 2022 có mức dao động từ 463.900 - 533.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,64 - 1,89 tỷ đồng). Như vậy, so với đối thủ Lexus LM vốn có giá từ 1,166 - 1,466 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,13 - 5,19 tỷ đồng), mẫu xe MPV Buick GL8 Avenir 2022 rẻ hơn nhiều. Điều này cũng không có gì lạ vì Buick GL8 Avenir vốn do liên doanh giữa tập đoàn mẹ General Motors và đối tác SAIC sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc trong khi Lexus LM là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Là mẫu xe hạng sang dành riêng cho thị trường Trung Quốc, Buick GL8 Avenir 2022 sở hữu thiết kế tổng thể khá đặc trưng của dòng minivan. Trên đầu xe, mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt rộng với 2 nẹp mạ crôm kéo dài từ logo của hãng sang hai bên đèn pha. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn được bao quanh bằng viền mạ crôm nhằm tạo cảm giác sang trọng. Ở thị trường Trung Quốc, Buick GL8 Avenir 2022 được trang bị đèn pha Matrix LED với thiết kế vuốt về phía sau mượt mà và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới là hốc gió trung tâm với viền mạ crôm giống lưới tản nhiệt. Tiếp đến là 2 đường gân nổi bật, kéo đến cụm đèn hậu hình chữ "L" phía sau và cửa sổ cỡ lớn. Bên dưới cửa xuất hiện nẹp mạ crôm, tạo cảm giác như nối liền với viền của hốc gió trung tâm trên đầu xe. Ngoài tạo hình chữ "L" bên trong, đèn hậu của Buick GL8 Avenir 2022 còn được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa. Thêm vào đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và nẹp mạ crôm nối liền với đèn phản quang trên cản sau Theo thông số của tập đoàn GM, Buick GL8 Avenir 2022 sở hữu chiều dài 5.219 mm, chiều rộng 1.878 mm, chiều cao 1.799 mm và chiều dài cơ sở 3.088 mm. Với kích thước lớn, mẫu xe minivan này mang đến không gian nội thất rộng rãi cho người dùng. Khi mua Buick GL8 Avenir 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản 7 chỗ, 6 chỗ hoặc 4 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ có nội thất phối 2 màu đỏ rượu và trắng. Riêng bản 4 chỗ sang trọng nhất lại đi kèm nội thất bọc da màu be và thảm sàn màu xanh đậm, kết hợp cùng ngoại thất màu xanh dương. Bước vào bên trong Buick GL8 Avenir 2022, người dùng sẽ thấy mặt táp-lô được thiết kế vuốt lên trên. Trên mặt táp-lô có 2 màn hình 12,3 inch của bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí. 2 màn hình này nằm trong cùng một khối giống xe sang Mercedes-Benz. Bên cạnh đó là hộc đựng đồ nằm bên dưới cụm điều khiển trung tâm thay vì nằm trên táp-lô như thông thường và ghế bọc bằng da sang trọng. Bản 6 chỗ sẽ có thêm 2 bàn gấp nằm sau lưng ghế trước, dành cho hành khách ngồi ở hàng ghế giữa. Tuy nhiên, ấn tượng hơn phải là bản 4 chỗ với 2 ghế thương gia phía sau, đi kèm cụm điều khiển trung tâm và màn hình giải trí riêng. Đặc biệt, Buick GL8 Avenir 2022 sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí eConnect mới nhất, mang đến hiển thị không gian 3 chiều cho hệ thống định vị đồng thời cho phép người dùng cài đặt lộ trình theo ý muốn. Cuối cùng là những hộc để đồ mới, cổng sạc USB bổ sung, đèn đọc sách dành cho hành khách ở hàng ghế cuối, màn hình hiển thị thông tin kính lái, ghế mát-xa 10 điểm, hệ thống đèn viền Ambient Lighting 128 màu, cửa sổ trời toàn cảnh và kính cửa sổ dày hơn nhằm mang đến không gian yên tĩnh bên trong xe. Dù ở phiên bản nào, Buick GL8 Avenir 2022 cũng được trang bị hệ truyền động mild hybrid thế hệ thứ 8 của tập đoàn GM. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng Ecotec 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 237 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ kết hợp với hệ thống mild hybrid 48 V và hộp số tự động 9 cấp. Theo tập đoàn GM, hệ truyền động mild hybrid này giúp Buick GL8 Avenir 2022 giảm 6% lượng xăng tiêu thụ. Tập đoàn GM khẳng định Buick GL8 Avenir 2022 có tổng cộng 20 công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến và hệ thống kết nối V2X. Công nghệ này cho phép xe kết nối với phương tiện khác hoặc với cơ sở hạ tầng. Video: Chi tiết MPV hạng sang Buick GL8 Avenir tại Trung Quốc.

