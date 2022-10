Ford Ranger Raptor 2023 "bằng xương, bằng thịt" lăn bánh tại Việt Nam

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh chụp lại một chiếc xe bán tải Ford Ranger Raptor 2023 tại Sài Gòn, qua 2 bức ảnh này, có thể dễ dàng nhận thấy đây là một chiếc Ford Ranger Raptor thế hệ mới. Điều này đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng hãng xe Ford Việt Nam cho ra mắt dòng "vua bán tải" Ranger thế hệ mới, các tay chơi trong nước đã nhanh chóng sở hữu cho mình chiếc xe bán tải ấn tượng hơn là Ford Ranger Raptor 2023. Hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc bán tải Ford Ranger Raptor 2023 thế hệ mới đang di chuyển tại TP HCM. Tuy nhiên, chiếc xe Ford Ranger Raptor thế hệ mới này không phải là xe demo của hãng chạy thử mà dó tay chơi Việt nóng lòng muốn sở hữu Ford Ranger Raptor 2023 nên đã mua xe từ nước bạn Campuchia, sau đó cho xe mang biển số và làm các thủ tục cần thiết. Mức giá xe Ford Ranger Raptor 2023 nhập khẩu tư nhân này hiện chưa được tiết lộ. Hiện tại, thị trường Campuchia đã được phân phối chính hãng dòng xe bán tải Ford Ranger Raptor 2023, vì thế, điều này đã khiến giới chơi xe trong nước thèm khát, và một số người muốn nhanh chóng trải nghiệm phiên bản đẳng cấp hơn của Ford Ranger thế hệ mới đang bán chính hãng ở Việt Nam đã chấp nhận mua xe biển số Campuchia. Hiện chưa rõ khi nào Ford Việt Nam mới có ý định mang chiếc bản tải Ranger Raptor 2023 về nước để ra mắt với các khách hàng, tuy nhiên, một số dân chơi đang có ý định sớm sở hữu xe Ford Ranger Raptor thế hệ mới theo cách mua xe từ thị trường Campuchia. Vào đầu năm nay, hãng xe Ford đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe bán tải hiệu suất cao Ranger Raptor, hãng chọn ngày ra mắt rất đẹp là 22/2/2022. Ranger Raptor 2023 do bộ phận Ford Performance phát triển với định hướng vẫn là kết hợp giữa hiệu suất vận hành và khả năng off-road. So với phiên bản trước, Ford Ranger Raptor thế hệ mới có ngoại hình ấn tượng hơn nhiều với phần đầu xe xuất hiện mặt ca-lăng cỡ lớn, được sơn đen mờ, xe sở hữu đèn pha siêu to siêu khổng lồ với công nghệ chiếu sang Matrix LED,cản va trước đi kèm tấm ốp màu bạc hầm hố hơn bản cũ đi kèm tấm ốp màu bạccũng như khác biệt hoàn toàn so với Ford Ranger 2022 đang bán ra tại Việt Nam Riêng nắp capô xe tích hợp khe gió mới dành riêng cho Ford Ranger Raptor 2023, vòng ra bên hông, Ranger Raptor 2023 có bệ bước chân bên sườn bằng nhôm và logo Raptor không thể thiếu bên hông thùng xe. Gầm xe còn được bảo vệ bằng tấm ốp cỡ lớn hơn bên dưới cản trước, làm bằng thép cường độ cao dày 58 mm, kế tiếp là móc kéo ở cả hai đầu xe, phòng trường hợp cần cứu hộ và đèn hậu LED mới. Bên trong Ford Ranger Raptor 2023 cũng thay đổi so với Ranger tiêu chuẩn chẳng hạn như xe được trang bị ghế thể thao cùng chỉ khâu màu nổi, vô lăng bọc da cao cấp, có tính năng sưởi và tích hợp lẫy chuyển số cũng như hệ thống đèn viền. Ngoài ra xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,4 inch, màn hình cảm ứng 12 inch khổ dọc, phục vụ hệ thống thông tin giải trí SYNC4 và hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Truyền sức mạnh cho xe Ford Ranger Raptor 2023 có đến 2 loại động cơ, đầu tiên là diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0 lít của bản cũ và ấn tượng nhất là khối động cơ xăng EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, tạo ra công suất tối đa 284 mã lực-392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 491 Nm đến 583 Nm, tùy theo thị trường cụ thể. Động cơ xe sẽ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD có đi kèm hộp số phụ 2 cấp, khóa vi sai điện tử trên cả 2 cầu và có thể chuyển sang chế độ dẫn động cầu sau, nhờ đó người lái có thể chọn các chế độ lái như Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Mud/Ruts, Sand và Baja. Điểm thú vị chính là việc xe bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor 2023 còn có hệ thống xả kép với van chủ động, mang đến 4 chế độ âm thanh là Quiet, Normal, Sport và Baja. Ở đồ chơi công nghệ dành cho off-road, xe có hệ thống Trail Control, người lái có thể cài đặt tốc độ dưới 32 km/h rồi tập trung điều khiển, việc tăng tốc và phanh cứ để xe tự lo, tiếp theo là hành trình của hệ thống treo được tăng lên 290 mm ở phía trước và phía sau là 250 mm, hệ thống treo tay đòn cao/thấp mới, làm bằng nhôm, giảm xóc chủ động FOX Live Valve 63 mm, hệ thống treo liên kết Watt phía sau. Video: Chi tiết Ford Ranger Raptor 2023 - vô địch phân khúc.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh chụp lại một chiếc xe bán tải Ford Ranger Raptor 2023 tại Sài Gòn, qua 2 bức ảnh này, có thể dễ dàng nhận thấy đây là một chiếc Ford Ranger Raptor thế hệ mới. Điều này đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng hãng xe Ford Việt Nam cho ra mắt dòng "vua bán tải" Ranger thế hệ mới, các tay chơi trong nước đã nhanh chóng sở hữu cho mình chiếc xe bán tải ấn tượng hơn là Ford Ranger Raptor 2023. Hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc bán tải Ford Ranger Raptor 2023 thế hệ mới đang di chuyển tại TP HCM. Tuy nhiên, chiếc xe Ford Ranger Raptor thế hệ mới này không phải là xe demo của hãng chạy thử mà dó tay chơi Việt nóng lòng muốn sở hữu Ford Ranger Raptor 2023 nên đã mua xe từ nước bạn Campuchia, sau đó cho xe mang biển số và làm các thủ tục cần thiết. Mức giá xe Ford Ranger Raptor 2023 nhập khẩu tư nhân này hiện chưa được tiết lộ. Hiện tại, thị trường Campuchia đã được phân phối chính hãng dòng xe bán tải Ford Ranger Raptor 2023, vì thế, điều này đã khiến giới chơi xe trong nước thèm khát, và một số người muốn nhanh chóng trải nghiệm phiên bản đẳng cấp hơn của Ford Ranger thế hệ mới đang bán chính hãng ở Việt Nam đã chấp nhận mua xe biển số Campuchia. Hiện chưa rõ khi nào Ford Việt Nam mới có ý định mang chiếc bản tải Ranger Raptor 2023 về nước để ra mắt với các khách hàng, tuy nhiên, một số dân chơi đang có ý định sớm sở hữu xe Ford Ranger Raptor thế hệ mới theo cách mua xe từ thị trường Campuchia. Vào đầu năm nay, hãng xe Ford đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe bán tải hiệu suất cao Ranger Raptor, hãng chọn ngày ra mắt rất đẹp là 22/2/2022. Ranger Raptor 2023 do bộ phận Ford Performance phát triển với định hướng vẫn là kết hợp giữa hiệu suất vận hành và khả năng off-road. So với phiên bản trước, Ford Ranger Raptor thế hệ mới có ngoại hình ấn tượng hơn nhiều với phần đầu xe xuất hiện mặt ca-lăng cỡ lớn, được sơn đen mờ, xe sở hữu đèn pha siêu to siêu khổng lồ với công nghệ chiếu sang Matrix LED,cản va trước đi kèm tấm ốp màu bạc hầm hố hơn bản cũ đi kèm tấm ốp màu bạccũng như khác biệt hoàn toàn so với Ford Ranger 2022 đang bán ra tại Việt Nam Riêng nắp capô xe tích hợp khe gió mới dành riêng cho Ford Ranger Raptor 2023, vòng ra bên hông, Ranger Raptor 2023 có bệ bước chân bên sườn bằng nhôm và logo Raptor không thể thiếu bên hông thùng xe. Gầm xe còn được bảo vệ bằng tấm ốp cỡ lớn hơn bên dưới cản trước, làm bằng thép cường độ cao dày 58 mm, kế tiếp là móc kéo ở cả hai đầu xe, phòng trường hợp cần cứu hộ và đèn hậu LED mới. Bên trong Ford Ranger Raptor 2023 cũng thay đổi so với Ranger tiêu chuẩn chẳng hạn như xe được trang bị ghế thể thao cùng chỉ khâu màu nổi, vô lăng bọc da cao cấp, có tính năng sưởi và tích hợp lẫy chuyển số cũng như hệ thống đèn viền. Ngoài ra xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,4 inch, màn hình cảm ứng 12 inch khổ dọc, phục vụ hệ thống thông tin giải trí SYNC4 và hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Truyền sức mạnh cho xe Ford Ranger Raptor 2023 có đến 2 loại động cơ, đầu tiên là diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0 lít của bản cũ và ấn tượng nhất là khối động cơ xăng EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, tạo ra công suất tối đa 284 mã lực-392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 491 Nm đến 583 Nm, tùy theo thị trường cụ thể. Động cơ xe sẽ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD có đi kèm hộp số phụ 2 cấp, khóa vi sai điện tử trên cả 2 cầu và có thể chuyển sang chế độ dẫn động cầu sau, nhờ đó người lái có thể chọn các chế độ lái như Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Mud/Ruts, Sand và Baja. Điểm thú vị chính là việc xe bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor 2023 còn có hệ thống xả kép với van chủ động, mang đến 4 chế độ âm thanh là Quiet, Normal, Sport và Baja. Ở đồ chơi công nghệ dành cho off-road, xe có hệ thống Trail Control, người lái có thể cài đặt tốc độ dưới 32 km/h rồi tập trung điều khiển, việc tăng tốc và phanh cứ để xe tự lo, tiếp theo là hành trình của hệ thống treo được tăng lên 290 mm ở phía trước và phía sau là 250 mm, hệ thống treo tay đòn cao/thấp mới, làm bằng nhôm, giảm xóc chủ động FOX Live Valve 63 mm, hệ thống treo liên kết Watt phía sau. Video: Chi tiết Ford Ranger Raptor 2023 - vô địch phân khúc.