Ford Ranger Raptor 2020 ra mắt tại Malaysia, rẻ hơn Việt Nam

Ở phiên bản nâng cấp này, Ford Ranger Raptor 2020 mới nhận được một số bổ sung đáng chú ý như hệ thống Phanh tự động khẩn cấp tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ và Hỗ trợ giữ làn. Tuy nhiên, Ranger Raptor tại Malaysia vẫn thiếu đi tính năng Adaptive Cruise Control cũng như Cảnh báo điểm mù. Bên cạnh các tính năng an toàn, trang bị hỗ trợ người lái cũng là một phần trong bản nâng cấp lần này. Cụ thể bán tải Ford Ranger Raptor 2020 giờ đây sử dụng hệ thống đèn pha bi-LED và thấu kính projector vuông thay cho đèn HID hình tròn cũ, cảm biến đỗ xe phía trước, hệ thống cảnh báo cài dây an toàn cho hành khách phía trước, bổ sung thêm cổng USB ở gần gương chiếu hậu bên trong - thuận tiện cho việc trang bị camera hành trình. Ngoại hình và nội thất của Ranger Raptor 2020 vẫn được giữ nguyên. Vẫn là nét cứng cáp, mạnh mẽ của dòng bán tải Ford đến từ mặt ca lăng với thiết kế lưới tản nhiệt đặc trưng với logo FORD to bản. Cản trước bề thế và tấm bảo vệ gầm cứng hơn đi kèm bộ lốp địa hình chuyên dụng Goodyear Wrangler DuraTrac đảm bảo khả năng offroad với sự hỗ trợ của hệ thống giảm xóc trứ danh Fox Racing. Ở bên trong xe, khách hàng sẽ vẫn sở hữu: lẫy chuyển số bằng magiê, vô-lăng tích hợp điểm đánh dấu màu đỏ, ghế thể thao bọc da lộn, ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng. Các trang bị tiêu chuẩn khác trong xe bao gồm: đèn sương mù LED, mở khóa không cần chìa, khởi động bằng nút bấm, đèn tự động và cần gạt nước, gương chiếu hậu tự động làm mờ, cruise control, khử tiếng ồn chủ động. Các tiện ích trên xe được giữ nguyên gồm: điều hòa không khí 2 vùng tự động, ổ cắm 230 volt cho phía sau và hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto. Ford Ranger Raptor 2020 được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn. Tại Malaysia, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ vẫn được phân phối với các màu xám, đen, trắng như cũ và bổ sung màu xanh Ford Performance Blue thay cho màu xanh Lightning Blue ở phiên bản trước. Với những nâng cấp đáng chú ý, giá xe Ford Ranger Raptor 2020 là 47.800 USD (1,126 tỷ đồng), nhỉnh hơn 2.000 USD so với phiên bản trước. Ford Ranger Raptor là một cái tên có sức hấp dẫn lớn trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, Ford Ranger Raptor 2020 có giá 1,198 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Ford Ranger Raptor 2020 bản nâng cấp.

