Ford Ranger FX4 tới 1 tỷ đồng, "sát vách" Việt Nam có gì đặc biệt?

Để mở rộng danh mục phiên bản cho dòng bán tải Ford Ranger, Ford Campuchia tiếp tục bổ sung thêm phiên bản “FX4” nhập Thái mới. Tại Campuchia, giá xe Ford Ranger FX4 2022 mới bán ra 45.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng), phiên bản này sở hữu nhiều trang bị tiện nghi an toàn đủ dùng, ngoại thất đẹp mắt hướng đến khách hàng trẻ đề cao diện mạo thể thao, đi cùng với giá bán dễ tiếp cận hơn các phiên bản cao cấp như Ranger Wildtrak. Ngoại thất của Ford Ranger FX4 2022 mới mang thiết kế thể thao, lưới tản nhiệt của xe mang thiết kế tương tự như lưới tản nhiệt của phiên bản XLS và Wildtrak tại Việt Nam. Hai bên hông xe được trang trí bộ tem thể thao, logo “FX4” ở thùng sau và thùng sau có thêm thanh giằng thể thao sơn màu đen bắt mắt. Nhiều chi tiết ngoại thất như ốp gương, cản sau, tay nắm thùng sau, tay nắm cửa,… đều được sơn màu đen bóng nam tính. “Dàn chân” xe sử dụng bộ mâm 17 inch sơn đen. Nội thất xe bán tải Ford Ranger FX4 2022 sử dụng ghế bọc Da màu Đen với đường chỉ thêu màu Đỏ nổi bật. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng. Trang bị màn hình thông tin lái xe 4.2 inch (MID), kết hợp với đồng hồ analog truyền thống. Xe sử dụng hệ thống giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch, SYNC 3 có hỗ trợ cả Apple CarPlay & Android, kết nối Auto AUX, 2 cổng USB 2 vị trí và Bluetooth, 8 loa giải trí, cruise control, kiểm soát hành trình và hơn nữa. Bề mặt da bọc bảng táp-lô, vô lăng và cần số đều được thêu chỉ Đỏ nổi bật, mang phong cách thể thao. Bên dưới nắp ca-pô Ford Ranger FX4 2022 là động cơ dầu 4cyl thẳng hàng dung tích 2.2L tăng áp đơn (single turbo) cho công suất tối đa 157 mã lực (160PS) và mô-men xoắn cực đại 385Nm. Sức mạnh được truyền xuống hai cầu (4x4) với các chế độ đi 1 cầu (2H), 2 cầu nhanh và 2 cầu chậm (4H + 4L), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). So với động cơ dầu 4cyl 2.0L tăng áp kép sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, thì cấu hình động cơ dầu 4cyl 2.2L tăng áp đơn này đi kèm với hộp số tự động 6 cấp được nhiều người dùng đánh giá cao ở độ bền bỉ cao và ít hỏng vặt. Tại Việt Nam, dòng động cơ 2.2L này vẫn đang được sử dụng trên các phiên bản Ford Ranger XLS lắp ráp trong nước. Hy vọng trong tương lai gần, Ford Việt Nam sẽ lắp ráp phiên bản Ranger FX4 2022 mới, định vị cao hơn bản XLS để người mua bán tải Ranger trong nước có thêm nhiều phiên bản để lựa chọn. Nhìn chung, phiên bản Ranger FX4 2022 mới này sở hữu trang bị tiện nghi an toàn đủ dùng, thiết kế thể thao hướng thích hợp với khách hàng trẻ có chi phí mua xe vừa phải. Xe được trang bị đèn pha Bi-LED tự động, các chi tiết như lưới tản nhiệt, ốp đèn sương mù, cản trước,... đều được sơn màu đen bóng Video: Chi tiết xe bán tải Ford Ranger FX4 2022 mới.

