Ford Ranger 2022 "uống" nhiên liệu thấp hơn thế hệ hiện tại

Ở thế hệ này, Ford Ranger 2022 mới sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ít hơn một chút so với các phiên bản tương đồng ở thế hệ cũ. Cụ thể, với động cơ diesel tăng áp kép 2.0L 4 xy-lanh, mẫu xe bán tải Ford Ranger 2022 sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu là 7,2L/100km. Khi đi kèm với tuỳ chọn hộp số sàn, động cơ này sẽ cho mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 6,9L/100km. Trong khi đó ở thế hệ cũ, vẫn là động cơ trên sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu là 7,4L/100km khi được trang bị công nghệ Start/Stop, nếu không sở hữu tính năng này con số sẽ tăng lên là 8L/100km. Động cơ V6 diesel tăng áp kép 3.0L mới, đi kèm hộp số tự động 10 cấp, có số liệu ngang bằng với động cơ 3.2L 5 xy-lanh tăng áp kép cũ, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được tuyên bố là 8,4L/100km. Cuối cùng là động cơ xăng V6 tăng áp kép, bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu 11,5L/100km. Động cơ này sẽ đi kèm với tính năng Start/Stop tự động theo tiêu chuẩn. Theo kế hoạch, Ford Ranger 2022 sẽ được bán ra vào tháng 6/2022, phiên bản hiệu suất Raptor 2022 sẽ ra mắt vào tháng 7/2022, còn mẫu SUV Everest là tháng 8/2022. Mặc dù Ford đã bắt đầu tiến hành sản xuất hàng loạt và xuất xưởng Ranger mới. Bên cạnh đó, một số nguồn tin từ đại lý tiết lộ với Carexpert rằng, việc phong toả một số địa phương ở Trung Quốc do dịch COVID-19 sẽ khiến sản lượng của Ranger 2022 giảm đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Ford Ranger 2022 thế hệ mới sẽ được cung cấp với 6 biến thể, bao gồm: XL, XLS, XLT, Sport, Wildtrak và Raptor. Bên cạnh đó là 4 lựa chọn động cơ, tất cả đều đi kèm hộp số tự động. Video: Chi tiết Chi tiết Ford Ranger 2022 thế hệ mới.

