Ford Mustang hơn 3 tỷ làm dâu đất cảng sở hữu biển "Thần tài"

Chiếc Ford Mustang Convertible 2021 mới tại Hải Phòng này đeo biển đuôi 79 mang ý nghĩa "thần tài lớn" (39 là thần tài nhỏ), giới luận biển cho rằng xe có biển số này thì chủ nhân sẽ làm ăn phát đạt, may mắn. Về thiết kế, Ford Mustang 2021 bản Convertible gây ấn tượng với diện mạo hầm hố với phần líp đen mở rộng ở cản trước, nẹp sườn thể thao, bộ khuếch tán gió lớn phía sau tích hợp hệ thống cặp ống xả kép và cánh gió nhỏ trên nắp cốp. Ngoài ra biển số "khủng 799.69", Ford Mustang của đại gia Hải Phòng còn có phần mui mềm đóng mở tự động, phần đuôi khác một chút so với bản coupe để có chỗ cất mui khi đóng. Ford Mustang Covertible 2021 có chiều dài x rộng x cao tương ứng 4.788 x 1.915 x 1.380 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm. Các thông số này tương đương biến thể fastback. Bên trong nội thất xe không khác biệt nhiều so với đời trước. Chiếc xe trong bài có cabin với tone màu đen chủ đạo. Xe có 4 ghế, được bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện. Với gói trang bị tiêu chuẩn, Ford Mustang Convertible 2021 chỉ có hàng ghế trước chỉnh cơ. Xe được trang bị cặp màn hình kỹ thuật số ở trung tâm và trên bảng đồng hồ, đi kèm nhiều chi tiết kim loại trên vô-lăng, táp-lô hay cần số. Một số trang bị tiêu chuẩn của Ford Mustang Convertible 2021 gồm đèn trước/sau LED, gương chiếu hậu gập điện, hệ thống chống ồn chủ động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, giám sát áp suất lốp... Mustang Convertible 2021 trong bài được trang bị động cơ EcoBoost 2.3L, công suất 310 mã lực, mô-men xoắn 475 Nm và hộp số SelectShift 10 cấp. Bên cạnh đó, Ford còn cung cấp tùy chọn động cơ V8 5.0L hoặc động cơ siêu nạp V8 5.2L trên phiên bản Shelby GT500. Theo giới thạo tin, giá xe Ford Mustang Convertible 2021 này có mức bán ra trên 3 tỷ đồng tại đâij lý nhập khẩu ôtô tư nhân ở Việt Nam, chưa gồm các chi phí lăn bánh. Video: Ford Mustang 2021 mui trần hơn 3 tỷ tại Việt Nam.

