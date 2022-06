Ford Mustang Convertible "kịch độc" rao bán hơn 1,8 tỷ ở Vũng Tàu

Số lượng dòng xe thể thao Ford Mustang thế hệ thứ 6 đang có mặt tại Việt Nam ước tính đã trên 50 chiếc nhưng hầu hết đều thuộc bản Coupe, trong khi đó, phiên bản mui trần được cho không quá 15 xe nên mỗi tin rao bán về Ford Mustang Convertible hàng hiếm luôn nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới chơi xe trong nước. Trong đó, tin tức rao bán chiếc Ford Mustang Convertible đời 2015 mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự quan tâm của không ít tay chơi tốc độ cũng như những người hâm mộ dòng xe thể thao có logo "ngựa hoang". Ngoại hình chiếc xe mui trần Ford Mustang này được sơn màu trắng và có trang bị bộ body kit khá hầm hố với nắp capô mới, ngoài ra là cản va trước, nẹp sườn và khuếch tán sau nằm trong bản độ cá tính đã được sơn tông đen đối lập. Chưa dừng lại đó, chiếc xe này còn được thay lưới tản nhiệt mới so với nguyên bản và độ thêm cánh gió đuôi carbon. Cuối cùng là bộ mâm ACE nguyên bản có 2 màu tương phản này được sơn đen. Điểm làm nên sự thú vị cho chiếc xe thể thao mui trần Ford Mustang Convertible 2015 mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính là việc chủ xe đã loại bỏ cửa mở ngang nguyên bản của xe để lắp loại cửa cắt kéo theo phong cách những chiếc siêu xe sử dụng động cơ V12 như Diablo, Murcielago hay Aventador. Tuy nhiên, loại cửa cắt kéo được lắp ráp trên xe thể thao Ford Mustang Convertible đời 2015 không thể mở dựng đứng "1 phát ăn ngay" như các siêu xe nhà Lamborghini mà vẫn được mở ngang 1 góc nhất định rồi mới đẩy lên vuông góc như cửa cắt kéo. Quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết, chi phí để độ cửa cắt kéo cho các mẫu xe thể thao tốn từ 65 triệu đồng đến 120 triệu đồng, mức giá này phụ thuộc vào thương hiệu mà khách hàng chọn lựa. Điểm khó khi lắp cửa cắt kéo trên Ford Mustang Convertible 2015 cũng như các mẫu sedan hay xe thể thao khác là người thợ phải chọn đúng vị trí để gắn bản lề cho cửa độ. Ngoài ngoại hình được lột xác qua body kit độ và cửa cắt kéo, nội thất chiếc xe Ford Mustang Convertible này còn được bọc da màu kem và thêu thêm logo ngựa hoang trên mặt lưng ghế ngồi màu đỏ để tạo điểm nhấn cho bên trong khoang lái xe. Được biết, số lượng xe Ford Mustang mui trần tại Việt Nam không nhiều và độ cửa cắt kéo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo người đăng tin rao bán, mức giá để trải nghiệm chiếc xe thể thao mui trần Ford Mustang Convertible đời 2015 độ cửa cắt kéo này là 1,85 tỷ đồng, số tiền này chưa bao gồm chi phí sang tên và đổi biển số nếu như người mua ở các tỉnh thành khác. So với thời điểm mới về nước có giá trên 2,5 tỷ đồng, những chiếc xe Ford Mustang Convertible giờ đây giữ giá khá tốt. So với phiên bản Coupe, Ford Mustang Convertible 2015 có phần mái nhà bằng mui mềm nên chỉ mất gần 20 giây là trở thành bản mui trần. Chiếc mui mềm này khi được hạ xuống sẽ được cất gọn gàng vào khoang chứa phía sau xe.Ford Mustang mui trần độ khủng vẫn được trang bị động cơ EcoBoost, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 434 Nm tại vòng tua 3.000 vòng/phút. Động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp, nhờ đó, Ford Mustang Convertible thế hệ 6 mất khoảng 5,9 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 233 km/h. Video: Giới thiệu Ford Mustang GT Convertible thế hệ mới.

